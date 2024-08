Nowy prezes dużej sieci. Cel: 3. pozycja wśród sklepów DIY w kraju

– Jestem niezmiernie dumny z możliwości objęcia funkcji Prezesa Bricomarché w Polsce. Ostatnie lata były dla nas okresem dynamicznego rozwoju, podczas którego zwiększaliśmy udziały rynkowe. Jednak jako sieć nieustannie dążymy do celu, jakim jest zdobycie trzeciej pozycji wśród sklepów DIY w kraju. To ogromne wyzwanie, ale wierzę, że uda nam się je osiągnąć i cieszę się, że w mojej nowej roli będę mógł przyczynić się do jego realizacji – mówi Marek Sawa, prezes Bricomarché w Polsce.