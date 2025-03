Będzie większy dostęp do mieszkań. Rząd przyjął ustawę o rozwoju budownictwa społecznego

Autor: Szymon Starnawski Rząd przyjął ustawę o budownictwie społecznym

Zwiększenie budżetu, bezzwrotne dofinansowanie dla samorządów. Atrakcyjne Konta Mieszkaniowe, to tylko niektóre z punktów nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Jest szansa na 15 tys. mieszkań na tani wynajem rocznie.

Nowelizacja uzgodniona przez rząd

Na razie projekt nowelizacji ustawy przyjął na posiedzeniu rząd. Teraz musi przejść ścieżkę legislacyjną przez Sejm i Senat i uzyskać podpis prezydenta. Oby jego ratyfikacja miała szansę na krótsze oczekiwanie od tego jaki upłynął od czasu kiedy projekt znalazł się w kwietniu 2024 r. na stronie prac legislacyjnych rządu. W lipcu na stronach prac legislacyjnych znalazł się również program mieszkaniowy Lewicy. Po wielu miesiącach ustaleń członkowie rządu wreszcie ustalili wspólną wersję przepisów, dzięki którym Polacy uzyskają większe szanse na mieszkania z puli budownictwa społecznego.

Większy budżet budownictwa społecznego

Projekt przywraca budownictwu społecznemu funkcje i charakter socjalny. Głównym celem projektu jest stabilne i trwałe finansowanie budownictwa społecznego dzięki wsparciu samorządów i inwestorów. Na ten cel w 2025 r. rząd z budżetu przeznaczy przynajmniej 2,5 mld. zł (w zeszłym roku był to 1 mld. zł). Taka kwota umożliwi sfinansowanie 15 tys. mieszkań społecznych dostępnych w programie taniego wynajmu. Budżet rozwoju tego rodzaju budownictwa ma się zwiększać każdego roku. Rząd do 2030 r. ma na to przeznaczyć do 45 mld. zł.

Ułatwienia dla samorządów i wsparcie na akademiki

Ustawa umożliwia bezzwrotną dotację dla samorządów na budowę nowych mieszkań i remont pustostanów, która może pokryć do 80% wartości całej inwestycji.

Umożliwiono również wsparcie budowy i remonty akademików. Na ten cel będzie mogło być kierowanie dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. To ma zwiększyć dostępność miejsc i zaspokoić potrzeby mieszkaniowe studentów i doktorantów.

Konta Mieszkaniowe – nowe zasady

Zostało wprowadzone w lipcu 2023 r. wraz z programem Bezpieczny kredyt 2% i nadal można z niego korzystać mimo wygaszenia programu. Banki wciąż umożliwiają otwarcie takiego nieoprocentowanego i nieopodatkowanego, ale premiowanego konta, które ma umożliwić łatwiejsze zgromadzenie wkładu własnego do uzyskania kredytu.

Projekt nowelizacji zakłada zmiany, które uatrakcyjnią jeszcze zakładanie i korzystanie z takiej formy oszczędzania na mieszkanie.

Obniżona została minimalna kwota wpłaty miesięcznej z 500 zł na 300 zł (maksymalna pozostaje bez zmian – 2000 zł). Podwyższono za to minimalny wskaźnik rocznej premii do 4%. Dla rozpoczynających oszczędzanie nie będzie limitu wieku 45 lat, co pozwoli na skorzystanie z takiego konta także osobom starszym. Będzie możliwość skorzystania z premii mieszkaniowej także w przypadku remontu lub przebudowy domu jednorodzinnego lub mieszkania uzyskanego w drodze dziedziczenia czy darowizny.

