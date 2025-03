Ceny stali zbrojeniowej – marzec 2025. Aktualne ceny stali w Polsce. Ile za wyroby stalowe?

9:19

Autor: Getty Images/JerryB7

Jakie są aktualnie ceny stali zbrojeniowej? Sprawdź, ile kosztują dzisiaj wyroby stalowe? Oto najnowsze dane cenowe udostępnione przez Polską Unię Dystrybutorów Stali (PUDS). Sprawdź, ile płaci się za stal zbrojeniową 2025.

Murator Remontuje #2: Układanie płytek na ścianie w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Ceny stali od 2023 r. na nowych zasadach

Od 1 października 2023 zaczął obowiązywać mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 – CBAM. System zmienił rynek stali na lata. Czas pokaże, jak duży będzie miał wpływ na ceny stali w Polsce. Eksperci od początku roku zapowiadali, że w 2024 r. ceny stali będą głównie rosnąć, choć mniej dynamicznie niż w roku poprzednim i prognozy te się sprawdziły.

Przypomnijmy, że na początku marca 2022 ceny stali budowlanej osiągnęły rekordową cenę około 9500 zł/tonę. Za pręty żebrowane trzeba było zapłacić od 7700 zł do 8000 zł netto (od 9500 do ok. 9900 zł/t brutto). Od końca lutego 2023 obserwowano stabilizację i tylko nieznaczne wahania cen stali. W listopadzie i grudniu wiele wyrobów stalowych nadal taniało, ale już nie wszystkie. W roku 2024 sytuacja rynkowa była już zasadniczo stabilna, ze stosunkowo niedużymi wahaniami cen stali z miesiąca na miesiąc.

Aktualne ceny stali w Polsce – PUDS

Informacje na temat aktualnych cen wyrobów stalowych pochodzą od Polskiej Unii Dystrybutorów Stali. Ceny w artykule aktualizowane są raz w tygodniu, w każdy poniedziałek rano.

Ceny stali 9. tydzień (od 24 lutego do 2 marca):

Kształtownik gięty na zimno S235JRH - cena min. 3097 zł , cena maks. 3275 zł

- cena min. , cena maks. Blacha zimnowalcowana DC01 - min. 3492 zł , maks. 3704 zł

- min. , maks. Blacha konstrukcyjna (gruba) S235JR - min. 3194 zł , maks. 3410 zł

- min. , maks. Pręt żebrowany fi 12mm, BST 500 - min. 2658 zł , maks. 2837 zł

- min. , maks. Profil HEB 200 - min. 3408 zł , maks. 3524 zł

- min. , maks. Blacha gorącowalcowana S235JR2 (St3S) - min. 2974 zł, maks. 3224 zł

Ceny stali za 10. tydzień 2025 (od 3 do 9 marca) zostaną opublikowane w najbliższy poniedziałek, czyli 10 lutego.

Czy kryzys polskiej stali minął?

Kryzys związany z zastojami produkcyjnymi sprawił, że przemysł stalowy tracił swoją konkurencyjność, a sytuacja ta uległa pogorszeniu w momencie gwałtownego wzrostu cen energii. Teraz od kilku miesięcy obserwujemy stabilizację rynku stali. Rosną wartości akcji spółek hutniczych, a kolejne firmy decydują się na inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Jednym z największych wyzwań, z jakimi musi mierzyć się przemysł, jest prowadzenie działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zielona transformacja ma na celu znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Tyle że zastąpienie konwencjonalnych pieców hutniczych piecami wodorowymi może się wiązać z kilkukrotnym wzrostem kosztów produkcji. Wdrożenie sprzętu, którego działanie opiera się na paliwie wodorowym, wymaga także dokonania istotnych zmian konstrukcyjnych pieców oraz przebudowy instalacji.

1 października 2023 zaczął obowiązywać mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 – CBAM.

Obecnie większa część produkcji metali w UE odbywa się przy użyciu wysokoemisyjnych pieców. Problemem jest w tym przypadku zarówno sama emisja CO2 do środowiska, jak i rosnący koszt tej emisji. Zdaniem branżowych ekspertów jesteśmy dopiero na początki drogi do zielonego przemysłu, a polska stal potrzebuje ekologicznych alternatyw, które muszą zostać odkryte lub opracowane, zaprojektowane oraz zrealizowane – i to z zyskiem, tłumaczy Marek Wojnicki z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu.

Sprawdź ceny pozostałych materiałów budowlanych!

Od czego zależy cena stali?

Cena stali zależy od:

rodzaju wyrobu, np. blachy, pręty, profile.

wielkości zamówienia - przy zakupie większej ilości cena jest niższa.

średnicy prętów - pręty o małych średnicach są droższe od tych grubszych.

gatunku stali - gatunek określa właściwości technologiczne jakie ma stal, np. rodzaj stopu.

klasy stali - klasa określa wytrzymałość stali - najdroższa jest stal zbrojeniowa AIII oraz AIIIN, a najtańsza stal klasy A0.

Klasy i gatunki stali:

Klasa A0 - St0 S-b : pręty gładkie, które wykorzystuje się je przy konstrukcjach z niskiej jakości betonu.

: pręty gładkie, które wykorzystuje się je przy konstrukcjach z niskiej jakości betonu. Klasa AI - St3 SX-b, St3 SY-b, St3 S-b, PB240 : pręty gładkie z końcami pomalowanymi na czerwono, wykorzystywane do wykonywania elementów pomocniczych tj. strzemiona, przewiązki.

: pręty gładkie z końcami pomalowanymi na czerwono, wykorzystywane do wykonywania elementów pomocniczych tj. strzemiona, przewiązki. Klasa AII - 18G2-b, 20G2Y-b, 25G2S : pręty żebrowane, z żeberkami podłużnymi i poprzecznymi skośnymi, stosowane jako zbrojenia nośne.

: pręty żebrowane, z żeberkami podłużnymi i poprzecznymi skośnymi, stosowane jako zbrojenia nośne. Klasa AIII - 34GS, RB400, RB400W : pręty żebrowane, z żeberkami w tzw. „jodełkę” i nachylone do żeber podłużnych, wykorzystywane są do wykonania zbrojenia głównego.

- : pręty żebrowane, z żeberkami w tzw. „jodełkę” i nachylone do żeber podłużnych, wykorzystywane są do wykonania zbrojenia głównego. Klasa AIIIN - RB500, RB500W, B500SP: pręty żebrowane o najwyższej klasie wytrzymałości, które mają nawalcowane odcinki żeberek podłużnych między żeberkami poprzecznymi; wykorzystywane do elementów konstrukcyjnych.

S (stal spawalna), St (stal zbrojeniowa konstrukcyjna), najczęściej stosowana), X (stal zbrojeniowa nieuspokojona), B (możliwość stosowania stali do zbrojenia), cyfry określają zawartość węgla - im większa zawartość węgla, tym wyższa twardość prętów zbrojeniowych.

Czytaj też:

Źródło: PUDS, redakcja

Murowane starcie Dach - blacha czy dachówka. MUROWANE STARCIE

Autor: