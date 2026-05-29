Solidne fundamenty rozwoju branży – podsumowanie XVI Kongresu Stolarki Polskiej

Hasłem przewodnim XVI Kongresu były „Fundamenty przyszłości – doświadczenie, relacje, innowacje”. Program wydarzenia koncentrował się wokół najważniejszych wyzwań stojących dziś przed branżą budowlaną i sektorem stolarki otworowej – od sytuacji geopolitycznej i rosnącej konkurencji spoza Unii Europejskiej, przez transformację technologiczną i cyfrową, po zmieniające się modele sprzedaży, sukcesję i budowania relacji z klientami.

W przeddzień Kongresu, 13 maja, odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Związku POiD, podczas którego wybrane zostały nowe władze organizacji.

Jak geopolityka wpływa na rynek materiałów budowlanych? Branża między Chinami a Brukselą

Pierwszy blok Kongresu poświęcony był wpływowi globalnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej na branżę materiałów budowlanych. Eksperci rozmawiali o skutkach napięć handlowych, zmianach w międzynarodowych łańcuchach dostaw oraz coraz silniejszej konkurencji ze strony producentów spoza Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na dynamicznie rosnący import stolarki budowlanej z Chin. W debacie podkreślano potrzebę ochrony konkurencyjności europejskiego przemysłu oraz budowania stabilnych warunków rozwoju dla krajowych producentów.

W I bloku tematycznym wzięli udział: Sylwia Czubkowska, dziennikarka ekonomiczna i technologiczna, prowadząca podcast "Techstorie" w r…,Małgorzata Walczak-Gomuła, Prezes Zarządu ASM Research Solutions Strategy,Ryszard Florek, Prezes Zarządu FAKRO,Henryk Kwapisz, Dyrektor ds. Relacji Instytucjonalnych Saint-Gobain, Prezes Zarządu MIWO, dr Krzysztof Mazur, Prezes Zarządu Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych i Jan Styliński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Konsolidacja, sukcesja i nowe strategie wzrostu

Drugi blok tematyczny Kongresu poświęcony był przyszłości branży stolarki budowlanej i nowym modelom rozwoju przedsiębiorstw. Rozmowy dotyczyły między innymi konsolidacji rynku, sukcesji w firmach oraz budowania długofalowej przewagi konkurencyjnej. Paneliści zwracali uwagę, że współczesny rynek wymaga od przedsiębiorstw dużej elastyczności, zdolności szybkiego reagowania na zmiany oraz inwestycji w kompetencje przyszłości.

W II bloku tematycznym uczestniczyli: Krystyna Baran, Prezes Zarządu WIŚNIOWSKI,Grzegorz Białczak, Head of Arbonia CEE, Krzysztof Domarecki, Główny Akcjonariusz Grupy Selena,Joanna Klimas, Doradczyni Zarządu ds. Rozwoju Strategicznego KLIMAS Wkręt-met, Michał Kowalczyk, właściciel firm Kowalczyk Fabryka Okien oraz Finko, Paweł Orleański,

Nowe oblicze marketingu i sprzedaży

Zwieńczeniem części merytorycznej Kongresu był trzeci blok skoncentrowany na marketingu, sprzedaży i budowaniu relacji z klientami w czasach nadpodaży i silnej konkurencji globalnych marek.

Eksperci rozmawiali o zmieniających się ścieżkach zakupowych klientów oraz o tym, jak skutecznie budować przewagę rynkową bez uczestniczenia w wojnach cenowych. Dyskutowano o rosnącym znaczeniu doświadczeń klienta, nowoczesnych modeli sprzedaży, komunikacji omnichannel oraz roli autentycznego PR i marki w erze sztucznej inteligencji.

W III bloku tematycznym wzięli udział:Michał Ciesielski, Dyrektor Marki, Komunikacji i Marketingu Strategicznego Grupy Saint-Gobain w P…,Anna Kaminska, Członek Zarządu Grupy PSB Handel,Dagmara Plata-Alf, Kierownik Studiów Zarządzanie Cyfrowe i Innowacje, Przewodnicząca Rady Marketi…,Dominik Tomaszewski, Dyrektor Marketingu Somfy w Europie Wschodnieji dr Radosław Wierzbiński, Head of Communication & Education Allegro.

