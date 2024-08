Nowe taryfy na prąd. Dystrybutorzy muszą przygotować ofertę jeszcze w sierpniu. Czy można zaoszczędzić?

Autor: Szymon Starnawski Od 24 sierpnia taryfy dynamiczne prądu u każdego operatora

Jednocześnie z podwyżką 1 lipca wprowadzona została możliwość skorzystania z taryf dynamicznych. Ofertę takiego rozliczenia powinien przygotować każdy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce do 24 sierpnia 2024 r. Co to oznacza dla użytkowników? Jakie zasady?

Spis treści

Taryfy dynamiczne, określane są także, jako taryfy czasu rzeczywistego. Abonent płaci za pobór energii cenę obowiązującą w danym momencie. Przy podpisaniu umowy można się już zdecydować czy za prąd zapłacimy dystrybutorowi według uśrednionej jednej stawki obowiązującej przez cały okres jej trwania czy też skorzystamy z możliwości rozliczenia w cyklach czasu rzeczywistego i zapłacimy za prąd tyle, jaka jest jego wartość w danym momencie dnia.

Kto skorzysta z nowych taryf?

Taryfa dynamiczna ma pozwolić abonentom na korzystanie z energii elektrycznej po atrakcyjniejszych cenach, uzależnionych od chwilowego zapotrzebowania. Przejście na nowe rozliczenie jest bardzo proste dla abonentów, którzy maja zamontowane liczniki zdalnego odczytu (LZO). Pozostali oprócz zmiany umowy muszą też wymienić licznik. To jednak może nie być możliwe w każdym momencie.

Wymiana licznika – czy trzeba zapłacić?

Nowoczesne liczniki są montowane przez dystrybutorów bezpłatnie, ale tylko w przypadku planowanej usługi wymiany przez dystrybutora. W przypadku gdy ktoś chciałby przyspieszyć wymianę to wówczas musi liczyć się z kosztami usługi. Według taryf np. PGE Energia za wymianę licznika na wniosek odbiorcy trzeba zapłacić 396 – 420 zł brutto.

Taryfa dynamiczna – jak to działa?

Taryfy dynamiczne to system, w którym cena energii zmienia się w cyklach 15-minutowych. Umożliwia skorzystanie z ceny prądu, jaka obowiązuje na giełdzie w danej chwili. Wszystkie inne opłaty, np. opłata mocowa, abonamentowa itp. nie ulegają zmianie i są stałe.

Taryfa dynamiczna u każdego dystrybutora energii

Ustawodawca wprowadzając 1 lipca 2024 r. możliwość rozliczania wg taryf dynamicznych zobowiązał dystrybutorów energii, aby od 24 sierpnia 2024 r. ta oferta była dostępna u każdego z nich.

Taryfy dynamiczne – trzeba zmienić nawyki

Jak nietrudno wywnioskować najniższe ceny prądu są w okresie niskiego zapotrzebowanie na energię, a najwyższe, gdy potrzeba go najwięcej. Najwięcej kosztuje energia w godzinach 7 – 19, najmniej w godzina 23 – 5. Przy taryfie dynamicznej wymaga to od odbiorcy dostosowanie się do tych godzin, jeśli chce on oszczędzić na rachunkach.

Do włączenia zmywarki czy pralki w nocy przyzwyczaić się będzie łatwo. Gorzej z gotowaniem, pieczeniem, sprzątaniem i wielu innych czynności wykonywanych przeważnie w ciągu dnia. Kuchnie, szczególnie indukcyjne należą do największych pożeraczy prądu. Długotrwałe gotowanie w godzinach południowych lub popołudniowych może zniweczyć oszczędności.

Trzeba nauczyć się przyrządzać gotowane i pieczone posiłki o innych porach lub nawet dniach. Najlepiej gotować w sobotę w godzinach porannych lub po 23 a także przed 7 rano każdego innego dnia. Dobrze jest mieć w domu urządzenia z akumulatorami, gdyż ładowanie można wtedy zaplanować w godzinach najmniejszej ceny energii. Taryfy dynamiczne wymagają uwagi i zaangażowania.

Taryfy dynamiczne – uwolnić OZE

Na razie jednak nie ma szans na pełne skorzystanie z możliwości jakie oferuje taryfa dynamiczna. Będzie to możliwe wówczas, kiedy operatorzy sieci energetycznej w Polsce nie będą wyłączać producentów energii OZE. W słoneczne letnie dni możliwość skorzystania z tańszej energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych jest obecnie wstrzymywana przez operatorów sieci energetycznej. Powodem odłączania instalacji od sieci jest nadmiar produkowanej mocy, który ją przeciąża i może spowodować bardzo poważne uszkodzenia.

Obserwowany jest także niewspółmierny skokowy wzrost cen energii w godzinach przedwieczornych. Ma to związek ze zmniejszeniem się w sieci ilości energii z fotowoltaiki po zachodzie słońca przy jednoczesnym jeszcze dużym zapotrzebowaniu równym lub przewyższającym to we wcześniejszych godzinach. To spora przeszkoda we wdrożeniu oszczędności teoretycznie płynącej z taryfy dynamicznej. Pomóc mogą w tej sytuacji instalacje wiatrowe, których rozwój zapowiada ustawa „wiatrakowa”. One „doładują” braki z fotowoltaiki o zmierzchu i w nocy.

