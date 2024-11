Murator Furniture – nowe spojrzenie w przyszłość

Murator IBS, uznana marka na rynku budowlano-instalacyjnym, przechodzi dynamiczną transformację, której celem jest ugruntowanie pozycji firmy w branży oraz poszerzenie jej oferty. Jednym z kluczowych kroków w tej strategii rozwoju było utworzenie Murator Furniture – marki skoncentrowanej wyłącznie na projektowaniu i produkcji mebli na zamówienie.

Decyzja o utworzeniu osobnej marki Murator Furniture była odpowiedzią na coraz bardziej wyspecjalizowane potrzeby rynku wnętrzarskiego. Struktura Murator IBS została dostosowana do nowej strategii, a w jej ramach powstało kilka dedykowanych marek, z których każda koncentruje się na konkretnej kategorii usług. W ramach reorganizacji wprowadzono innowacyjne podejście do zarządzania projektami i usprawniono procesy produkcyjne, co umożliwia szybsze i bardziej efektywne realizacje – mówi Arkadiusz Wróblewski, Dyrektor Działu Sprzedaży Murator IBS.

Murator Furniture – projekty szyte na miarę

Murator Furniture specjalizuje się w realizacjach dostosowanych do różnorodnych potrzeb, obejmujących zarówno przestrzenie prywatne, jak i obiekty komercyjne. W swoim portfolio firma posiada unikalne projekty, takie jak rewitalizacja zabytkowych mebli w Parku Rozrywki Julinek, gdzie odrestaurowane elementy wystroju cyrkowego odzyskały dawny blask, spełniając jednocześnie nowoczesne standardy estetyczne i bezpieczeństwa. Marka odniosła także sukcesy w sektorze premium, realizując zamówienia dla warszawskiego Hotelu Bellotto, gdzie wykonane przez Murator Furniture meble idealnie podkreśliły elegancki, historyczny charakter wnętrz.

„Priorytetem dla nas jest zawsze to, aby dostarczać produkty estetyczne, trwałe i funkcjonalne. Wykonane przez nas meble będą służyły przez lata” – mówi Krzysztof Wierzbiński, Kierownik Stolarni Murator Furniture.

„Jednym z wyjątkowych projektów Murator Furniture było wykonanie wyposażenia domu jednorodzinnego w podwarszawskim Ustanowie. Stylizowane frezowane fronty, uchwyty w klasycznym stylu, podświetlane witryny i ciepła kolorystyka drewna doskonale wpisały się w atmosferę przestrzeni, tworząc przytulne wnętrze idealnie dopasowane do charakteru domu. Kolejną interesującą realizacją było wyposażenie przestrzeni biurowych dla dużej firmy farmaceutycznej. Wykonaliśmy i dostarczyliśmy funkcjonalne, eleganckie meble biurowe, do takich pomieszczeń jak gabinet Prezesa, recepcja, sala konferencyjna oraz pokój relaksu, które łączą wysoką estetykę z trwałością użytkową.” – dodaje Krzysztof Wierzbiński.

Stolarnia Murator Furniture oferuje również kuchnie, które łączą wygodę użytkowania z nowoczesnym designem, sprawdzając się doskonale w przestrzeniach socjalnych. Przykładem jest kuchnia zaprojektowana z myślą o komforcie większej grupy osób – z dedykowaną przestrzenią na urządzenia AGD typu ekspres do kawy, mikrofalówka, dystrybutor wody, licznymi szafkami i szufladami, pojemnymi koszami na śmieci i podświetlanymi donicami na zieleń, co wprowadza naturalny akcent do wnętrza. Ta kuchnia to wybór zarówno funkcjonalny, jak i stylowy.

