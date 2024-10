Opłata mocowa wraca od 2025! Zapłaci ją każdy w rachunku za prąd

Autor: gettyimages Od 1 stycznia 2025 na rachunkach za prąd pojawi się opłata mocowa

Opłata mocowa na rachunkach za prąd wraca od 1 stycznia 2025. W drugiej połowie 2024, decyzją ustawodawcy, nie jest pobierana od odbiorców. W przyszłym roku zapłacą ją co miesiąc gospodarstwa domowe zużywające od 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej rocznie. O ile wzrosną rachunki za prąd w w związku z przywróceniem opłaty mocowej?

Czym jest opłata mocowa?

Opłata mocowa, jak podkreśla Urząd Regulacji Energetyki, ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, czyli stałe i bezproblemowe dostawy prądu. Jest rodzajem narodowej "zrzutki" na modernizację czy budowę nowych elektrowni, także na utrzymanie jednostek wytwórczych w gotowości do dostarczania energii elektrycznej. To mechanizm, który funkcjonuje już w kilku krajach europejskich, gdzie stwierdzono, że bez jego wdrożenia istnieje realne ryzyko przerwania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych i właśnie przez odbiorców końcowych jest on finansowany.

Opłata mocowa po raz pierwszy pojawiła się w 2021 r., w konsekwencji przyjętej w 2017 r. ustawy o rynku mocy, która wprowadziła mechanizm wynagradzania wytwórców energii za gotowość dostarczania mocy do sieci.

Jej wysokość oblicza prezes URE, bazując na przepisach ustawy o rynku mocy oraz rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska. Prezes URE zobowiązany jest podać stawki opłaty mocowej na przyszły rok do końca września roku bieżącego - w tym przypadku do 30 września 2024.

Koszt rynku mocy wynika z mechanizmu aukcyjnego, w ramach którego dokonywana jest tzw. realizacja obowiązków mocowych, czyli gotowość dostawców do dostarczania energii w systemie.

Ile wyniesie opłata mocowa w 2025?

Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował 30 września, że od 1 stycznia 2025 r. w rachunkach gospodarstw domowych ponownie pojawi się opłata mocowa, która dla przeciętnego odbiorcy w gospodarstwie domowym wyniesie 11,44 zł netto miesięcznie.

"W drugiej połowie bieżącego roku, decyzją ustawodawcy, opłata mocowa nie była pobierana od odbiorców. Natomiast od 1 stycznia 2025 r. większość odbiorców w gospodarstwach domowych zużywających rocznie od 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej zapłaci z tytułu opłaty mocowej średnio 11,44 zł netto miesięcznie" - wyjaśnił urząd.

Stawka opłaty mocowej dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym płatna jest za punkt poboru energii elektrycznej rozumiany jako punkt w sieci elektroenergetycznej, w którym mierzony jest pobór energii elektrycznej przez układ pomiarowo-rozliczeniowy, określony w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie sprzedaży energii elektrycznej, lub w umowie kompleksowej.

Jak obliczana jest opłata mocowa?

Jak czytamy na stronie URE, wyliczając wysokość opłaty mocowej na kolejny rok dla poszczególnych grup odbiorców, regulator - zgodnie ze wskazaniem ustawodawcy - bierze pod uwagę wartość kontraktów mocowych zawartych w ramach aukcji oraz koszty Zarządcy Rozliczeń.

"W przypadku odbiorców z grup G oraz C1 (o mocy zamówionej do 16 kW), zryczałtowana stawka opłaty mocowej za jeden punkt poboru energii wzrośnie w zależności od poziomu zużycia. Dla największej grupy odbiorców wzrost w stosunku do stawki zatwierdzonej na 2024 r. wyniesie 80 gr." - podał urząd.

Dla odbiorców nieryczałtowych stawka opłaty mocowej będzie uzależniona od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) - wskazał regulator.

"W przyszłym roku wyniesie ona 0,1412 zł/kWh, co oznacza wzrost o ok. 0,015 zł/kWh w stosunku do stawki opłaty w 2024 r. (ze 126,73 zł/MWh). Stawka ta dotyczy odbiorców przemysłowych oraz dużego biznesu" - podał URE.

Regulator zwrócił uwagę, że opłatą zryczałtowaną, określoną w złotych na miesiąc i zależną od rocznego zużycia energii, objęci są odbiorcy z grupy taryfowej G, w tym gospodarstwa domowe, a także odbiorcy energii z grupy taryfowej C1, których moc zamówiona nie przekracza 16 kW.

Jak z roku na rok rośnie opłata mocowa - porównanie stawek

Stawki opłaty mocowej w latach 2021 - 2024 dla odbiorców ryczałtowych w zależności od zużycia [w zł/miesiąc/wartość netto]

zużycie energii elektrycznej stawki opłaty mocowej 2021 2022 2023 2024 poniżej 500 kWh 1,87 2,37 2,38 2,66 zł od 500 kWh do 1200 kWh 4,48 5,68 5,72 6,39 zł od 1200 kWh do 2800 kWh 7,47 9,45 9,54 10,64 zł powyżej 2800 kWh 10,46 13,25 13,25 14,90 zł

Dla pozostałych grup odbiorców stawka opłaty mocowej uzależniona jest od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) - w I połowie tego roku wyniosła 0,1267 zł/kWh (w stosunku do 0,1024 zł/kWh w 2023 r.).

Jakie zmiany od 2028 roku?

URE poinformował, że do końca 2027 roku będzie obowiązywał podział na odbiorców ryczałtowych, dla których wysokość opłaty mocowej jest uzależniona od rocznego poboru energii elektrycznej oraz pozostałych, dla których będzie ona uzależniona od poboru energii w godzinach ogłoszonych przez Prezesa URE jako godziny szczytowego zapotrzebowania.

Od 1 stycznia 2028 roku nie będzie już stawek ryczałtowych, a dla wszystkich odbiorców energii, włącznie z gospodarstwami domowymi, opłata mocowa będzie zależna od profilu zużycia (im stabilniejszy profil, tym niższa opłata).