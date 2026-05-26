Prefabrykacja coraz mocniej zmienia rynek mieszkaniowy. Warszawskie Targi Domów Modułowych 2026 pokażą technologie przyszłości

W dniach 26-28 czerwca 2026 roku w Ptak Warsaw Expo odbędą się Warszawskie Targi Domów Modułowych - wydarzenie skupiające producentów domów prefabrykowanych, firmy technologiczne, dostawców materiałów oraz ekspertów związanych z nowoczesnym budownictwem mieszkaniowym.

Zakres targów obejmie technologie prefabrykacji, konstrukcje modułowe i szkieletowe, rozwiązania smart home, systemy izolacyjne, instalacje, automatykę budynkową oraz nowoczesne technologie wykończeniowe. Wydarzenie będzie okazją do poznania praktycznych rozwiązań wykorzystywanych zarówno w budownictwie indywidualnym, jak i projektach deweloperskich.

Wśród głównych wystawców znajdą się ELYSIAN, Izodom 2000, MONSAL oraz HAUSFORMATOR BOLESŁAWIEC - prezentujące rozwiązania związane z budownictwem prefabrykowanym, modułowym oraz energooszczędnym. Targi będą okazją do porównania różnych technologii realizacji nowoczesnych budynków mieszkalnych - od kompaktowych domów modułowych po zaawansowane systemy prefabrykacji dla całorocznego budownictwa mieszkaniowego.

Rosnąca popularność domów modułowych wynika z kilku kluczowych czynników. Coraz większe znaczenie mają przewidywalność kosztów, możliwość realizacji inwestycji w krótszym czasie oraz ograniczenie problemów wykonawczych wynikających z warunków atmosferycznych czy dostępności ekip budowlanych. Produkcja elementów w kontrolowanych warunkach fabrycznych pozwala również zwiększyć powtarzalność jakości oraz poprawić parametry energetyczne budynków.

Ważnym elementem targów będzie część konferencyjna tworzona przez Hantverkarpoolen oraz Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe, poświęcona nowoczesnemu budownictwu modułowemu, prefabrykacji oraz kierunkom rozwoju rynku domów gotowych. Program wydarzeń obejmie prezentacje wystawców, prelekcje ekspertów oraz spotkania branżowe dotyczące technologii budowy, energooszczędności, materiałów, projektowania i realizacji nowoczesnych budynków mieszkalnych. To przestrzeń dla inwestorów, architektów, wykonawców i producentów, którzy chcą lepiej poznać potencjał budownictwa modułowego i prefabrykowanego.

Partnerami i patronami wydarzenia są m.in. Inżynier Budownictwa, Sztuka Architektury, nieruchomości.biz, MuratorPlus oraz PLN Design.

