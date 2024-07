Nawet do 100% reklam w polskich miastach wisi nielegalnie. Tracimy miliardy, bo urzędnicy nie panują nad chaosem

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Przykłady reklam w przestrzeni miejskiej Warszawy. Zdjęcie ilustracyjne.

Umieszczasz nielegalną reklamę w przestrzeni publicznej? Jesteś praktycznie bezkarny. Najwyższa Izba Kontroli zbadała 5 polskich miast i odkryła, że od 12 do 100% reklam w pasie drogowym umieszczono tam bez wiedzy i zgody urzędników. Mimo to sprawców na ogół nie szukano i nie karano, a straty z tego tytułu przekraczają 1 mld zł.

NIK: nielegalnych reklam w przestrzeni publicznej jest mnóstwo

Jaką część reklam na budynkach i wzdłuż dróg, które widujemy codziennie, umieszczono w tych miejscach nielegalnie? Ustalenia Najwyższej Izby Kontroli sugerują, że od 12 do nawet 100% w zależności od miasta. Mimo że ustawa krajobrazowa od 2015 r. daje urzędnikom narzędzia do walki z tym procederem, przeważnie nie są one wykorzystywane. Miasta nie kontrolują reklam, a nawet gdy próbują, efekty są zwykle mizerne.

– Od 12% do 100% billboardów, szyldów, banerów czy plakatów skontrolowanych przez NIK na ulicach Gdańska, Wrocławia, Łodzi, Poznania i Opola umieszczono tam bez zgody i wiedzy lokalnych władz. (...) NIK stwierdziła także przypadki naruszenia prawa i niegospodarności, których skutkiem było uszczuplenie przychodów czterech skontrolowanych miast w sumie o ponad 1 mln zł – czytamy w podsumowaniu raportu.

Przykłady podawane przez NIK są uderzające:

w Poznaniu na odcinku zaledwie 2 km wykryto 131 nielegalnych reklam w pasie drogowym (na 134 ogółem), ale choć urzędnicy mieli tę wiedzę, nie wykorzystali jej do nałożenia kar pieniężnych na sprawców;

w Łodzi na wszystkich skontrolowanych wiatach przystankowych działały wyświetlacze reklamowe naruszające zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, a 100% zbadanych reklam w pasie drogowym umieszczono tam nielegalnie;

w Gdańsku wykryto 4 przypadki, gdy urzędnicy błędnie naliczyli reklamodawcy opłatę za zajęcie pasa drogowego, na czym miasto straciło łącznie blisko 97 tys. zł,

we Wrocławiu było 30 przypadków, gdy miasto wykryło nielegalne reklamy na gruntach komunalnych, ale nie naliczyło za nie żadnych kar,

nawet w Opolu, które oceniono jako najlepiej sobie radzące z nielegalnymi reklamami, zdarzały się uchybienia takie jak wydawanie zgód na ustawienie reklamy w przestrzeni publicznej na podstawie niekompletnych (a więc nieważnych) wniosków.

Ogółem w 5 skontrolowanych miastach dużym problemem było zarówno wydawanie pozwoleń na reklamy w przestrzeni publicznej (pełne błędów), jak i kontrola legalności reklam (praktycznie nieistniejąca). Skutkiem była m.in. utrata potencjalnych przychodów z reklam i kar. Jak podkreśla NIK, niekorzystanie z możliwości, jakie daje ustawa krajobrazowa, to problem w całym kraju.

– Opłaty reklamowej nie wprowadziło (...) żadne z kontrolowanych miast, a w skali kraju spośród 2477 gmin zrobiło to zaledwie 14, z czego 3 uchyliły przyjęte przepisy – podaje NIK.

Nielegalne reklamy wykrywa się przypadkiem. Brak nadzoru i kar

Żeby w ogóle zapanować nad nielegalnymi reklamami, trzeba najpierw ustalić, ile ich jest i gdzie się znajdują. Na 5 zbadanych miast tylko Opole przeprowadziło niezbędną inwentaryzację przestrzeni publicznej. Kolejnym krokiem powinny być regularne kontrole pasa drogowego i sprawdzanie legalności umieszczonych tam reklam. Większość miast w ogóle tego jednak nie robi lub robi to bardzo rzadko. Np. we Wrocławiu tylko 1,4% wszystkich kontroli pasa drogowego stanowiły kontrole reklam.

– Nielegalne reklamy identyfikowano albo po zgłaszanych skargach, albo przypadkiem. (...) W Łodzi i w Opolu nielegalne reklamy identyfikowano przy okazji, np. podczas przeglądu nieruchomości, co do których wygasły już zawarte przed laty umowy dzierżawy, a także w czasie oględzin działek przeznaczonych do sprzedaży – podaje NIK.

Wg NIK częste były sytuacje, gdy np. miasto wydało zgodę na ekspozycję reklamy w danym miejscu przez określony czas, po czym o niej „zapominało”, przez co reklama wisiała znacznie dłużej, niż wynikało z umowy. Z kolei w miastach, które przyjęły uchwałę krajobrazową (regulującą m.in. dozwolone rozmiary reklam), nieraz nie kontrolowano jej przestrzegania, a zatem przepisy w praktyce były martwe.

Nawet gdy już udało się wykryć nielegalne reklamy, w wielu przypadkach osoby, które je umieściły, pozostawały bezkarne. Powszechny był brak komunikacji między miejskimi organami – np. zarząd dróg nie przekazywał urzędowi miasta informacji o wykrytych naruszeniach przepisów lub urząd miasta nie informował straży miejskiej.

Jeżeli już dochodziło do wszczęcia postępowania, w wielu przypadkach nic z tego nie wynikało. Przykładowo w Poznaniu na 56 toczących się spraw ponad połowa (27) nie zakończyła się naliczeniem kary i wezwaniem do zapłaty. W Wrocławiu takich spraw było 30, zaś w Opolu dwie. Nawet gdy sprawa zakończyła się ukaraniem podmiotu naruszającego prawo, nieraz następowało to dopiero po bardzo długim czasie.

– W Łodzi, w jednej ze spraw, decyzję o nałożeniu kary wydano dopiero po 836 dniach od chwili wszczęcia postępowania – informuje NIK.

