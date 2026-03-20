Budowa wieży pod Poznaniem. Inwestycja za 3,3 mln zł odtworzy dawną atrakcję

Architekt Krzysztof Zalewski. Nie każde miasto musi mieć city i nie wszędzie musimy stawiać wieżowce

Gmina Mosina, przy wsparciu finansowym Powiatu Poznańskiego, zainwestuje 3,3 mln zł w budowę nowej wieży widokowej na popularnym terenie rekreacyjnym Glinianki. Projekt ma na celu odtworzenie jednej z lokalnych atrakcji turystycznych, zamkniętej ze względów technicznych w 2022 roku, informuje portal propertydesign.pl. Inwestycja obejmie nie tylko samą konstrukcję, ale również modernizację otaczającej ją infrastruktury.

Wspólne finansowanie na poziomie lokalnym

Budżet projektu opiera się na współpracy dwóch jednostek samorządowych. Z całkowitej kwoty 3,3 mln zł, znaczącą część, bo aż 1,2 mln zł, będzie stanowiło dofinansowanie z budżetu Powiatu Poznańskiego. Pozostałe środki zabezpieczy gmina Mosina, dla której Glinianki są jednym z kluczowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców oraz turystów z aglomeracji poznańskiej.

Taki model finansowania jest typowy dla inwestycji w infrastrukturę o znaczeniu ponadlokalnym, gdzie korzyści z projektu wykraczają poza granice jednej gminy. Wsparcie powiatu podkreśla rangę inwestycji dla całego regionu.

Nowa wieża w miejscu starej atrakcji

Inwestycja jest bezpośrednią odpowiedzią na utratę ważnego obiektu. Poprzednia wieża widokowa, która funkcjonowała na Gliniankach, została wyłączona z użytkowania w 2022 roku z powodu złego stanu technicznego, uniemożliwiającego jej bezpieczną eksploatację. Jej zamknięcie stworzyło lukę w ofercie turystycznej popularnego kąpieliska.

Nowy projekt zakłada budowę zupełnie nowej konstrukcji, która ma stać się centralnym punktem terenu. Zakres prac obejmie również modernizację infrastruktury towarzyszącej, choć szczegóły dotyczące jej zakresu nie zostały jeszcze podane. Celem jest kompleksowe podniesienie atrakcyjności tego miejsca.

Harmonogram i projekt architektoniczny to kolejne etapy

Na obecnym etapie gmina zabezpieczyła finansowanie i ogłosiła plany dotyczące realizacji. Kluczowe informacje, takie jak szczegółowy harmonogram prac, data rozpoczęcia budowy czy planowany termin otwarcia, nie są jeszcze znane. Podobnie jest z projektem architektonicznym nowej wieży – jej ostateczny wygląd i parametry techniczne zostaną określone w dalszych fazach przygotowań.

Kolejnymi, naturalnymi krokami dla tego typu inwestycji publicznej będzie ogłoszenie przetargów na wyłonienie projektanta, a następnie generalnego wykonawcy robót budowlanych. Dopiero wtedy będzie można mówić o konkretnych terminach i szczegółach technicznych, które zdefiniują ostateczny kształt tej lokalnej inwestycji.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

