Koniec hotelu Marriott w Warszawie. "Warsaw Marriott Hotel przestał być częścią portfolio obiektów Marriott Bonvoy"

12:47

Zobacz galerię 22 zdjęcia Autor: Szymon Starnawski Hotel Marriott w Warszawie

Potwierdzamy, że Warsaw Marriott Hotel przestał być częścią portfolio obiektów Marriott Bonvoy - poinformowała sieć. Chodzi o 5-gwiazdkowy hotel w wieżowcu przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Hotel w tym miejscu będzie działać, ale już nie pod szyldem sieci Marriott.

Spis treści

Dworcowa w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Marriott przy Alejach Jerozolimskich. Nie da się zarezerwować pokoju

Koniec hotelu Marriott w Warszawie. Stało się. Przez stronę internetową nie da się zarezerwować pokoju, przedstawiciele sieci Marriott International potwierdzają informację o zakończeniu współpracy - mimo że umowa była ważna do 2044 r. Chodzi o sztandarowy obiekt: 5 gwiazdkowy hotel w centrum miasta z 523 luksusowymi pokojami i apartamentami w wieżowcu naprzeciw dworca Warszawa Centralna, otwarty w 1989 roku. Właściciel budynku to spółka LIM Center. Krążyły pogłoski o sporach prawnych między LIM Center, a siecią Marriott. 6 sierpnia 2024 pojawiła się informacja o zakończeniu współpracy.

Potwierdzamy, że Warsaw Marriott Hotel przestał być częścią portfolio obiektów Marriott Bonvoy. Decyzję podjęto po wnikliwej analizie, a naszym priorytetem obecnie jest zapewnienie, aby proces tej zmiany przebiegł jak najsprawniej dla gości oraz pracowników – informują przedstawiciele sieci, których cytuje portal „Hotelarz”.

Marriott działał tu 30 lat

I dodają: Zarządzanie Warsaw Marriott Hotel przez ponad 30 lat było dla nas przywilejem. Życzymy zespołowi hotelu wielu sukcesów w dalszym prowadzeniu obiektu. Polska pozostaje ważnym rynkiem dla Marriott International. Nasze lokalne portfolio liczy 23 hotele, a plany rozwoju obejmują otwarcie 10 kolejnych obiektów w ciągu najbliższych kilku lat.

O tych planach pisaliśmy w ostatnich miesiącach kilka razy. Między innymi w Katowicach powstaną nowe hotele sieci Marriott. Tak będą wyglądać:

Zobacz galerię 21 zdjęć Autor: Mat. prasowe Dworcowa w Katowicach. Tak ma wyglądać po zakończeniu prac

A tak wygląda apartament prezydencki na 40. i 41. piętrze hotelu

Pojawiła się także informacja, że nowy hotel sieci Marriott powstanie przy Alejach Jerozolimskich pod nr 57. Kamienica jest właśnie w remoncie.

LIM Center zabiera głos

W środę wieczorem spółka LIM Center (umowy zawierane z siecią Marriott to umowy franczyzowe) przesłała komunikat: „Jesteśmy zaskoczeni formą przekazania informacji, dotyczącej flagowego hotelu na licencji Marriott w Polsce, i jej pochopnością. Takie działanie znacząco wykracza poza przyjęte przez nas biznesowe standardy, jak również narusza postanowienia umowne” – napisał Dariusz Oleksiak, dyrektor zarządzający hotelu z ramienia LIM Center sp. z.o.o., cytowany przez Business Insider.

Zamiast Marriotta - LIM Hotel

Marriott przy Alejach Jerozolimskich to 5 gwiazdkowy hotel. Ma - już nie jako Marriott - 523 luksusowe pokoje i apartamenty. To tu jest najwyżej położony bar w Polsce - Panorama Sky Bar. Obecnie, do 30 września 2024, trwa całkowita modernizacja basenu, strefy spa oraz fitness. Co dalej? Hotel prawdopodobnie będzie nazywał się LIM HOTEL - podała Rzeczpospolita.

Marriott jest obecny w 141 krajach na świecie. Całkowita liczba ich obiektów to 3500 nieruchomości i ponad 559 tysięcy pokoi, w tym około 33 tysiące pokoi w fazie realizacji.

Marriott Bonvoy. Zdjęcia

Zobacz galerię 22 zdjęcia Autor: Szymon Starnawski Hotel Marriott w Warszawie