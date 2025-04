XV Kongres Stolarki Polskiej już w maju. Ruszyła rejestracja

W dniach 22-23 maja 2025 roku odbędzie się XV Kongres Stolarki Polskiej. Na wydarzenie można się już rejestrować. W Hotelu Warszawianka w Jachrance spotkają się czołowi eksperci i porozmawiają o najnowszych możliwościach oraz wyzwaniach branży, a także o jej przyszłości. Murator jest patronem medialnym wydarzenia.

Kongres niezmienne pozostaje najważniejszym branżowym wydarzeniem roku. Corocznie przyciąga ponad 300 uczestników, jest miejscem spotkań i dyskusji o kluczowych szansach oraz wyzwaniach stojących przed naszym sektorem. Uczestnictwo w Kongresie to także doskonała okazja do wzmocnienia dotychczasowych, jak i nawiązania nowych kontaktów, które w biznesie są bezcenne. Serdecznie zapraszamy więc do udziału w XV edycji wydarzenia