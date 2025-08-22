Zrewitalizowane obiekty i nowe formy inwestycji

Arche to firma, która od lat rewitalizuje i adaptuje zabytki w ramach różnych projektów hotelowych. Przyciąga inwestorów modelem współpracy, który – jak podkreśla prezes Władysław Grochowski – nie tylko generuje zyski, ale i angażuje w działania społeczne.

System Arche to rodzaj inwestowania społecznego opartego na wartościach, z którymi utożsamiają się nasi inwestorzy. Głównie chodzi tu o ratowanie zabytków oraz lokalne społeczności, a generowane zyski trafią także do naszej fundacji i aktywizują różne grupy ludzi wykluczonych. Ich prace zdobią wnętrza naszych hoteli. Często rewitalizujemy historyczne obiekty w nieoczywistych lokalizacjach, do których dokładamy gastronomię czy kulturę. Bardzo się cieszę, że w Polsce są inwestorzy identyfikujący się z tymi działaniami społecznymi, dla których nie tylko liczy się czysty zysk — wyjaśnia prezes Arche Władysław Grochowski.

Arche Pokolenia - mieszkania dla seniorów

Nowym projektem w ramach Systemu Arche jest projekt Arche Pokolenia, który ma odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na mieszkania dla seniorów. W podwarszawskim Otwocku trwa rewitalizacja historycznego Dworu Bojarów, a w jego sąsiedztwie powstaje osiedle, które będzie łączyć funkcje mieszkalne i inwestycyjne. Inwestorzy mają możliwość zakupu lokali, które będą zarządzane przez Arche przez co najmniej pięć lat.

Osiedle ma być przyjazne seniorom, a jednocześnie otwarte na młodsze osoby i rodziny z dziećmi. Oprócz funkcji mieszkaniowych, będzie oferować także usługi dodatkowe usługi.

Przeprowadzka z dużego domu do mniejszego mieszkania

- Naszym założeniem jest wynajem lokalu w imieniu klienta, a w sytuacji, kiedy właściciele uznają, że sami chcą tam zamieszkać, oddamy im lokal, skracając umowę najmu. Jest to m.in. oferta dla osób, które w perspektywie czasu będą chciały zmienić miejsce zamieszkania, wyprowadzić się zza dużego domu, czy mieszkania na rzecz mniejszej przystosowanej do potrzeb przestrzeni - przyjaznej seniorom i leżącej w zielonej okolicy z dobrą infrastrukturą oraz komunikacją. Każdy z lokali będzie wyposażony w pozwalający na poczucie bezpieczeństwa system przywoływania. Dodatkowo będą tam świadczone usługi na życzenie. Na terenie osiedla będzie funkcjonowała mała gastronomia i kawiarnia. Seniorzy jeśli tylko będą czuli taką potrzebę, znajdą tutaj też dodatkową pracę – mówi Magdalena Sidorowicz, dyrektor sprzedaży Arche.

Arche i EC Szombierki

