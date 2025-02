World of BUILD Expo – innowacje i technologie w centrum świata budownictwa

10:58

Zobacz galerię 4 zdjęcia Autor: World of BUILD Expo Targi World of BUILD Expo

Międzynarodowe Targi Technologii i Materiałów Budowlanych World of BUILD Expo odbędą się w dniach 18–20 marca 2025 roku w Nadarzynie pod Warszawą. Patronem medialnym wydarzenia jest Murator. To jedno z najważniejszych wydarzeń branży budowlanej w Europie Środkowo-Wschodniej. Międzynarodowe Targi Technologii i Materiałów Budowlanych zgromadzą liderów rynku, innowatorów oraz przedstawicieli branży budowlanej z całego świata.

Spis treści

Dlaczego warto wziąć udział?

World of BUILD Expo to miejsce spotkań dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z nowościami w sektorze budowlanym. Na uczestników czekają ekspozycje, panele dyskusyjne oraz praktyczne prezentacje najnowszych technologii i materiałów. W jednym miejscu zgromadzą się producenci, dystrybutorzy, inwestorzy, architekci, inżynierowie oraz wszyscy zainteresowani przyszłością branży.

Co zobaczymy na targach?

Targi obejmują szerokie spektrum branż i sektorów budowlanych, takich jak:

Materiały budowlane i izolacyjne – prezentacja najnowszych rozwiązań wspierających efektywność energetyczną oraz zrównoważony rozwój.

– prezentacja najnowszych rozwiązań wspierających efektywność energetyczną oraz zrównoważony rozwój. Chemia budowlana – innowacyjne produkty zwiększające trwałość i estetykę budynków.

– innowacyjne produkty zwiększające trwałość i estetykę budynków. Nawierzchnie, posadzki i podłogi – nowoczesne technologie dla budynków mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

– nowoczesne technologie dla budynków mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Dachy – rozwiązania konstrukcyjne i estetyczne dla dachów różnego typu.

– rozwiązania konstrukcyjne i estetyczne dla dachów różnego typu. Wyroby metalowe i elementy mocujące – prezentacja najnowszych standardów w elementach łączących i konstrukcyjnych.

– prezentacja najnowszych standardów w elementach łączących i konstrukcyjnych. Narzędzia budowlane – od zaawansowanych technologicznie narzędzi po podstawowe wyposażenie budowlane.

– od zaawansowanych technologicznie narzędzi po podstawowe wyposażenie budowlane. Szkło, profile, okna i drzwi – design i funkcjonalność na najwyższym poziomie.

– design i funkcjonalność na najwyższym poziomie. Bramy i ogrodzenia – rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i estetykę przestrzeni.

– rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i estetykę przestrzeni. Schody i windy – nowoczesne systemy komunikacji pionowej.

– nowoczesne systemy komunikacji pionowej. Płytki ceramiczne i wyposażenie łazienek – najnowsze trendy w designie wnętrz.

Autor: World of BUILD Expo Targi World of BUILD Expo

Atrakcje i wydarzenia towarzyszące

World of BUILD Expo to nie tylko wystawa – to również platforma wymiany wiedzy i doświadczeń. W programie znajdą się między innymi:

Panele dyskusyjne z udziałem ekspertów branży budowlanej, w tym inżynierów, architektów i przedsiębiorców.

z udziałem ekspertów branży budowlanej, w tym inżynierów, architektów i przedsiębiorców. Prezentacje innowacyjnych technologii w praktyce, w tym pokaz działania maszyn i narzędzi.

w praktyce, w tym pokaz działania maszyn i narzędzi. Warsztaty i szkolenia , które pomogą uczestnikom rozwijać swoje kompetencje zawodowe.

, które pomogą uczestnikom rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Networking – możliwość nawiązania kontaktów z liderami rynku oraz przedstawicielami organizacji branżowych i izb gospodarczych.

– możliwość nawiązania kontaktów z liderami rynku oraz przedstawicielami organizacji branżowych i izb gospodarczych. Konferencja: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Freedom Flow Marketing, Polskie Zrzeszenie Płytkarzy.

Dla kogo?

World of BUILD Expo to wydarzenie dedykowane zarówno profesjonalistom, jak i entuzjastom budownictwa. Na targach pojawią się:

Przedsiębiorcy i inwestorzy poszukujący nowych możliwości współpracy.

Producenci i dystrybutorzy technologii oraz materiałów budowlanych.

Architekci, inżynierowie oraz wykonawcy budowlani.

Osoby planujące budowę lub modernizację budynków.

Zasięg i znaczenie wydarzenia

World of BUILD Expo to targi o międzynarodowym zasięgu, które przyciągają wystawców i odwiedzających z całego świata. Dzięki współpracy z licznymi stowarzyszeniami, izbami oraz organizacjami branżowymi, wydarzenie stanowi niepowtarzalną okazję do promocji polskiego sektora budowlanego na arenie międzynarodowej.

Autor: World of BUILD Expo Targi World of BUILD Expo

Partnerzy i patroni honorowi

Wydarzenie wspierane jest przez wiodące organizacje i media branżowe, takie jak: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, Polski Klaster Budowlany, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Polskie Zrzeszenie Płytkarzy, Polskie Stowarzyszenie oraz Posadzkarzy, Stowarzyszenie Monterów Stolarki.

Dlaczego warto się zarejestrować?

Rejestracja na World of BUILD Expo to okazja do uczestnictwa w wydarzeniu, które kreuje przyszłość branży budowlanej. Uczestnicy mają możliwość:

Zapoznania się z najnowszymi technologiami i trendami.

Poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Nawiązania kontaktów biznesowych.

Uczestnictwa w dyskusjach, które wyznaczają kierunki rozwoju rynku budowlanego.

Rejestracja i informacje

Aby uzyskać więcej informacji oraz zarejestrować się na targi, odwiedź oficjalną stronę wydarzenia: https://worldofbuildexpo.com.

Zapraszamy do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu, które łączy tradycję z nowoczesnością i buduje przyszłość branży budowlanej.

Kontakt:Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn +48 518 739 124 [email protected]

