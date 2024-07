Dofinansowanie do magzynów energii – z jakich programów można skorzystać?

Dofinansowanie do magazynu energii 2024. Jakie programy dotacji dla osób fizycznych i przedsiębiorców?

Autor: Getty Images/kyoshino Przydomowy magazyn energii może np. przechowywać prąd wytworzony przez fotowoltaikę.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce uruchomić kolejny program dotacji do magazynów energii. Tym razem wsparcie budowy takiej instalacji zyskają przedsiębiorcy. To już kolejny z rządowych programów, dzięki którym w już działających i nowych instalacjach będzie można starać się o dotacje na urządzenia magazynujące prąd.

Dofinansowanie do magazynu energii. Kilka programów do wyboru

Coraz częstsze odłączanie od sieci energetycznej instalacji OZE uświadomiło problem „klęski urodzaju”. Popularność fotowoltaiki doprowadziła w słoneczne dni do nadmiaru energii i odłączeń „zielonych” instalacji od sieci. To ogromne marnotrawstwo, któremu może zaradzić jedynie magazynowanie nadwyżek produkcji. Wzrost liczby instalacji magazynujących energię elektryczną jest możliwy dzięki programom państwowej pomocy. Są to:

Mój Prąd 6.0,

Moja Elektrownia Wiatrowa,

ulga termomodernizacyjna,

nowy program dotacji na magazyn energii dla przedsiębiorców.

Poniżej omawiamy szczegółowo każdą z tych opcji.

Mój Prąd 6.0

Kolejna edycja popularnego programu dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych wystartuje 2 września 2024 r. Będą nią objęte instalacje, których zakup i montaż odbywał się od dnia 1 stycznia 2021 r. Warunkiem koniecznym uzyskania wsparcia jest podłączenie do sieci dystrybucyjnej i rozliczenie w systemi net-billing. Dla instalacji zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do dnia 31 lipca 2024 r. magazyn energii nie będzie wymagany do uzyskania dofinansowania. W przypadku umów na przyłączenie zawartych od 1 sierpnia 2024 r. dotacją będą objęte tylko instalacje z magazynem energii.

Dofinansowanie do magazynu energii w programie Mój Prąd wynosi 16 000 zł. Minimalna pojemność magazynu energii w zgłoszonej do uzyskania instalacji nie może być mniejsza niż 2 kWh.

Łączna moc wszystkich instalacji OZE prosumenta wraz z magazynem energii nie może przekroczyć 50 kW.

Moja Elektrownia Wiatrowa

To nowy program, do którego nabór wniosków ruszył 17 czerwca 2024 r. Środki z dotacji mogą być jego ramach przeznaczone na zakup i montaż turbiny, falownika i urządzeń wspomagających, w tym na magazyn energii; jego montaż nie jest w tym programie obowiązkowy. Dofinansowanie maksymalne może wynieść 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W przypadku urządzeń wytwarzających prąd dotacja maksymalna wynosi 30 000 zł, a dotacja dla urządzeń do magazynowania energii to maksymalnie 17 000 zł. Dofinansowanie jest udzielane na magazyny energii o pojemności minimalnej 2 kWh. Moc instalacji wraz z magazynem energii nie może być większa niż 50 kW.

Ulga termomodernizacyjna

Mogą z niej skorzystać właściciele lub współwłaściciele już istniejących i użytkowanych budynków jednorodzinnych. Daje możliwość odpisu od podstawy opodatkowania kwoty do 53 000 zł lub jej podwojonej wartości, jeśli współwłaścicielem domu jest współmałżonek. Jeżeli w pierwszym roku podatkowym podatnik nie ma możliwości odliczenia pełnego kosztu zakupu instalacji, wówczas odliczeń może dokonywać łącznie przez 6 lat do osiągnięcia maksymalnej kwoty. W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia, wśród których znajdują się również ogniwa fotowoltaiczne z osprzętem, w tym magazyn energii wraz z montażem. Z ulgi mogły skorzystać osoby, które otrzymały dotację z programu Mój Prąd. Do rozliczenia przyjmowało się wówczas koszty pomniejszone o przyznaną dotację.

Nowy program dotacji na magazyn energii dla przedsiębiorców

NFOŚiGW poinformował, że do konsultacji społecznych został skierowany kolejny program wspierający budowę magazynów energii. Program „Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej” będzie wsparciem dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na uruchomienie magazynów energii o dużej pojemności. Dotacją będą objęte magazyny o mocy nie mniejszej niż 2 MW i pojemności od 4 MWh przyłączone do sieci dystrybucyjnej na wszystkich poziomach napięcia.

Program będzie miał budżet 4 mld zł, a jego realizację przewidziano na lata 2024–2029.

Ze względu na duże pojemności magazynów, które mają zostać objęte tym programem będzie on mógł mieć bardzo znaczący wpływ na stabilizację polskich sieci energetycznych.

Szczegóły nowego programu są dopiero ustalane. Termin konsultacji społecznych upływa 6 sierpnia 2024 r.

