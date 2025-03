Znamy zwycięzców 16. edycji programu SuperDekarz! Zobacz fotorelację

21 lutego w Jachrance odbyła się uroczysta gala podsumowująca 16. edycję programu SuperDekarz. Wydarzenie zgromadziło specjalistów branży dekarskiej i budowlanej, partnerów biznesowych, pracowników BMI Polska oraz przedstawicieli mediów. Była to okazja do nagrodzenia dekarzy, którzy wykazali się największą aktywnością i zaangażowaniem. Gala to również doskonały moment do podsumowań i kreślenia planów na przyszłość. Murator jest patronem medialnym wydarzenia.

Konkurs SuperDekarz: na czym polega?

Uczestnicy SuperDekarza rywalizują, zgłaszając zrealizowane projekty dachowe z wykorzystaniem produktów i rozwiązań marki Braas. Zwieńczeniem każdej edycji programu jest uroczysta gala, podczas której nagradzani są najbardziej aktywni i wyróżniający się uczestnicy.

– Dekarze są dla nas niezwykle ważnym partnerem – nie tylko biznesowym, są ambasadorami branży i naszych marek. Cenimy współpracę i relacje z nimi. Bez dekarza nie ma dachu – to dzięki tym specjalistom i ich umiejętnościom, najwyższym standardom pracy oraz pracowitości Polacy mogą mieć bezpieczny dach nad głową – mówi Konrad Machula, Dyrektor Zarządzający Europy Wschodniej Grupy BMI, Prezes BMI Polska.

Zwycięzcy programu SuperDekarz 2024

Najważniejsze wyróżnienie, tytuł SuperDekarza 2024 zdobył Łukasz Budzyński, który osiągnął również najwyższy wynik w Regionie Północ.

– Współpraca z Braas to dla mnie ogromna wartość. Firma oferuje produkty najwyższej jakości i wsparcie techniczne, szkolenia w BMI Academy oraz innowacyjne rozwiązania, które pomagają mi w rozwoju jako dekarzowi, ale także umożliwiają oferowanie najwyższej jakości usług inwestorom. Myślę, że wiele osób z branży podziela moje zdanie – świadczy o tym nagroda Złotej Budowlanej Marki Roku, którą otrzymało Braas – podkreśla laureat.

Na drugim miejscu uplasował się Jerzy Łączyński, dodatkowo z najlepszym wynikiem w Regionie Wschód. Miejsce trzecie zajął Marcin Kaczmarek, zdobywając także najwięcej punktów z Regionie Zachód.

Wyróżnieni w kategoriach specjalnych

● Mistrz Gwarancji Systemowej 2024

- 1 miejsce: Tomasz Malcharek

- 2 miejsce: Zbigniew Paturej

- 3 miejsce: Piotr Pasternok

● Mistrz Akcesoriów 2024 – Łukasz Budzyński

● Debiut Roku 2024 – Piotr Chrzanowski

● SuperKobieta Roku 2024 – Beata Pasternok

● Zwycięzca Regionu Południe – Grzegorz Adamczyk

Konkursowe realizacje

Podczas tegorocznej edycji dekarze zgłosili realizacje obejmujące blisko milion metrów kwadratowych dachów. Największą popularnością cieszyły się dachówki betonowe, a w szczególności modele Teviva, Bałtycka i Celtycka.

Wśród dachówek ceramicznych najczęściej wybierano Turmalin, Rubin oraz Topas, co wskazuje na rosnące zainteresowanie nowoczesnymi, minimalistycznymi rozwiązaniami w architekturze.

Patroni medialni konkursu SuperDekarz

Gala SuperDekarz 2024 odbyła się pod patronatem medialnym redakcji: Murator, Budujemy Dom, Dobry Dom Energooszczędny, Dom Szyty na Miarę, Ekspert Budowlany, Fachowy Dekarz i Cieśla, Ładny Dom, Lider Budowlany, Nasz Dekarz oraz OBud.

Gala SuperDekarz 2025 - relacja. Zdjęcia

