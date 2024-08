Jak zostać audytorem energetycznym? Jak zdobyć uprawnienia? Ile można zarobić?

Audytor energetyczny - uprawnienia, zarobki

Autor: Getty Images Jak zdobyć uprawnienia audytora energetycznego?

Jak zostać uprawnionym audytorem energetycznym? Czy wystarczy zrobić kurs? Jak trafić do spisu audytorów energetycznych? Audytor energetyczny to zawód z dużym wzięciem ze względu na nowe obowiązki właścicieli nieruchomości, które weszły w życie zeszłym roku.

Audytor energetyczny, który ma uprawnienia do wydawania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, ma teraz znacznie więcej pracy. Dokument jest niezbędny w chwili ukończenia budowy domu, a także sprzedaży lub wynajmu domu czy mieszkania. Zapotrzebowanie na świadectwo jest więc znacznie większe. Przeprowadzenie audytu energetycznego wymagane jest również, gdy planuje się termomodernizację budynku, starając się o dofinansowanie do inwestycji w ramach programu Czyste Powietrze. Kto może przygotować świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Zawód audytor energetyczny

Audytorami są osoby z wykształceniem technicznym w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa, architektury lub innych, które ukończyły odpowiednie kursy szkoleniowe, studia lub studia podyplomowe. Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi wykaz osób uprawnionych do wykonywania audytu energetycznego. Znajduje się on w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Wykaz takich osób znajdziemy na stronie rejestrcheb.mrit.gov.pl.

Zmiany w przepisach, które weszły w życie 28 kwietnia 2023, precyzują, że świadectwo charakterystyki energetycznej może wystawić jedynie osoba znajdująca się w wykazie MRiT. Świadectwa są generowane wyłącznie w systemie centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Ma to wyeliminować z rynku quasi-świadectwa niskiej jakości.

Jak sprawdzić, kto może wystawić świadectwo energetyczne?

MRiT prowadzi wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Dzięki niemu każdy może sprawdzić, czy dana osoba jest uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. W wykazie są następujące dane:

imię i nazwisko osoby uprawnionej

numer jej uprawnień budowlanych (jeśli je posiada)

numer wpisu

data wpisu.

Kto może zostać audytorem energetycznym?

Warunki, które należy spełnić są opisane w art. 17 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Aby znaleźć się w wykazie, należy spełniać następujące wymagania:

mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,

posiadać uprawnienia budowlane wynikające z art. 14 ust. 1 prawa budowlanego

lub

ukończyć:

- studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera lub

- studia wyższe inne niż wymienione powyżej oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Przed laty audytorem można było zostać po ukończeniu szkoleń i zdaniu egzaminu państwowego.

Obecnie sam kurs nie daje uprawnień. Jeśli nie mamy specjalistycznego wykształcenia wyższego wymienionego w przepisach, konieczne jest ukończenie studiów podyplomowych o odpowiedniej specjalności.

Jak znaleźć się w spisie audytorów energetycznych?

Audyt energetyczny mogą wykonywać tylko osoby, które zostały wpisane na listę osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Żeby się na niej znaleźć, należy złożyć wniosek o wpis oraz dołączyć do niego potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i oświadczenie prawne.

Wniosek składa się w Ministerstwie Rozwoju i Technologii drogą pisemną lub w systemie informatycznym za pośrednictwem ePUAP ministerstwa. Na wpis czeka się zwykle 14 dni, w razie konieczności uzupełnienia dokumentacji procedura może się przedłużyć.

Ministerstwo nie informuje o wpisaniu na listę uprawnionych audytorów. Dane nowego uprawnionego audytora pojawiają się w wykazie, a ten otrzymuje pocztą elektroniczną dane do logowania się (link aktywacyjny) na swoim koncie w centralnym rejestrze, co uprawnia do sporządzania świadectw energetycznych.

Wpisanie na listę audytorów jest bezpłatne. Gdybyśmy chcieli otrzymać zaświadczenie o wpisie, opłata za jego wydanie wynosi 17 zł.

Kurs na audytora energetycznego

Wiele firm oferuje kursy dla audytorów energetycznych. Warto z nich skorzystać, żeby poznać bliżej te szerokie zagadnienia. Oferta szkoleń jest bardzo duża. Dobrze jest wziąć udział w kursie, który obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną w postaci sporządzania samego świadectwa.

Ile zarabia audytor energetyczny?

Według raportu kancelarii Sedlak & Sedlak Ogólnopolskie badanie wynagrodzeń opublikowanego w serwisie wynagrodzenia.pl audytor energetyczny zatrudniony w firmie zarabia średnio 6990 zł brutto. Dane te zostały zebrane w styczniu od 36 audytorów. Serwis wynagrodzenia.pl podaje, że co drugi audytor energetyczny zarabia od 5 540 zł do 10 000 zł.

Audytorem energetycznym można być również w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej. Przygotowanie świadectwa dla mieszkania wycenia się obecnie na 300-700 zł, dla domu nawet 1500 zł. W sieci można znaleźć ogłoszenia o tanich świadectwach za 200 zł, ale są na ogół bezwartościowe.

