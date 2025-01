W styczniu 4 Design Days. Wybitni architekci i projektanci zagoszczą w Katowicach

To już 23-24 stycznia 2025 - 9. edycja 4 Design Days. Zpraszamy do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, które ponownie staną się miejscem spotkań architektów, projektantów, szefów największych firm deweloperskich i budowlanych, liderów branży wyposażenia wnętrz oraz przedstawicieli władz samorządowych i ekspertów branżowych.

– 4 Design Days jest nie tylko platformą do prezentacji nowych trendów w designie i architekturze, ale także przestrzenią do budowania wartościowych relacji między projektantami, architektami a inwestorami. Networking, który stanowi istotną część tego wydarzenia, to proces nawiązywania kontaktów, dzielenia się pomysłami i doświadczeniami, a także budowania partnerstw biznesowych – mówi Małgorzata Burzec-Lewandowska, współautorka programu 4 Design Days.

– Stawiamy na zupełnie nową formułę wydarzenia, skierowaną do profesjonalistów. 4 Design Days 2025 to dwa dni merytorycznych dyskusji oraz inspirujących wystaw o spójnej tematyce – dodaje Robert Posytek, współautor programu 4 Design Days.

Debaty poprowadzą

Udział w debatach potwierdzili już m.in.:

Tomasz Bradecki, dziekan wydział architektury Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Śląskiej;

Ana Bibilashvili, architektka, AnnDesign Studio, dyrektor regionalna na Europę Wschodnią AIA CE;

Jocelyn Fillard, dyrektor ds. architektury, partner SUD Architekt Polska;

Pete Kercher, ambasador Design for All Europe; Robert Konieczny, architekt, założyciel KWK Promes;

Ewa Kuryłowicz, architektka Kuryłowicz & Associates, Fundacja im. Stefana Kuryłowicza;

Winy Maas, Founding Partner, Principal Architect MVRDV;

Mirosław Nizio, architekt, rzeźbiarz, założyciel Nizio Design International;

Roger Riewe, partner zarządzający Riegler Riewe Architekten;

Dorota Rudawa, architekt krajobrazu, urbanista, RS Architektura Krajobrazu;

Marcin Sapeta, architekt, partner, Kengo Kuma & Associates;

Marta Sękulska-Wrońska, architektka, partnerka, CEO WXCA;

Mariusz Ścisło, architekt, prezes zarządu FS&P Arcus, pełnomocnik ds. legislacji Stowarzyszenie Architektów Polskich, członek zespołu Ministerstwa Rozwoju i Technologii ds. zmian WT, członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministerstwie Rozwoju i Technologi;

Bartosz Trzop, CEO, architekt Trzop Architekci; Szymon Wojciechowski, prezes zarządu, współwłaściciel, architekt, partner APA Wojciechowski Architekci.

4 Design Days i wydarzenia towarzyszące

W tym samym czasie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbędą się wydarzenia stanowiące integralną część 4 Design Days – Property Forum Miasta i Regiony, Zielona Transformacja Budownictwa w Polsce, a także znane z ubiegłego roku Well Art.

Property Forum Miasta i Regiony to konferencja, w czasie której szczegółowo omówione zostaną plany rozwoju gospodarczego miast i regionów w kontekście nieruchomościowego biznesu. O tym, jaki kierunek obiorą miasta w pięcioletnim horyzoncie czasowym będą mówić władze samorządowe, a swoje plany przedstawią również inwestorzy i deweloperzy.

Nadchodząca edycja 4 Design Days będzie wielką areną rozmów o zrównoważonym budownictwie a to wszystko za sprawą „Zielonej Transformacji Budownictwa w Polsce”. W cyklu dyskusji, rozmów oraz prezentacji uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się wszystkiego o projektowaniu zrównoważonych budynków, ekomateriałach budowlanych, źródłach energii, finansowaniu czy najnowszych technologiach, które pozwalają budować bez śladu węglowego.

W programie 4 Design Days nie zabraknie również tematów związanych ze sztuką w ramach ścieżki Well Art. Będzie to okazja do poznania rynku sztuki w obecności ekspertów, artystów i przedstawicieli renomowanych galerii sztuki. W tym gronie rozmowy toczyć się będą wokół zjawiska i zagadnienia związanego z tworzeniem i kolekcjonowaniem sztuki, a także różnorodnych inicjatyw poszerzających artystyczne horyzonty.

Nowe ikony polskiego designu i doceniane inwestycje

4 Design Days to dyskusje, wystawy i networking, ale również konkursy i gale. Wydarzeniu towarzyszy konkurs Dobry Design, którego zadaniem jest wyłonienie nowych ikon polskiego designu i ich twórców, którzy w DNA swoich biznesów wpisali wysoką jakość, długowieczność produktów i troskę o zrównoważony rozwój.

Property Design Awards to konkurs, który na stałe wpisał się na listę wydarzeń towarzyszących 4 Design Days. Wyróżnia i promuje unikalne inwestycje, obiekty o wyjątkowej architekturze i przestrzenie pełne inspirującego designu. Konkurs ma za zadanie nagrodzić najlepsze projekty komercyjne i publiczne w Polsce, oddane do użytku do końca 2024 roku, oraz ich twórców. Budynki oraz wnętrza z najlepszą architekturą i designem.

4 Design Days, 23-24 stycznia 2025, Międzynarodowe Centrum Kongresowym w Katowicach

