Turniej Budowlany „Złota Kielnia” – tradycja, która buduje przyszłość

Od ponad 50 lat Turniej Budowlany „Złota Kielnia” jest miejscem, gdzie młodzi adepci budownictwa mogą sprawdzić swoje umiejętności i zdobyć cenne doświadczenie. W dniach 11-14 lutego 2025 roku Międzynarodowe Targi Poznańskie staną się areną zmagań finałowych tego prestiżowego konkursu. Patronem medialnym wydarzenia jest serwis muratorplus.pl.

Ponad pół wieku tradycji – historia turnieju „Złota Kielnia”

Turniej „Złota Kielnia” jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów zawodowych w Polsce. Jego początki sięgają 1972 roku, kiedy to uczniowie zasadniczych szkół zawodowych po raz pierwszy rywalizowali o miano najlepszych w branży budowlanej.

Rywalizacja odbywała się w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i centralnym, obejmując różnorodne zawody, takie jak murarz, dekarz, malarz budowlany czy sztukator. Pierwszy finał ustny miał miejsce w warszawskim studiu TVP, a od kolejnych edycji turniej rozwijał się, wprowadzając drużynowe zmagania i poszerzając swoją formułę.

Na przestrzeni lat turniej przechodził liczne zmiany. Od lat 80. wyodrębniono dwa piony – dla uczniów szkół zawodowych oraz techników, co zaowocowało powstaniem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

W latach 90. organizację konkursu przejmowali kolejno: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Łodzi oraz Wydział Budownictwa Politechniki Łódzkiej.

Po krótkiej przerwie w latach 2000, dzięki wsparciu sympatyków i nowo powołanych struktur, turniej wznowiono, przyjmując obecną nazwę i indywidualną formułę rywalizacji w zawodach takich jak murarz-tynkarz czy monter instalacji sanitarnych.

Dzięki staraniom organizatorów i wsparciu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej, turniej zyskał wpis na ministerialną listę konkursów, co umożliwia zwycięzcom zwolnienie z pisemnych egzaminów zawodowych.

Etapy i formuła konkursu

Obecna edycja Turnieju obejmuje trzy etapy: szkolny, okręgowy i centralny. W finale centralnym bierze udział po sześciu najlepszych uczniów z eliminacji w sześciu kategoriach zawodowych: monter suchej zabudowy, malarz-tapeciarz, monter instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, dekarz oraz wykonawca robót posadzkarsko-okładzinowych.

Konkurs podzielony jest na część teoretyczną, składającą się z testu z 40 pytań zamkniętych oraz praktyczną, w której uczestnicy realizują zadania zgodne z wymaganiami egzaminów zawodowych.

Finał na Targach Budma 2025

Tegoroczny finał odbędzie się w dniach 11- 14 lutego 2025 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas Targów „Budma 2025”., jednego z największych wydarzeń branży budowlanej w Polsce.

Uczestnicy zaprezentują swoje umiejętności przed szeroką publicznością, w tym przedstawicielami firm budowlanych, co czyni to wydarzenie doskonałą okazją do promocji zawodów budowlanych.

Motywacja dla młodych talentów

„Złota Kielnia” od lat motywuje młodzież do doskonalenia swoich umiejętności i rozwijania pasji w zawodach budowlanych.

Konkurs łączy tradycję z nowoczesnością, dostosowując swoją formułę do zmieniających się standardów edukacyjnych.

To jedna z nielicznych inicjatyw w Polsce, która pozwala młodym budowlańcom na rywalizację na najwyższym poziomie, zdobycie doświadczenia oraz otwarcie drzwi do kariery w branży.

