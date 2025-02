Dopłaty do prądu. Można starać się dopłatę nawet 100 złotych miesięcznie

15:19

Autor: Szymon Starnawski Dofinansowanie do prądu dla niepełnosprawnych - dla kogo?

Dotacje do prądu pozwalają zmniejszyć rachunki za energię elektryczną. PFRON w ramach prowadzonych różnych programów ułatwia życie i pomaga osobom niepełnosprawnym. W 2025 r. będzie kontynuowany program Aktywny samorząd. Dotychczasowe warunki dofinansowania będą miały korzystną waloryzacją maksymalnych kwot dofinansowania o 5%.

PFRON zagwarantował wyższy budżet na dofinansowania dla osób z niepełnosprawnością. Wynosi on w 2025 r. 275,8 mln zł w porównaniu do 265,8 mln. zł w roku poprzednim. Pomoc będzie realizowana w pięciu formach wsparcia, tzw. obszarach, m.in. likwidacji bariery transportowej czy likwidacji barier w poruszaniu się.

#MuratorPlus: Orle gniazdo w Beskidach otwarte. Hotel Mercure Szczyrk Resort Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dofinansowanie do energii elektrycznej - dla kogo i ile?

To forma wsparcia w ramach Obszaru E – pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Skierowana jest do osób ze stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia), które korzystają z koncentratora tlenu lub respiratora w ramach świadczenia udzielanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej, tj. pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni/ośrodka/zespołu domowego leczenia tlenem. W ramach tego wsparcia udzielane jest dofinansowanie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Wniosek o dofinansowanie do energii elektrycznej

Wniosek o przyznanie dodatku w Obszarze E można złożyć od dnia 2 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 roku. Nabór ruszył wcześniej niż w pozostałych zadaniach programu, aby umożliwić złożenie wniosku o refundację kosztów jeszcze za 2024 r. wszystkim osobom, które jeszcze nie złożyły wniosku za poprzedni rok. W programie obowiązuje okres kwalifikowalny na refundację poniesionych kosztów – 180 dni przed złożeniem wniosku. Wypłaty dodatku na wnioski złożone w 2025 r. rozpoczną się nie wcześniej niż w drugim kwartale roku. W pierwszym kwartale roku powiaty dysponują wyłącznie środkami przekazanymi w 2024 r. na realizację wniosków złożonych w programie.

Autor:

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie za prąd PFRON?

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Możesz skorzystać w naszym systemie z różnych form pomocy w trakcie składania wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

System SOW jest wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: umów dofinansowania. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania możesz skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

źródło: https://www.pfron.org.pl

Szkoła budowania Dom - budować czy kupić gotowy. MUROWANE STARCIE

Samotne wieżowce w polskich miastach. Wybrane przykłady

Zobacz galerię 14 zdjęć Autor: Google Maps ul. Powstańców Śląskich 95