Przeliczenie emerytury. Gdzie złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?

Autor: Szymon Starnawski

Każdy uprawniony do emerytury może wystąpić do ZUS z prośbą o ponowne przeliczenie. Dla osób z roczników 1949 – 1953 oraz kolejnych świadczenie wyliczane jest na podstawie ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 1999 r. Zgodnie z przepisami kwota emerytury zależy od zgromadzonego na koncie kapitału, a ten może się zmienić w wyniku różnych czynników.

Po co przeliczać emeryturę?

Mogą do tego skłaniać różne przesłanki. Jedną z nich mogą być zmiany w sposobie naliczania emerytur spowodowane nowymi zapisami ustaw, bo jednym pewnym elementem systemu emerytalnego w naszym kraju jest jego zmienność. Tak np. osoby, którym przyznano emerytury przed 1 stycznia 2009 r. mogły starać się o ponowne przeliczenie ze względu na zmiany, dzięki którym wynagrodzenie zerowe przyjęte do wyliczenia można było zastąpić wynagrodzeniem minimalnym w danym okresie. Podobnie, jak w przypadku, tzw. emerytów czerwcowych, którym ustawa podwyższyła świadczenia, ale wymagało to przeliczenia; na decyzję przeliczenia emerytury czekają jeszcze emeryci z lat 2009 – 2019, którym orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego przyznało do tego prawo na warunkach ustawy z 2021 r.

Kiedy przeliczyć emeryturę?

Na przeliczenie emerytury warto się zdecydować jeśli:

dołączy się nowe, nieuwzględnione wcześniej przy składaniu wniosku o świadczenie dokumenty poświadczające dodatkowe okresy ubezpieczenia, tzw. kapitału początkowego

można udokumentować zarobki za lata przed przejściem na emeryturę lub rentę lub zarobki po przyznaniu świadczenia,

po uzyskaniu praw do świadczeń emerytalno-rentowych uzyskiwało się dochody z pracy, od których opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne.

Przeliczenie emerytury – kapitał początkowy

System emerytalny obowiązujący od 1 stycznia 1999 r. zakłada, że wysokość świadczeń zależna jest w głównej mierze od wielkości kapitału emerytalnego zgromadzonego na indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS. Od tej daty ZUS zaczął ewidencjonować składki ubezpieczenia emerytalno-rentowego na indywidualnych kontach każdego zatrudnionego. Wszystkie składki na ubezpieczenie emerytalne wnoszone przed tym okresem noszą nazwę kapitału początkowego.

Do kapitału początkowego wlicza się składki za okresy:

pracy

urlopu wychowawczego,

prowadzenia pozarolniczej działalności,

służby wojskowej,

pobierania zasiłku dla bezrobotnych

nauki w szkole wyższej.

Nieewidencjonowane a udokumentowane okresy składkowe i nieskładkowe ZUS mogą podnieść kapitał emerytalny, od którego wyliczana jest emerytura.

Przeliczenie emerytury - praca po osiągnięciu wieku emerytalnego

Osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal były aktywne zawodowo, a od ich wynagrodzenia odprowadzane były składki na ubezpieczenie rentowe mogą wystąpić o ponowne przeliczenie emerytury po zakończeniu roku kalendarzowego, jeśli pracują nadal lub zaraz po zakończeniu zatrudnienia. Emerytura zostanie obliczona na nowo z zaliczeniem dodatkowych odprowadzonych składek.

Na wysokość emerytury mają wpływ opracowywane co roku tablice prognozowanego średniego trwania życia. Osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego pracowały nadal i nie wystąpiły o emeryturę lub nie pobierały świadczeń mogą skorzystać z tablic zarówno z czasu, kiedy po zaprzestaniu pracy złożą wniosek o emeryturę jak i z tych które obowiązywały, kiedy osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Z reguły te z wcześniejszych lat, z wyłączeniem okresu pandemii, są korzystniejsze i zwiększają comiesięczne świadczenie.

Gdzie złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?

Wniosek ERPO o przeliczenie emerytury lub renty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w oddziale ZUS. Możliwe jest wysłanie go pocztą lub skorzystanie z platformy elektronicznej PUE ZUS. Urząd wyda decyzję w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, papierowe przy osobistym i listownym składaniu wniosku i cyfrowe (w formacie pdf, jpg) przez internet. Są to dokumenty z potwierdzeniem:

nauki w szkole wyższej,

pracy,

prowadzenia działalności pozarolniczej,

służby wojskowej,

urlopu wychowawczego i zasiłku dla bezrobotnych.

Jakie roczniki mogą przeliczyć emeryturę?

Wniosek o przeliczenie emerytury może złożyć każdy uprawniony po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, a więc z chwilą ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. O ponowne przeliczenie mogą więc wystąpić kobiety urodzone w 1965 r. i poprzednich latach oraz mężczyźni urodzeni w 1960 r. i poprzednich latach.

