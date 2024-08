Wakacje od ZUS 2024 od 1 listopada. Dla kogo wakacje składkowe?

Autor: Szymon Starnawski Przedsiębiorcy mogą wziąć wolne - państwo opłaci składkę ZUS przez miesiąc

Wakacje od składek ZUS dla przedsiębiorców wchodzą w życie. Samozatrudnieni i prowadzący firmy do 9 pracowników zyskają miesiąc składki ZUS od państwa. Mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tego udogodnienia już od 1 listopada 2024 roku. Kiedy nie trzeba płacić składek ZUS?

Wakacje składkowe obiecał premier Donald Tusk na konferencji prasowej 9 stycznia 2024 r. Wyraził przy tym nadzieję, że jest szansa na wprowadzenie nowych przepisów jeszcze w 2024 r. Udało się! Przyjęcie przez Sejm i Senat oraz podpis prezydenta Andrzeja Dudy dały szansę na wejście w życie nowego rozwiązania 1 listopada 2024 r. Koszty wakacji ZUS jeszcze w tym roku oszacowano na 1,64 mld zł. Rząd jest na to przygotowany finansowo.

Na czym mają polegać wakacje od ZUS? Warunki

Przedsiębiorcy do tej pory nie mają prawa do urlopu. Aby nie płacić ZUS prowadzący jednoosobową firmę mógł dokonać zawieszenia działalności. Minimalny okres na jaki mógł tego dokonać wynosi właśnie 30 dni. Nie musiał podawać powodu zawieszenia i dawało to m.in. możliwość wykorzystania tego czasu na urlop wypoczynkowy. Zyskiwał czas, ale jednocześnie tracił składkę emerytalną, która powiększała jego kapitał na koncie ZUS. Ustawa to zmienia.

Mikroprzedsiębiorca będzie mógł odprowadzić składki przez 11 miesięcy, a jeden miesiąc opłaci mu państwo. Dodatkowym bonusem ma być świadczenie urlopowe za okres wolnego o wysokości połowy pensji minimalnej. Aby skorzystać ze składkowego urlopu, musi tylko w miesiącu poprzedzającym ten, w którym chce z niego skorzystać złożyć do ZUS odpowiedni wniosek.

Dla kogo wakacje od ZUS?

Z urlopu składkowego skorzysta grupa przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, czyli prowadzących jednoosobową działalność lub działalność w spółkach cywilnych osób fizycznych oraz prowadzący małe firmy zatrudniające do 9 pracowników. Dodatkowym warunkiem możliwości skorzystania z tej formy pomocy państwa jest osiąganie przychodu rocznego, który nie przekracza kwoty 2 mln. euro. Ustawa obejmie ok. 1,7 mln osób prowadzących działalność gospodarczą.

Kto nie skorzysta z wakacji ZUS?

Ministerstwo Rozwoju informuje, że ulga w postaci miesięcznych wakacji składkowych dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy. Ulga nie obejmuje osób przez niego ubezpieczanych, w tym pracowników, zleceniobiorców czy osoby współpracujące.

Wakacje od ZUS - od kiedy?

Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne za wybrany miesiąc od 1 listopada 2024. W 2024 roku mogą jednak skorzystać z wakacji składkowych tylko za grudzień.

Wniosek o wakacje ZUS - jak i gdzie złożyć?

Przedsiębiorca lub jego pełnomocnik od 1 listopada będzie mógł złożyć wniosek (RWS) elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS – wyłącznie z konta płatnika.

O zwolnienie z opłacania składek mogą ubiegać się również wspólnicy spółek cywilnych. Ważne jest, by wniosek złożyli ze swojego konta płatnika na PUE/eZUS - nie z konta spółki, której są wspólnikami.

Wnioski ZUS będzie rozpatrywać automatycznie. Wszystkie informacje udostępni na koncie płatnika na PUE/eZUS. Informację o tym, że na PUE/eZUS jest nowa wiadomość w tej sprawie, ZUS wyśle dodatkowo mailem lub sms-em, który przedsiębiorca podał na swoim koncie PUE/eZUS.