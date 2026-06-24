Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się podczas uroczystej gali w hotelu Windsor w Jachrance, gdzie spotkali się przedstawiciele producentów, partnerów branżowych, mediów oraz osobistości rynku budowlanego. Budowlana Marka Roku pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i wiarygodnych projektów badawczych w branży, stanowiąc cenne źródło wiedzy zarówno dla producentów, jak i inwestorów poszukujących sprawdzonych rozwiązań.

Budowlana Marka Roku - prestiż i zaufanie od ponad 20 lat!

Ranking Budowlana Marka Roku od ponad dwóch dekad pokazuje, którym markom najbardziej ufają wykonawcy oraz jakie firmy wyznaczają standardy jakości i współpracy w branży.

Siłą rankingu są ogólnopolskie badania prowadzone przez ASM Research Solutions Strategy wśród tysięcy firm wykonawczych i uczestników rynku budowlanego. To właśnie praktycy – na co dzień korzystający z produktów i współpracujący z dostawcami – wskazują marki, które najlepiej odpowiadają na potrzeby branży.

W badaniu analizowane są m.in. doświadczenia związane z jakością produktów, dostępnością oferty, poziomem obsługi czy relacją ceny do jakości. Ocenie podlegają także standardy współpracy z generalnymi wykonawcami oraz skuteczność działań komunikacyjnych mediów branżowych.

Istotnym elementem rankingu pozostają również opinie inwestorów indywidualnych, którzy oceniają firmy realizujące budowę domów jednorodzinnych pod kątem jakości wykonania, terminowości oraz komunikacji z klientem.

Laureaci XXII edycji Budowlanej Marki Roku

SREBRNA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026 W KATEGORII OPEN

MAPEI

Wyniki Rankingu Budowlana Marka Roku 2026 w kategoriach materiałów/usług budowlanych

ZŁOTY CHAMPION ROKU 2026

BRAMY GARAŻOWE - WIŚNIOWSKI

DRZWI WEWNĘTRZNE - PORTA

GENERALNY WYKONAWCA PRZYJAZNY FIRMOM BUDOWLANYM - BUDIMEX

NAPĘDY DO BRAM - SOMFY

OKNA DACHOWE - FAKRO

POKRYCIA DACHOWE BLASZANE - BLACHY PRUSZYŃSKI

PROFILE OKIENNE ALUMINIOWE - ALUPROF

SYSTEMY ROLETOWE - ALUPROF

SYSTEMY RYNNOWE - GALECO

TAŚMY MALARSKIE - BLUE DOLPHIN

TAŚMY TYNKARSKIE - BLUE DOLPHIN

WAŁKI MALARSKIE - BLUE DOLPHIN

ZAMOCOWANIA BUDOWLANE - KLIMAS WKRĘT-MET

SREBRNY CHAMPION ROKU 2026

DRZWI WEWNĘTRZNE - ERKADO

FARBY DEKORACYJNE WEWNĘTRZNE - TIKKURILA

ZŁOTA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026

BLACHA MODUŁOWA - BUDMAT

BRAMY GARAŻOWE - WIŚNIOWSKI

DRZWI WEWNĘTRZNE - PORTA

DYSTRYBUTOR PRZYJAZNY FACHOWCOM - PSB HANDEL

EKO MARKA - FAKRO

FUGI - MAPEI

GENERALNY WYKONAWCA PRZYJAZNY FIRMOM BUDOWLANYM - BUDIMEX

HYDROIZOLACJE - MAPEI

MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE - STYROPIAN - TERMO ORGANIKA

MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE - WEŁNA MINERALNA - ROCKWOOL

MATY MALARSKO-BUDOWLANE - MOTIVE

MEDIA PRZYJAZNE FACHOWCOM - MURATOR

NAPĘDY DO BRAM - SOMFY

OGRODZENIA POSESYJNE METALOWE - WIŚNIOWSKI

OKNA DACHOWE - FAKRO

PARAPETY - MEDOS

PIANOKLEJE - TYTAN

PIANY MONTAŻOWE - SOUDAL

POKRYCIA DACHOWE BITUMICZNE - ICOPAL

POKRYCIA DACHOWE BLASZANE - BLACHY PRUSZYŃSKI

POKRYCIA DACHOWE CIĘŻKIE - BRAAS

PROFILE OKIENNE ALUMINIOWE - ALUPROF

SILIKONY - SOUDAL

SMART HOME W ZAKRESIE OSŁON OKIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH - SOMFY

SYSTEMY ROLETOWE - ALUPROF

SYSTEMY RYNNOWE - GALECO

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY - SAINT-GOBAIN RIGIPS

TAŚMY MALARSKIE - BLUE DOLPHIN

TAŚMY TYNKARSKIE - BLUE DOLPHIN

WAŁKI MALARSKIE - BLUE DOLPHIN

ZAMOCOWANIA BUDOWLANE - KLIMAS WKRĘT-MET

ZAMOCOWANIA DO ELEMENTÓW DREWNIANYCH - KLIMAS WKRĘT-MET

SREBRNA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026

BLACHA MODUŁOWA - BLACHY PRUSZYŃSKI

DRZWI WEWNĘTRZNE - ERKADO

DRZWI ZEWNĘTRZNE - KMT KRAT-MET

EKO MARKA - TIKKURILA

FARBY DEKORACYJNE WEWNĘTRZNE - TIKKURILA

KLEJE DO PŁYTEK - MAPEI

KLEJE MONTAŻOWE W KARTUSZACH - SOUDAL

LIDER KOMPLEKSOWEJ BUDOWY DOMÓW - NEXBUD SYLWESTER KĘSKA

PAKIETY SZYBOWE - SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS

POKRYCIA DACHOWE BLASZANE - BUDMAT

SILIKONY - MAPEI

SYSTEMY RYNNOWE - BUDMAT

MARKA PRZYJAZNA FACHOWCOM - MAPEI

BRĄZOWA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026

DRZWI ZEWNĘTRZNE - WIŚNIOWSKI

HYDROIZOLACJE - SOPRO

KOMPLEKSOWE SYSTEMY OCIEPLEŃ - TERMO ORGANIKA

ODZIEŻ ROBOCZA - LAHTI PRO

MARKA PRZYJAZNA FACHOWCOM - FAKRO

WYRÓŻNIENIA W RANKINGU BUDOWLANA MARKA ROKU 2026

BLACHA MODUŁOWA - GALECO

HYDROIZOLACJE - SIKA

KOMPLEKSOWE SYSTEMY OCIEPLEŃ - SAINT-GOBAIN WEBER

MEMBRANY DACHOWE - AVALINE

OKNA DACHOWE - AVALINE

OKNA ELEWACYJNE - FAKRO

PIANOKLEJE - BOSMAN

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY - BUDMAT

MARKA PRZYJAZNA FACHOWCOM - BUDMAT, WIŚNIOWSKI, BRAAS, BLACHY PRUSZYŃSKI, FARBY KABE

Poza nagrodami dla marek i firm przyznano także wyróżnienia indywidualne dla osób odpowiedzialnych za rozwój produktów, marketing oraz budowanie strategii marek w branży budowlanej.

Marketer XXI Wieku:

Maciej Mańko, Marketing Director Glass & Glassolutions, Saint-Gobain Polska

Promotor XXI Wieku:

Henryk Kwapisz, Dyrektor ds. relacji instytucjonalnych w Saint-Gobain Polska

Autor: ASM/ Materiały prasowe Budowlana Marka Roku 2026

Autor: ASM/ Materiały prasowe Budowlana Marka Roku 2026