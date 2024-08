Leasing elektryka z dotacją już niemożliwy. Skończyły się pieniądze

14:54

Autor: gov.pl Największą popularnością programu Mój elektryk cieszą się dopłaty do samochodów osobowych, na które od początku programu przyznano prawie 125 mln zł dotacji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) od 1 września 2024 nie dopłaca już do leasingu samochodów elektrycznych. Powodem jest wyczerpanie środków - a było to 660 mln zł. Co dalej z dopłatami do leasingu elektryków w programie Mój Elektryk?

Spis treści

Skończyły się pieniądze na leasing elektryków

NFOŚiGW poinformował 21 sierpnia o wstrzymaniu dopłat do leasingu samochodów elektrycznych. Skończyła się już pula 660 mln złotych. Dopłaty zostają zawieszone od 1 września do końca 2024 roku.

Oznacza to, ze formalnie wnioski o dotacje do leasingu można składać do końca sierpnia, ale z danych NFOŚiGW wynika, że ich wartość do 15 sierpnia, już przekraczała budżet o 2 mln zł.

W komunikacie podkreślono jednocześnie, że nabór wniosków w ścieżce dopłat do pojazdów zakupionych za gotówkę lub finansowanych kredytem dla osób fizycznych i przedsiębiorców jest kontynuowany.

Co dalej z leasingiem samochodów elektrycznych?

Fundusz przekazał, że możliwość leasingu elektryka z dopłatą zostanie wznowiona w 2025 roku z wykorzystaniem nowego źródła finansowania. Jaki będzie nowy budżet? Tego na razie nie podano. Wiadomo natomiast, że obejmie okresem kwalifikowalności również II połowę 2024 roku.

Na dopłaty do zakupu elektryka są jeszcze pieniądze

Trzeba wiedzieć, że można dalej składać wnioski o dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych. Pieniądze zostały zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

Osoby indywidualne maja jeszcze do dyspozycji 25 mln zł, przedsiębiorcy - 90 mln zł.

Przypomnijmy, ile można dostać dopłaty do samochodu z programu Mój elektryk. Dla osób fizycznych dotacja wynosi 18 750 zł, przy czym cena samochodu nie może przekroczyć 225 000 zł. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny dotacja wynosi 27 000 zł, bez limitu kosztu zakupu samochodu.

Przedsiębiorcy mogą się starać również o 18 750 zł, przy limicie kosztów zakupu 225 000 zł. Dotacja do pojazdów kategorii L1e-L7e (motocykle, motorowery) wynosi maksymalnie 4 tys. zł.

Dopłata do elektrycznego dostawczaka zależy od przebiegu rocznego i wynosi do 20% lub 30% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 50 tys. zł i 70 tys. zł).

Przypomnijmy też, że dopłaty do samochodów elektrycznych mają formę refundacji, czyli dotyczy już zrealizowanych zakupów samochodów elektrycznych lub wodorowych. Zastosowany został uproszczony tryb aplikowania o dotację poprzez specjalny moduł Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie internetowej Funduszu.

Łączny budżet programu Mój Elektryk działającego od 2021 r. wynosi 960 mln zł. Fundusz dofinansował do tej pory ok. 25 tys. samochodów.

Murator Remontuje: test kołków montażowych Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.