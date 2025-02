Złóż wniosek o rentę wdowią. Dla kogo nowe świadczenie? Czy renta wdowia będzie działać wstecz?

14:37

Autor: SHUTTERSTOCK emerytura zus pieniądze

Renta wdowia ma wesprzeć emerytów po śmierci małżonka, aby łatwiej w pojedynkę mogli zmierzyć się z kosztami utrzymania. Już można składać wnioski (2025). Dla kogo renta wdowia i na jakich zasadach? Ile wyniesie nowe świadczenie ZUS? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewiduje, że wypłata renty wdowiej to koszt 8-10 mld zł rocznie.

Renta wdowia 2025 – aktualności

Już można składać wniosek o wyliczenie nowego świadczenia.

Nowe przepisy wprowadzono 1 stycznia 2025. Ustawa wprowadzająca rentę wdowią i przewiduje wyższe wypłaty dla emerytów po śmierci małżonków. Nowe przepisy wprowadzają możliwość łączenia wypłaty renty rodzinnej z innym świadczeniem, np. emeryturą.

Pierwsze nowe świadczenia będą wypłacane od 1 lipca 2025 r. W przypadku wniosków złożonych do 30 czerwca 2025 r., prawo do renty wdowiej będzie przysługiwało od 1 lipca 2025 r. Wszyscy, którzy mają już ustalone prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, nie muszą dołączać żadnych dokumentów do wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną.

Jeszcze latem zeszłego roku na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu Sejm przyjął projekt ustawy o rencie wdowiej, a później została ona przyjęta przez Senat i podpisana przez prezydenta.

Renta wdowia przysługuje jeśli:

masz co najmniej 60 lat (jeśli jesteś kobietą) i 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

do dnia śmierci Twojego małżonka (lub małżonki) pozostawałaś (lub pozostawałeś) z nim (lub z nią) we wspólności małżeńskiej,

nabyłaś/nabyłeś prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu, w którym ukończyłaś 55 lat, jeśli jesteś kobietą lub ukończyłeś 60 lat, jeśli jesteś mężczyzną,

nie jesteś obecnie w związku małżeńskim.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Wnioski złożone do 30 czerwca 2025 r. gwarantują wypłatę świadczenia już od 1 lipca. W sprawie informacji na ten temat wystarczy skontaktować się z ZUS. Można to zrobić:

osobiście w placówkach ZUS,

podczas e-wizyty,

przez [email protected]

telefonicznie 22 560 16 00.

W przypadku składania poprzez platformę internetową e-ZUS trzeba posiadać założone tam konto. Dla osób, które nie mają takiego konta pracownik ZUS, z którym nawiąże się kontakt w dowolny z podanych wyżej sposobów pomoże w jego założeniu.

Osoby, które posiadają już ustalone prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, nie muszą dołączać żadnych dokumentów do wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną.

Dla kogo renta wdowia i na jakich zasadach?

Do tej pory było tak, że w razie śmierci małżonka wdowa lub wdowiec albo zachowuje własną emeryturę, albo decyduje się pobierać 85 proc. emerytury zmarłego małżonka (to tzw. renta rodzinna). Nowe przepisy nowe możliwości: własna emerytura plus część emerytury małżonka lub emerytura / renta małżonka plus część swojej.

W projekcie nowej ustawy zaproponowano, aby po śmierci współmałżonka można było zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia. Obecnie, w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych, obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia. Dlatego po śmierci małżonka osoba owdowiała może zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną po zmarłym.

Donald Tusk o rencie wdowiej [23 lipca 2024] – Naszą intencją będzie wprowadzenie tzw. renty wdowiej, czyli możliwości przejęcia, przynajmniej części, emerytury zmarłego małżonka czy zmarłej żony. Pozwoli to wszystkim tym, którzy w takiej sytuacji się znaleźli, przetrwać najtrudniejsze chwile – powiedział Donald Tusk. – Kiedy byli we dwoje, mogli zapłacić czynsz i przeżyć miesiąc, mając dwie emerytury. W tych najsmutniejszych przypadkach śmierć jednego z małżonków oznacza nie tylko dramat z powodu odejścia, ale też dramat finansowy – dodał premier.

Ile wyniesie renta wdowia?

W ustawie przyjęty został tzw. model kroczący - od 1 stycznia 2025 r. jest to 15% drugiego świadczenia, za dwa lata od 1 stycznia 2027 r. kwota ta wzrośnie do 25%.

Obowiązuje ograniczenie górnego limitu świadczenia, który wynosi trzykrotność minimalnej emerytury brutto - obecnie do 1 marca 2025 r. to 5343 zł. Do tego limitu wliczane są również świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki, przyznawane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. W przypadku, gdy suma świadczeń w zbiegu przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia.

Czy renta wdowia będzie działać wstecz?

Przepisy obejmują nie tylko osoby, które zostaną wdowcami po tym terminie, ale wszystkich, którzy stracili swoich współmałżonków wcześniej. Będzie więc działać wstecz, a każdy uprawniony, który o nią wystąpi, będzie miał przeliczane od nowa przysługujące mu świadczenia w ramach renty wdowiej.

Jak długo przysługuje renta wdowia?

Renta wdowia jest przyznawana wdowcom i wdowom na stałe. W przypadku wychowywania dzieci lub wnuków do osiągnięcia przez nie wieku 16 lat lub 18 lat jeśli pobierają naukę. Osoby opiekujące się dziećmi o orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji też mają to świadczenie przyznane dożywotnio. Jeśli wdowiec lub wdowa nie spełnia tych warunków, ale także nie ma stałego źródła utrzymania, to uzyskuje prawo do renty po osobie zmarłej przez rok lub przez maksymalnie dwa lata, jeśli weźmie udział w szkoleniach aktywizujących do podjęcia pracy zarobkowej.

