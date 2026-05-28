Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Jeszcze niedawno rozmowa sprzedażowa w branży budowlanej niemal zawsze oznaczała spotkanie w salonie, biurze lub na inwestycji. Dziś coraz więcej klientów oczekuje jednak szybszego i wygodniejszego kontaktu. Chcą uzyskać odpowiedzi bez konieczności dojazdu, umawiania wielogodzinnych spotkań i reorganizacji dnia. Właśnie dlatego rośnie znaczenie wideodoradców.

Wideokonsultacje przestały być rozwiązaniem kojarzonym wyłącznie z okresem pracy zdalnej. Dla wielu firm stają się pełnoprawnym kanałem sprzedaży i obsługi klienta. W branży budowlanej, gdzie proces zakupowy bywa długi i skomplikowany, możliwość szybkiego kontaktu online zaczyna odgrywać coraz większą rolę.

Kim właściwie jest wideodoradca?

Wideodoradca to połączenie tradycyjnego handlowca, konsultanta i eksperta technicznego, który prowadzi rozmowę z klientem online - najczęściej za pomocą wideorozmowy.

Taki model pozwala:

prezentować produkty zdalnie,

analizować projekty i rzuty,

omawiać parametry techniczne,

przygotowywać wyceny,

odpowiadać na pytania klienta w czasie rzeczywistym.

Coraz częściej konsultacje online nie są już jedynie dodatkiem do sprzedaży stacjonarnej. Dla wielu klientów stają się pierwszym i najwygodniejszym sposobem kontaktu z firmą.

Dlaczego wideodoradztwo rośnie właśnie teraz?

Klienci oczekują wygody

Zmieniły się przyzwyczajenia zakupowe. Wiele osób przywykło do załatwiania spraw online - od bankowości po zakupy premium. Branża budowlana przez lata była bardziej zachowawcza, ale i tutaj oczekiwania klientów wyraźnie się zmieniają.

Inwestorzy chcą:

szybkich odpowiedzi,

łatwego kontaktu,

oszczędności czasu,

możliwości konsultacji bez dojazdu.

Wideorozmowa pozwala skrócić dystans pomiędzy klientem a firmą. Zamiast organizować spotkanie za kilka dni, konsultacja może odbyć się nawet tego samego dnia.

Proces zakupowy zaczyna się online

Dziś większość klientów trafia do firmy po wcześniejszym researchu internetowym. Oglądają realizacje, czytają opinie, analizują parametry produktów i porównują oferty. Wideodoradca staje się naturalnym przedłużeniem tego procesu. Klient może płynnie przejść od przeglądania strony internetowej do rozmowy z ekspertem.

Firmy chcą działać szybciej i efektywniej

Wideokonsultacje pozwalają obsłużyć większą liczbę klientów bez konieczności organizowania tylu spotkań stacjonarnych.

Doradca może:

szybciej odpowiadać na pytania,

prowadzić konsultacje z klientami z różnych regionów,

ograniczać czas przejazdów,

sprawniej kwalifikować leady.

To szczególnie ważne w branżach, gdzie proces sprzedaży wymaga wielu etapów kontaktu.

Co można zrobić podczas wideokonsultacji?

Jeszcze kilka lat temu wielu osobom wydawało się, że sprzedaż produktów budowlanych wymaga wyłącznie kontaktu na żywo. Dziś okazuje się, że znaczna część procesu może odbywać się online.

Podczas wideorozmowy można między innymi:

analizować projekt domu,

omawiać potrzeby klienta,

prezentować próbki i materiały,

pokazywać działanie produktów,

omawiać warianty techniczne,

przygotowywać wstępne wyceny,

konsultować montaż i rozwiązania wykonawcze.

Coraz częściej firmy wykorzystują również mobilne kamery i transmisje na żywo bezpośrednio z showroomów lub realizacji.

Czy wideodoradca może zastąpić tradycyjne spotkanie?

Nie zawsze. W wielu przypadkach klient nadal chce zobaczyć produkt na żywo, dotknąć materiałów czy odwiedzić showroom. Dotyczy to szczególnie większych inwestycji oraz produktów premium.

Wideodoradztwo bardzo dobrze sprawdza się jednak jako:

pierwszy etap kontaktu,

konsultacja wstępna,

wsparcie techniczne,

etap doprecyzowania szczegółów,

szybka pomoc po sprzedaży.

