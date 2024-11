Próbne rozmowy rekrutacyjne? Level UP Your Skills 2024 na Politechnice Warszawskiej

9:53

Autor: Materiał prasowy / IAESTE

Wydarzenie Level UP Your Skills 2024 to wyjątkowa okazja dla studentów, aby przygotować się do wejścia na rynek pracy. W programie znajdą się próbne rozmowy rekrutacyjne z profesjonalistami oraz szkolenia, które pomogą uczestnikom zbudować pewność siebie. Muratorplus jest patronem tego przedsięwzięcia, które odbędzie się 21 i 22 listopada na Politechnice Warszawskiej.

Spis treści

Czym jest Level UP Your Skills?

Level UP Your Skills 2024 to innowacyjne wydarzenie, które ma na celu wsparcie studentów w przygotowaniach do procesu rekrutacyjnego.

Uczestnicy będą mieli szansę wziąć udział w próbnych rozmowach z rekruterami z różnych branż. Pozwoli im to zyskać cenny feedback od profesjonalistów i wziąć udział w prelekcjach rozwijających umiejętności miękkie.

Kiedy i gdzie odbędzie się Level UP Your Skills?

Seria spotkań ze studentami trwa od 18 do 28 listopada w formule hybrydowej – zarówno online, jak i stacjonarnie.

W Warszawie zawita do Politechniki Warszawskiej 21 i 22 listopada.

Inicjatywa obejmuje szerg prelekcji i rozmów z branżowymi specjalistami, tak aby dostarczyć uczestnikom praktycznej wiedzy i narzędzi, które pomogą im w dalszym rozwoju kariery zawodowej.

Autor: Materiał prasowy / IAESTE

Kto jest organizatorem?

Organizatorem Level UP Your Skills 2024 jest IAESTE Polska, międzynarodowe stowarzyszenie wspierające rozwój zawodowy studentów.

IAESTE działa w 12 komitetach w całej Polsce, zrzeszając młodych i ambitnych studentów, którzy zdobywają doświadczenie poprzez organizację tego typu wydarzeń.

Jak zapisać się na to wydarzenie?

Aby wziąć udział w Level UP Your Skills 2024, wystarczy odwiedzić stronę wydarzenia na platformach społecznościowych lub stronę organizatora.

Zarejestruj się już dziś, aby zapewnić sobie miejsce na jednym z najbardziej wartościowych wydarzeń dla studentów w tym roku!

Elewacja - mokra czy sucha. MUROWANE STARCIE Piotr Laskowski oraz Radosław Murat zapraszają na "Murowane Starcie". W tym odcinku, prowadzący zetrą się o wybór technologii ocieplenia ścian zewnętrznych. Co i w jakich sytuacjach wybrać, elewację mokrą czy suchą? Zapraszamy do odsłuchu Murowane starcie To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pogad@ne. Zbudowane | Extra Inteligentny dom - prościej się nie da! Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.