Twój dom zniszczyła powódź? Państwo wykupi go po cenie wyższej niż rynkowa

Bezwzględny zakaz zabudowy na terenach szczególnie zagrożonych powodzią. Państwo wykupi nieruchomości z nadwyżką 20%

Pojawił się projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Właściciele nieruchomości, na których powódź dokonała uszkodzeń budynków w stopniu niepozwalającym na odbudowę lub je zniszczyła będą mogli sprzedać je Skarbowi Państwa. Otrzymają zapłatę wyższą o 20% od rynkowych cen w danym rejonie.

Przenosiny bez ryzyka – państwo odkupi nieruchomości

Z uwagi na niską wartość zniszczonych w wyniku powodzi nieruchomości, które będą mogły zostać sprzedane, w celu zapewnienia poszkodowanym wsparcia finansowego – pozwalającego na zakup lub wykonanie zabudowy mieszkaniowej poza terenami zagrożonymi powodzią – zakłada się wprowadzenie dodatkowych instrumentów finansowego wsparcia tj. dobrowolnej sprzedaży nieruchomości przez poszkodowanych na rzecz Skarbu Państwa.

Domy zaklasyfikowane do rozbiórki po powodzi – jaka forma wykupu?

Poszkodowani przez powódź, którzy będą chcieli przenieść się z obszarów szczególnego zagrożenia będą mogli dobrowolnie sprzedać swoją nieruchomość Skarbowi Państwa. Dotyczy to nieruchomości dotychczas zabudowanych budynkami mieszkalnymi, które uległy zniszczeniu w trakcie powodzi we wrześniu 2024 r. i są przeznaczone do rozbiórki.

Sprzedaż nieruchomości przez poszkodowanych będzie mogła nastąpić po cenie ustalonej w wysokości wartości rynkowej gruntu powiększonej o wartość naniesień w postaci budynków mieszkalnych zlokalizowanych na tych nieruchomościach oraz lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących odrębny przedmiot własności lub lokali spółdzielczych znajdujących się w budynkach mieszkalnych przyjmując, że wartość 1 m2 powierzchni użytkowej należącego do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w dniu poprzedzającym dzień wystąpienia powodzi odpowiadała wartości ostatnio ogłoszonego przed tym dniem wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa albo gminy, na terenie której znajdował się ten budynek lub lokal (w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego). W przypadku, gdy na wykupywanej nieruchomości znajdują się także inne budynki, wyceniane będą według wartości rynkowej.

Zakaz zabudowy na terenach najbardziej zagrożonych

Aby ograniczyć zupełnie możliwość zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zakłada się przyznanie PGW WP uprawnień do dobrowolnego wykupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wody Polskie mogą nabywać w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zlokalizowane na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi co najmniej 10%, w celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej.

W celu zapewnienia braku zabudowy w przyszłości terenów wykupionych przez PGW WP zakłada się na tych terenach wprowadzić bezwzględny zakaz zabudowy, z dopuszczeniem tylko wykonania na tych terenach infrastruktury liniowej (jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ciągłości tej infrastruktury), krytycznej i przeciwpowodziowej oraz małej architektury. Na te działania będą zapewnione dodatkowe środki finansowe w budżecie państwa. To zminimalizuje lub wyeliminuje koszty ewentualnych kwot odszkodowań wypłacanych przez Skarb Państwa na rzecz powodzian w przyszłości.

Zasady wykupu na terenach najbardziej zagrożonych powodzią

Wykup tych nieruchomości dokonuje się dobrowolnie, po cenie rynkowej ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyceny nieruchomości powiększonej o 20%. Zasada ta nie dotyczy wykupu nieruchomości w przypadkach, gdy istnieje potrzeba zapewnienia ochrony ludności i mienia przed powodzią poprzez przesiedlenie w bezpieczne miejsca mieszkańców budynków, które są zniszczone lub uszkodzone w wyniku powodzi i ich odbudowa lub remont są niecelowe, biorąc pod uwagę, że nie ma możliwości wyłączenia lub zminimalizowania w wystarczającym stopniu zagrożenia ich ponownym zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku powodzi. W takich sytuacjach dokonuje się wykupu po cenie odpowiadającej wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego powiększonej o 20%, z tym, że przy obliczaniu wartości budynków mieszkalnych posadowionych na tych nieruchomościach lub lokali mieszkalnych lub użytkowych stanowiących odrębny przedmiot własności znajdujących się w budynkach mieszkalnych przyjmuje się, że wartość 1 m2 powierzchni użytkowej należącego do poszkodowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub użytkowego w dniu poprzedzającym dzień wystąpienia powodzi odpowiadała wartości ostatnio ogłoszonego przed tym dniem wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U. z 2023 r. poz. 725) dla województwa albo gminy, na terenie której znajdował się ten budynek lub lokal.

