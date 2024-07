Dofinansowanie do wynajmu mieszkania 2024 - dla kogo nawet ponad 3 tys. zł przez 5 lat?

10:50

Autor: Szymon Starnawski/Murator W niektórych miastach dopłata do najmu wynosi nawet ponad 3000 zł miesięcznie

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania w 2024 jest korzystniejsze. W niektórych miastach dopłata do najmu przekracza nawet 3000 zł miesięcznie. Kto może skorzystać z dofinansowania do wynajmu mieszkania czy domu? Jakie warunki trzeba spełnić?

Spis treści

Ocieplenie i wykończenie ścian zewnętrznych. Szkoła budowania Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu można dostać z programu "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" Mieszkanie dla absolwenta. Wsparcia udziela PFRON, który informuje, że dofinansowanie do najmu może być udzielane na okres nawet 5 lat (60 miesięcy). Wcześniej były to 3 lata. Program SAM realizowany jest bezterminowo, wnioski do dopłatę można składać w trybie ciągłym.

Kto może skorzystać z dofinansowania do wynajmu mieszkania?

Z programu SAM o wsparcie mogą się starać m.in młode osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności:

pełnoletni absolwenci szkół podstawowych, ponadpodstawowych, wyższych, którzy ukończyli naukę w ciągu ostatnich 3 lat,

opuszczający rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą,

rozpoczynający lub poszukujący pracy w miejscu zamieszkania lub poza nim.

Beneficjentami programu są niepełnosprawni o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na jej rodzaj lub niepełnosprawni o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności narządów ruchu.

Jakie są zasady dopłat do najmu?

Uprawnieni mogą starać się o dofinansowanie wszystkich ponoszonych kosztów zawartych w umowie najmu mieszkania, lokalu lub domu, który spełnia indywidualne kryteria dostępności.

Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji wynajmowanego mieszkania oraz od faktu, czy niepełnosprawny porusza się na wózku. Pomoc jest przyznawana na okres 60 miesięcy i i ulega w tym czasie stopniowemu obniżaniu.

od 1 do 24 miesiąca – 100% kosztów najmu,

od 25 do 42 miesiąca – 70% kosztów najmu,

od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztów najmu.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny. Jakie zmiany w 2024?

Na jakie dopłaty do najmu można liczyć?

Maksymalne kwoty dofinansowania są zmieniane w cyklu kwartalnym i są publikowane na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Dla każdego województwa są podane w trzech lokalizacjach: stolicy województwa, gminach ościennych i w pozostałych. I tak np:

dla mieszkańców Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1614 zł, a dla poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego będzie to 2 191 zł,

dla mieszkańców Warszawy, maksymalna kwota dofinansowania to 2 464 zł, a dla poruszających się przy pomocy wózka będzie to 3 344 zł.

W innych miastach dofinansowanie do wynajmu mieszkania wynosi obecnie:

Olsztyn - 3387 zł (2496 zł)

Wrocław - 3297 zł (2429 zł)

Poznań - 3194 zł (2353 zł)

Gdańsk - 3183 zł (2345 zł)

Gorzów Wielkopolski - 2934 zł (2162 zł)

Katowice - 2732 zł (2013 zł)

Białystok - 2671 zł (1968 zł)

Bydgoszcz - 2607 zł (1921 zł)

Lublin - 2555 zł oraz (1882 zł)

Kraków - 2481 zł (1828 zł)

Opole - 2453 zł (1808 zł)

Rzeszów - 2414 zł (1779 zł)

Kielce - 2388 zł (1760 zł)

Szczecin - 1971 zł (1453 zł)

źródło: gov.pl, PFRON.

Najpiękniejsze stacje metra w Warszawie. Zobacz subiektywny przegląd

Zobacz galerię 16 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Stacja metra Plac Wilsona, M1