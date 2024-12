Dni wolne od pracy 2025 - kiedy najlepiej zaplanować urlop w 2025 roku? Jakie dni ustawowo wolne od pracy?

Autor: Szymon Starnawski Dni wolne - kiedy w 2025 roku zaplanować urlop?

W 2025 roku jest w polskim kalendarzu 14 dni świątecznych. Ich rozkład pozwala zorganizować nawet kilka dłuższych urlopów o każdej porze roku przy wykorzystaniu tylko kilku dni z przysługującego urlopu. Kiedy wziąć wolne, żeby najlepiej skorzystać z dni świątecznych?

Spis treści

Dni wolne od pracy 2025

Urlop można uzyskać w każdym dniu tygodnia, również na sobotę i niedzielę, jeśli są dniami roboczymi wynikającymi z harmonogramu pracy. Bez względu na system obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy uregulowany zapisami Kodeksu Pracy i za pracę w soboty i niedziele pracownicy otrzymują wolne w innych dniach tygodnia.

O rozkładzie dni wolnych decyduje jednak okres rozliczeniowy przyjęty przez pracodawcę i zaakceptowany przez pracownika. Z rozkładu czasu pracy może w szczególnych wypadkach wynikać, że w jednym tygodniu okresu rozliczeniowego pracownik musi być w pracy przez sześć dni, to kolejnym tylko cztery. Jeśli święto wypada w innym dniu niż niedziela pracownikowi przysługuje dzień wolny, który wyznaczony musi być w ramach przyjętego okresu rozliczeniowego. Termin ustala pracodawca, który może udzielić całego dnia wolnego lub obniżyć czas pracy w kilku określonych dniach.

Kiedy najchętniej bierzemy urlopy?

Szczyty urlopowe związane są z terminami wakacji i ferii zimowych oraz okresów świątecznych w Wielkanoc, Boże Narodzenie oraz dni świąteczne umożliwiające przedłużenie weekendów.

Od czasu ustanowienia 6 stycznia dniem świątecznym okres noworoczny rozciąga się aż do święta Objawienia Pańskiego, które staje się częścią pierwszego w roku, tzw. długiego weekendu. Najbardziej popularna z tych przedłużonych weekendów jest „majówka” na początku maja. W zależności od rozkładu dni świątecznych w tygodniu można czasem wygospodarować sporo wolnego czasu, nawet na dłuższy wypoczynek.

Które dni będą wolne od pracy w 2025 roku?

W 2025 r. najlepszy rozkład dni wolnych oferuje Boże Narodzenie. Można wówczas zaplanować najdłuższy wypoczynek przy najmniejszej liczbie dni urlopu. Tylko dwa dni wystarczą, aby cieszyć się z dziewięciu dni wypoczynku. To najlepszy termin na wzięcie urlopu.

Boże Narodzenie 2025

24, 25 i 26 grudnia wypadają w 2025 r. w środku tygodnia, więc urlop dwa dni przed świętami (22 i 23 grudnia) pozwoli na wolne od 20 do 28 grudnia.

Styczeń 2025

W styczniu Nowy Rok wypada w środę, natomiast święto Objawienia Pańskiego popularnie zwane Trzech Króli w poniedziałek. Dwa dni urlopu 2 i 3 stycznia dają sześć dni wolnego od 1 do 6 stycznia 2025.

Wielkanoc 2025

W 2025 r święta wielkanocne wypadają 20 i 21 kwietnia. Są pretekstem do zorganizowania pierwszego wiosennego wypoczynku, który dzięki urlopowi w dniach 22 – 25 kwietnia może trwać od 19 do 27 kwietnia.

Majówka 2025

W 2025 r. 1 maja wypada w czwartek, a 3 maja w sobotę, co oznacza, że za święto w sobotę należy się pracownikowi dzień wolny. W przypadku gdy pracodawca wyznaczyłby wolne w piątek 2 maja, do dyspozycji są cztery dni wolnego. Jeśli wzięlibyśmy urlop od 28 do 30 kwietnia, to okres wypoczynku może wydłużyć się do dziewięciu dni (28 kwietnia – 4 maja).

Czerwiec 2025

Boże Ciało w 2025 r. wypada 19 czerwca i jak co roku w czwartek. Wolne w piątek 20 czerwca da 4 dni wypoczynku, a dodatkowe dni wolne przed Bożym Ciałem, czyli 16 – 18 czerwca przedłużą ten długi weekend czerwcowy do 9 dni od 14 do 22 czerwca.

Sierpień 2025

Święto Wniebowzięcia, popularnie zwane Matki Boskiej Zielnej 15 sierpnia, wypada w piątek. To daje trzydniowy długi weekend 15 – 17 sierpnia. Można jednak wziąć urlop w dniach 11 – 14 sierpnia, co zaowocuje 9-dniowym wypoczynkiem.

Listopad 2025

Wszystkich Świętych, 1 listopada wypada w sobotę a Święto Niepodległości, 11 listopada we wtorek. W związku z tym pracodawca musi dać wolne za sobotnie święto Wszystkich Świętych. W przypadku gdy byłby to 3 lub 7 listopada wówczas cztery dni urlopu w tygodniu 3 - 7 listopada i dzień urlopu 10 listopada pozwoli na 11-dniowy relaks od 1 do 11 listopada.

Ile dni wolnych za soboty w 2025?

W 2025 r. za wolne soboty przysługują dwa dni urlopu. Święto Narodowe Trzeciego Maja i święto Wszystkich Świętych, 1 listopada wypadają właśnie w soboty. Przysługuje za nie dodatkowy dzień wolny, który ustala pracodawca. Przy założeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego, najlepszym terminem na ich odebranie jest piątek 2 maja oraz poniedziałek 3 listopada lub piątek 7 listopada. Taki układ dodatkowych dni wolnych pozwoli na zorganizowanie na początku maja i listopada dłuższego wypoczynku.