Jedną z najbardziej wyrazistych realizacji Murator IBS Furniture jest wyposażenie wnętrza Kawiarni Kosmos, usytuowanej w sercu Warszawy. Kosmos to miejsce, które przyciąga gości nie tylko swoją wyjątkowym smakiem rzemieślniczych lodów, ale także odważnym, nowoczesnym wystrojem. Właściciele restauracji postawili na futurystyczną estetykę, która nawiązuje do motywów kosmicznych i ma oddać wyjątkowy klimat tego miejsca. Murator IBS Furniture stanęło przed wyzwaniem wykonania mebli, które będą nie tylko funkcjonalne, ale również odzwierciedlą nietuzinkowy charakter restauracji. Stolarnia przygotowała szereg niestandardowych rozwiązań, w tym oryginalnie zaprojektowane stoły, siedziska oraz elementy dekoracyjne w tym lustra z ramami, czy frezowane ścianki, które idealnie wpasowują się w wizję właścicieli. W realizacji dominują nietypowe kształty i kontrastujące materiały, które budują niepowtarzalną atmosferę i klimat miejsca. To połączenie nowoczesności z unikalnym designem pozwala restauracji Kosmos wyróżniać się na tle innych lokali w Warszawie.

Murator Furniture z powodzeniem realizuje projekty dla specyficznych sektorów rynku, takich jak sieci kasyn oraz apartamenty przeznaczone na wynajem, gdzie kluczowe są trwałość i odporność materiałów. W realizacjach dla kasyn firma tworzy meble i zabudowy, które wytrzymują intensywną eksploatację, jednocześnie spełniając wysokie standardy estetyki i bezpieczeństwa. Z kolei apartamenty na wynajem, które wymagają równie wytrzymałych rozwiązań, wyposażane są w dedykowane zabudowy i meble, gwarantujące długą żywotność nawet przy częstej wymianie lokatorów. Dzięki zastosowaniu materiałów o podwyższonej odporności na zniszczenie oraz przemyślanym rozwiązaniom projektowym, Murator Furniture zapewnia funkcjonalność i styl, który wpisuje się w oczekiwania inwestorów z branży nieruchomości i obiektów użytkowych.

Dynamiczny rozwój Murator Furniture i nowe inwestycje

Murator Furniture nieustannie rozwija swoje struktury, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku oraz poszerzając zakres oferowanych usług. W związku z dynamicznym rozwojem, firma aktywnie poszukuje utalentowanych pracowników, w obszarze produkcji oraz montażu mebli. Wkrótce planowane jest również otwarcie showroomu, który pozwoli klientom bezpośrednio zapoznać się z jakością i różnorodnością realizacji. Nowa przestrzeń wystawowa, zaprojektowana z myślą o prezentacji pełnego portfolio Murator Furniture, ma być miejscem, gdzie klienci będą mogli obejrzeć różnorodne rozwiązania, od eleganckich mebli do przestrzeni domowych po zaawansowane technologicznie realizacje do wnętrz komercyjnych. Showroom stanie się również przestrzenią spotkań z projektantami oraz architektami wnętrz, oferując możliwość omówienia indywidualnych projektów i szczegółów technicznych bezpośrednio na miejscu.

Wzmocnienie pozycji i szeroka oferta Murator IBS

Murator IBS kontynuuje dynamiczne zmiany strukturalne, które umacniają jego pozycję na rynku, wprowadzając jednocześnie nowe, wyspecjalizowane marki. Powstanie Murator Furniture jest jednym z kluczowych elementów tej strategii. Struktura Murator IBS została dostosowana do nowej strategii i obejmuje kilka dedykowanych marek, które koncentrują się na konkretnych kategoriach usług. Murator Furniture odpowiada na potrzeby współczesnych klientów w zakresie aranżacji wnętrz, oferując kompleksowe realizacje stolarskie, dostosowane do specyficznych wymagań każdego klienta, dzięki czemu zyskuje status godnego zaufania partnera w sektorze mebli na zamówienie i idealnie dopasowanego do różnorodnych potrzeb rynku, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska i tradycji rzemieślniczej.