W praktyce oznacza to, że wideokonsultacje nie tyle eliminują tradycyjne spotkania, ile pomagają ograniczyć ich liczbę i lepiej wykorzystać czas obu stron.

Jakie są największe zalety wideodoradztwa?

Oszczędność czasu: To jedna z najważniejszych korzyści zarówno dla klientów, jak i firm. Klient nie musi organizować dojazdu ani rezerwować kilku godzin na wizytę w salonie. Doradca może natomiast obsługiwać więcej konsultacji w ciągu dnia.

Szybszy kontakt z klientem: W branży budowlanej czas reakcji coraz częściej wpływa na skuteczność sprzedaży. Klient, który szybko otrzyma odpowiedź i wsparcie, znacznie rzadziej szuka konkurencyjnych ofert.

Większy zasięg działania: Wideodoradcy pozwalają firmom obsługiwać klientów także poza lokalnym rynkiem. Dla wielu marek oznacza to możliwość skalowania sprzedaży bez konieczności otwierania kolejnych showroomów.

Lepsza dostępność ekspertów: Specjaliści techniczni mogą dołączać do konsultacji online niezależnie od lokalizacji. To szczególnie ważne przy bardziej zaawansowanych projektach.

Największe wyzwania wideokonsultacji

Mimo wielu zalet model ten ma również ograniczenia.

Największe wyzwania dotyczą:

budowania relacji z klientem,

prezentacji materiałów premium,

omawiania skomplikowanych kwestii technicznych,

jakości połączenia i technologii,

przyzwyczajeń części klientów.

Nie każdy inwestor czuje się komfortowo podczas wideorozmowy. Część klientów nadal preferuje tradycyjny kontakt twarzą w twarz.

Problemem może być także brak odpowiednio przygotowanych doradców. Sprzedaż online wymaga nieco innych kompetencji niż klasyczne spotkania handlowe.

Jak zmienia się rola handlowca?

Wideodoradztwo zmienia nie tylko kanał komunikacji, ale również sposób pracy sprzedawców.

Klient nie oczekuje już wyłącznie prezentacji produktu. Chce konkretnych odpowiedzi, szybkiego wsparcia i partnerskiej rozmowy.

Nowoczesny doradca coraz częściej staje się:

ekspertem,

konsultantem,

przewodnikiem po procesie inwestycji,

osobą pomagającą ograniczyć ryzyko błędnych decyzji.

To oznacza, że kompetencje techniczne i komunikacyjne zaczynają mieć jeszcze większe znaczenie niż wcześniej.

Czy wideodoradcy będą standardem?

Wiele wskazuje na to, że tak. Nie oznacza to całkowitego końca showroomów czy spotkań na żywo. Bardziej prawdopodobny jest rozwój modelu hybrydowego.

Klient będzie mógł:

rozpocząć proces online,

odbyć konsultację wideo,

odwiedzić showroom dopiero na późniejszym etapie,

finalizować część formalności zdalnie.

Taki model pozwala połączyć wygodę technologii z doświadczeniem bezpośredniego kontaktu.

Jak mogą wyglądać wideokonsultacje za kilka lat?

Rozwój sztucznej inteligencji i technologii immersyjnych może jeszcze mocniej zmienić sposób komunikacji z klientami.

Możliwe, że w przyszłości standardem staną się:

konsultacje wspierane przez AI,

prezentacje produktów w rozszerzonej rzeczywistości,

interaktywne showroomy online,

automatyczne rekomendacje produktów,

zdalne konfiguratory działające w czasie rzeczywistym.

Granica pomiędzy sprzedażą online i offline będzie stopniowo się zacierać.

Podsumowanie

Wideodoradcy przestają być ciekawostką technologiczną, a stają się jednym z naturalnych elementów nowoczesnej sprzedaży w branży budowlanej. Klienci oczekują dziś wygody, szybkiego kontaktu i możliwości uzyskania profesjonalnego wsparcia bez konieczności organizowania spotkań stacjonarnych. Nie oznacza to jednak końca tradycyjnych showroomów czy handlowców. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem rozwoju wydaje się model hybrydowy, łączący konsultacje online z możliwością bezpośredniego kontaktu wtedy, gdy klient naprawdę tego potrzebuje. Firmy, które nauczą się sprawnie łączyć technologię z eksperckim doradztwem, mogą w najbliższych latach zyskać wyraźną przewagę konkurencyjną.

***

Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