Gala Orłów 30-lecia

Wyjątkowym momentem XVI Kongresu Stolarki Polskiej była uroczysta Gala, połączona z obchodami jubileuszu 30-lecia Związku POiD. Podczas Gali wręczono branżowe wyróżnienia: dyplomy dla Partnerów kampanii „TERMOMODERNIZACJA+DOBRY MONTAŻ”, certyfikaty dla nowych firm członkowskich POiD i statuetki dla przedsiębiorstw świętujących jubileusz swojej działalności.

Do firm szczególnie zasłużonych dla rozwoju polskiej branży stolarki budowlanej oraz działalności Związku POiD trafiły statuetki Orłów Związku POiD i Orłów 30-lecia Związku POiD. Gala była również doskonałym momentem do podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Związku dla zasłużonego przedstawiciela branży –Ryszarda Szpury, który w tym roku zakończył swoją działalność w strukturach POiD.

Nowy Zarząd Związku POiD na lata 2026-2030

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków wybrany został nowy Zarząd POiD, a także nowy skład pozostałych organów statutowych organizacji: Rady Związku i Komisji Rewizyjnej. Zarząd organizacji w latach 2026-2030 tworzą:

Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu (firma FAKRO)

Alicja Rzeczkowska, Wiceprezes Zarządu (firma Somfy)

Marcin Strzelec, Wiceprezes Zarządu (firma Wiśniowski)

Bartłomiej Baudler, Członek Zarządu (firma Primo Profile)

Maciej Mańko, Członek Zarządu (firma Glassolutions Saint-Gobain)

Szymon Nadzieja, Członek Zarządu (firma Proventuss Polska)

Jacek Woźniak, Członek Zarządu (firma PORTA KMI Poland)

Rezolucja XVI Kongresu Stolarki Polskiej

Na bazie dyskusji prowadzonych podczas XVI Kongresu Stolarki Polskiej wskazane zostały, w formie rezolucji kongresowej, kluczowe kierunki działań Związku POiD w najbliższych latach:

Ochrona konkurencyjności europejskiego rynku –wspieranie rozwiązań legislacyjnych sprzyjających rozwojowi europejskiego przemysłu oraz ograniczanie nadregulacji osłabiającej konkurencyjność przedsiębiorstw.

Silna reprezentacja branży i aktywny dialog z administracją –wzmacnianie reprezentacji branży stolarki budowlanej na poziomie krajowym i europejskim, aktywny udział w procesach legislacyjnych, bieżący monitoring zmian regulacyjnych oraz budowanie wspólnego głosu środowiska w sprawach kluczowych dla przyszłości branży.

Innowacje, cyfryzacja i sztuczna inteligencja –wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych firm członkowskich oraz popularyzacji rozwiązań zwiększających efektywność produkcji, sprzedaży, marketingu i obsługi klientów.

Rozwój nowoczesnej termomodernizacji i jakościowego montażu – wspieranie rozwoju nowoczesnej termomodernizacji jako jednego z kluczowych elementów transformacji energetycznej budynków i poprawy efektywności energetycznej w Polsce, m.in. w ramach inicjatyw takich jak kampania „TERMOMODERNIZACJA + DOBRY MONTAŻ”.

Edukacja i rozwój nowych kadr –zaangażowanie w rozwój nowoczesnej edukacji zawodowej oraz współpraca ze szkołami technicznymi i branżowymi w celu kształcenia nowych kadr, rozwoju kompetencji związanych z nowymi technologiami oraz budowania atrakcyjnego wizerunku branży wśród młodych ludzi.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom XVI Kongresu Stolarki Polskiej i już teraz zapraszamy na przyszłoroczną edycję wydarzenia.

Relacja zdjęciowa z Kongresu zostanie udostępniona na stronie: KONGRES

