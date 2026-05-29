Solidne fundamenty rozwoju branży – podsumowanie XVI Kongresu Stolarki Polskiej

Hasłem przewodnim XVI Kongresu były „Fundamenty przyszłości – doświadczenie, relacje, innowacje”. Program wydarzenia koncentrował się wokół najważniejszych wyzwań stojących dziś przed branżą budowlaną i sektorem stolarki otworowej – od sytuacji geopolitycznej i rosnącej konkurencji spoza Unii Europejskiej, przez transformację technologiczną i cyfrową, po zmieniające się modele sprzedaży, sukcesję i budowania relacji z klientami.
W przeddzień Kongresu, 13 maja, odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Związku POiD, podczas którego wybrane zostały nowe władze organizacji.
Jak geopolityka wpływa na rynek materiałów budowlanych? Branża między Chinami a Brukselą
Pierwszy blok Kongresu poświęcony był wpływowi globalnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej na branżę materiałów budowlanych. Eksperci rozmawiali o skutkach napięć handlowych, zmianach w międzynarodowych łańcuchach dostaw oraz coraz silniejszej konkurencji ze strony producentów spoza Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na dynamicznie rosnący import stolarki budowlanej z Chin. W debacie podkreślano potrzebę ochrony konkurencyjności europejskiego przemysłu oraz budowania stabilnych warunków rozwoju dla krajowych producentów.
W I bloku tematycznym wzięli udział: Sylwia Czubkowska, dziennikarka ekonomiczna i technologiczna, prowadząca podcast "Techstorie" w r…,Małgorzata Walczak-Gomuła, Prezes Zarządu ASM Research Solutions Strategy,Ryszard Florek, Prezes Zarządu FAKRO,Henryk Kwapisz, Dyrektor ds. Relacji Instytucjonalnych Saint-Gobain, Prezes Zarządu MIWO, dr Krzysztof Mazur, Prezes Zarządu Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych i Jan Styliński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.
Konsolidacja, sukcesja i nowe strategie wzrostu
Drugi blok tematyczny Kongresu poświęcony był przyszłości branży stolarki budowlanej i nowym modelom rozwoju przedsiębiorstw. Rozmowy dotyczyły między innymi konsolidacji rynku, sukcesji w firmach oraz budowania długofalowej przewagi konkurencyjnej. Paneliści zwracali uwagę, że współczesny rynek wymaga od przedsiębiorstw dużej elastyczności, zdolności szybkiego reagowania na zmiany oraz inwestycji w kompetencje przyszłości.
W II bloku tematycznym uczestniczyli: Krystyna Baran, Prezes Zarządu WIŚNIOWSKI,Grzegorz Białczak, Head of Arbonia CEE, Krzysztof Domarecki, Główny Akcjonariusz Grupy Selena,Joanna Klimas, Doradczyni Zarządu ds. Rozwoju Strategicznego KLIMAS Wkręt-met, Michał Kowalczyk, właściciel firm Kowalczyk Fabryka Okien oraz Finko, Paweł Orleański,
Nowe oblicze marketingu i sprzedaży
Zwieńczeniem części merytorycznej Kongresu był trzeci blok skoncentrowany na marketingu, sprzedaży i budowaniu relacji z klientami w czasach nadpodaży i silnej konkurencji globalnych marek.
Eksperci rozmawiali o zmieniających się ścieżkach zakupowych klientów oraz o tym, jak skutecznie budować przewagę rynkową bez uczestniczenia w wojnach cenowych. Dyskutowano o rosnącym znaczeniu doświadczeń klienta, nowoczesnych modeli sprzedaży, komunikacji omnichannel oraz roli autentycznego PR i marki w erze sztucznej inteligencji.
W III bloku tematycznym wzięli udział:Michał Ciesielski, Dyrektor Marki, Komunikacji i Marketingu Strategicznego Grupy Saint-Gobain w P…,Anna Kaminska, Członek Zarządu Grupy PSB Handel,Dagmara Plata-Alf, Kierownik Studiów Zarządzanie Cyfrowe i Innowacje, Przewodnicząca Rady Marketi…,Dominik Tomaszewski, Dyrektor Marketingu Somfy w Europie Wschodnieji dr Radosław Wierzbiński, Head of Communication & Education Allegro.
