Zakończenie budowy City Point Okęcie

Partners Group, jedna z największych firm na globalnym rynku private equity działająca w imieniu swoich klientów, oraz Peakside Capital Advisors, firma zarządzająca inwestycjami na rynku nieruchomości, zakończyły realizację inwestycji City Point Okęcie. Obiekt został przekazany najemcy – Welcome Airport Services i będzie pełnił funkcję międzynarodowego terminala cargo. Jego powierzchnia wynosi 11 tys. mkw., a budowa została przeprowadzona w formule „build-to-suit”.

City Point Okęcie jest częścią portfela logistycznego nabytego w ramach joint venture Partners Group i Peakside. W jego skład wchodzą także City Point Targówek, Logistics Point Raszyn oraz Logistics Point Piaseczno.

Co oferuje City Point Okęcie?

City Point Okęcie oferuje łącznie ponad 11 tys. mkw. wysokiej klasy powierzchni magazynowej i biurowej. Tym, co wyróżnia obiekt, jest jego strategiczna lokalizacja w sąsiedztwie warszawskiego Lotniska Chopina. Dzięki niej Welcome Airport Services może sprawnie prowadzić działalność operacyjną.

W obiekcie zastosowano innowacyjne rozwiązania technologiczne. Ogrzewanie i chłodzenie zapewniają pompy ciepła, częściowo zasilane instalacją fotowoltaiczną o mocy 450 kWp, umieszczoną na dachu budynku. Magazynowanie wód opadowych i oszczędne urządzenia sanitarne pozwolą zmniejszyć zużycie wody pitnej nawet o 65%.

Dodatkowo, elewację wykonano z paneli warstwowych o obniżonym śladzie węglowym – po raz pierwszy w Polsce zastosowano to rozwiązanie.

Odpowiedzialne podejście do projektu i postawienie na zrównoważony rozwój, m.in. poprzez doradztwo ESG już na etapie tworzenia koncepcji, sprawiło, że obiekt spełnia wymagania certyfikacji BREEAM, LEED oraz unijnej Taksonomii. Dzięki zintegrowanemu podejściu do zrównoważonego rozwoju, City Point Okęcie spełnia najwyższe międzynarodowe standardy.

Generalnym wykonawcą inwestycji była firma Depenbrock Polska. Projekt powstał przy wsparciu pracowni architektonicznej ONE Architekci, doradcy ds. rozwoju City Corsite, firmy 2MPM – odpowiedzialnej za nadzór budowlany i harmonogramowanie – oraz MidoriPro, pełniącego rolę doradcy ds. zrównoważonego rozwoju. Finansowanie inwestycji zapewnił mBank.

Komentarze osób związanych z inwestycją

Zrealizowany projekt City Point Okęcie doskonale odzwierciedla podejście inwestycyjne firm zaangażowanych w joint venture. O kulisach współpracy i strategii realizacji opowiada Roman Skowroński, Managing Director w Peakside Capital Advisors w Polsce:

City Point Okęcie to doskonały przykład tego, czym kierujemy się w Peakside. Jako niezależny inwestor oraz zarządca inwestycji działamy w formule „one-stop shop” – od zakupu gruntu i realizacji inwestycji, przez wynajem i zarządzanie aktywami, aż po długoterminowe, zgodne z ESG funkcjonowanie obiektu. Naszą misją jest wspieranie takich firm jak Welcome Airport Services w rozwoju, aby mogły w pełni skoncentrować się na swojej działalności, podczas gdy my zajmujemy się całą resztą – od zabezpieczenia gruntu i finansowania, po dostarczenie i zarządzanie nowoczesnymi obiektami.

Welcome Airport Services, jedna z najszybciej rozwijających się polskich firm w sektorze lotniczym, otworzy w City Point Okęcie nowy międzynarodowy terminal cargo. To ważny krok w rozwoju działalności operacyjnej spółki, której przedstawiciele podkreślają zarówno strategiczne znaczenie lokalizacji, jak i aspekt środowiskowy projektu. Jak zaznacza Piotr Okienczyc, Prezes Zarządu Welcome Airport Services:

Ten projekt to kamień milowy dla Welcome Airport Services oraz dla dalszego rozwoju naszych operacji cargo. Obiekt zapewnia nam nowoczesną i wydajną bazę bezpośrednio przy Lotnisku Chopina w Warszawie, a jednocześnie odzwierciedla nasze zaangażowanie w odpowiedzialność środowiskową. Funkcjonowanie w budynku zaprojektowanym zgodnie z najwyższymi standardami zrównoważonego rozwoju pozwoli nam jeszcze lepiej obsługiwać naszych klientów i rozwijać się odpowiedzialnie na wysoce konkurencyjnym rynku.

Z perspektywy Partners Group, City Point Okęcie to nie tylko kolejna inwestycja logistyczna, ale przykład realizacji długofalowej strategii ukierunkowanej na zrównoważony rozwój i wartość dodaną dla najemców. Philippe Dewevre, Członek Zarządu i Head of Private Real Estate Asset Management Europe w Partners Group, podkreśla znaczenie projektu dla wspólnego portfela inwestycyjnego z Peakside:

City Point Okęcie podkreśla transformacyjne podejście inwestycyjne naszego joint venture z Peakside. Tworząc wysoko zrównoważony, dostosowany do potrzeb obiekt w jednej z najbardziej strategicznych lokalizacji logistyki miejskiej w Polsce, dostarczamy długoterminową wartość zarówno naszym najemcom, jak i klientom.

Źródło: Peakside Capital Advisors