Gala Orłów 30-lecia
Wyjątkowym momentem XVI Kongresu Stolarki Polskiej była uroczysta Gala, połączona z obchodami jubileuszu 30-lecia Związku POiD. Podczas Gali wręczono branżowe wyróżnienia: dyplomy dla Partnerów kampanii „TERMOMODERNIZACJA+DOBRY MONTAŻ”, certyfikaty dla nowych firm członkowskich POiD i statuetki dla przedsiębiorstw świętujących jubileusz swojej działalności.
Do firm szczególnie zasłużonych dla rozwoju polskiej branży stolarki budowlanej oraz działalności Związku POiD trafiły statuetki Orłów Związku POiD i Orłów 30-lecia Związku POiD. Gala była również doskonałym momentem do podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Związku dla zasłużonego przedstawiciela branży –Ryszarda Szpury, który w tym roku zakończył swoją działalność w strukturach POiD.
Nowy Zarząd Związku POiD na lata 2026-2030
Podczas Walnego Zgromadzenia Członków wybrany został nowy Zarząd POiD, a także nowy skład pozostałych organów statutowych organizacji: Rady Związku i Komisji Rewizyjnej. Zarząd organizacji w latach 2026-2030 tworzą:
- Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu (firma FAKRO)
- Alicja Rzeczkowska, Wiceprezes Zarządu (firma Somfy)
- Marcin Strzelec, Wiceprezes Zarządu (firma Wiśniowski)
- Bartłomiej Baudler, Członek Zarządu (firma Primo Profile)
- Maciej Mańko, Członek Zarządu (firma Glassolutions Saint-Gobain)
- Szymon Nadzieja, Członek Zarządu (firma Proventuss Polska)
- Jacek Woźniak, Członek Zarządu (firma PORTA KMI Poland)
Rezolucja XVI Kongresu Stolarki Polskiej
Na bazie dyskusji prowadzonych podczas XVI Kongresu Stolarki Polskiej wskazane zostały, w formie rezolucji kongresowej, kluczowe kierunki działań Związku POiD w najbliższych latach:
- Ochrona konkurencyjności europejskiego rynku –wspieranie rozwiązań legislacyjnych sprzyjających rozwojowi europejskiego przemysłu oraz ograniczanie nadregulacji osłabiającej konkurencyjność przedsiębiorstw.
- Silna reprezentacja branży i aktywny dialog z administracją –wzmacnianie reprezentacji branży stolarki budowlanej na poziomie krajowym i europejskim, aktywny udział w procesach legislacyjnych, bieżący monitoring zmian regulacyjnych oraz budowanie wspólnego głosu środowiska w sprawach kluczowych dla przyszłości branży.
- Innowacje, cyfryzacja i sztuczna inteligencja –wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych firm członkowskich oraz popularyzacji rozwiązań zwiększających efektywność produkcji, sprzedaży, marketingu i obsługi klientów.
- Rozwój nowoczesnej termomodernizacji i jakościowego montażu – wspieranie rozwoju nowoczesnej termomodernizacji jako jednego z kluczowych elementów transformacji energetycznej budynków i poprawy efektywności energetycznej w Polsce, m.in. w ramach inicjatyw takich jak kampania „TERMOMODERNIZACJA + DOBRY MONTAŻ”.
- Edukacja i rozwój nowych kadr –zaangażowanie w rozwój nowoczesnej edukacji zawodowej oraz współpraca ze szkołami technicznymi i branżowymi w celu kształcenia nowych kadr, rozwoju kompetencji związanych z nowymi technologiami oraz budowania atrakcyjnego wizerunku branży wśród młodych ludzi.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom XVI Kongresu Stolarki Polskiej i już teraz zapraszamy na przyszłoroczną edycję wydarzenia.
