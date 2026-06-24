Branża budowlana poznała liderów rynku 2026! Lista laureatów prestiżowego rankingu

Dariusz Jędrzejewski
Dariusz Jędrzejewski
2026-06-24 14:39

10 czerwca poznaliśmy laureatów Rankingu Budowlana Marka Roku i Champion Roku 2026 organizowanego przez ASM Research Solutions Strategy. Najlepsze marki w sektorze materiałów budowlanych, firm generalnego wykonawstwa, dystrybutorów oraz mediów branżowych działających na polskim rynku zostały wyróżnione w XXII edycji jednego z najważniejszych rankingów sektora budowlanego w Polsce.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się podczas uroczystej gali w hotelu Windsor w Jachrance, gdzie spotkali się przedstawiciele producentów, partnerów branżowych, mediów oraz osobistości rynku budowlanego. Budowlana Marka Roku pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i wiarygodnych projektów badawczych w branży, stanowiąc cenne źródło wiedzy zarówno dla producentów, jak i inwestorów poszukujących sprawdzonych rozwiązań.

Budowlana Marka Roku - prestiż i zaufanie od ponad 20 lat!

Ranking Budowlana Marka Roku od ponad dwóch dekad pokazuje, którym markom najbardziej ufają wykonawcy oraz jakie firmy wyznaczają standardy jakości i współpracy w branży. 

Siłą rankingu są ogólnopolskie badania prowadzone przez ASM Research Solutions Strategy wśród tysięcy firm wykonawczych i uczestników rynku budowlanego. To właśnie praktycy – na co dzień korzystający z produktów i współpracujący z dostawcami – wskazują marki, które najlepiej odpowiadają na potrzeby branży.

W badaniu analizowane są m.in. doświadczenia związane z jakością produktów, dostępnością oferty, poziomem obsługi czy relacją ceny do jakości. Ocenie podlegają także standardy współpracy z generalnymi wykonawcami oraz skuteczność działań komunikacyjnych mediów branżowych.

Istotnym elementem rankingu pozostają również opinie inwestorów indywidualnych, którzy oceniają firmy realizujące budowę domów jednorodzinnych pod kątem jakości wykonania, terminowości oraz komunikacji z klientem.

Laureaci XXII edycji Budowlanej Marki Roku

SREBRNA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026 W KATEGORII OPEN

  • MAPEI

Wyniki Rankingu Budowlana Marka Roku 2026 w kategoriach materiałów/usług budowlanych

ZŁOTY CHAMPION ROKU 2026

  • BRAMY GARAŻOWE - WIŚNIOWSKI
  • DRZWI WEWNĘTRZNE - PORTA
  • GENERALNY WYKONAWCA PRZYJAZNY FIRMOM BUDOWLANYM - BUDIMEX
  • NAPĘDY DO BRAM - SOMFY
  • OKNA DACHOWE - FAKRO
  • POKRYCIA DACHOWE BLASZANE - BLACHY PRUSZYŃSKI
  • PROFILE OKIENNE ALUMINIOWE - ALUPROF
  • SYSTEMY ROLETOWE - ALUPROF
  • SYSTEMY RYNNOWE - GALECO
  • TAŚMY MALARSKIE - BLUE DOLPHIN
  • TAŚMY TYNKARSKIE - BLUE DOLPHIN
  • WAŁKI MALARSKIE - BLUE DOLPHIN
  • ZAMOCOWANIA BUDOWLANE - KLIMAS WKRĘT-MET

SREBRNY CHAMPION ROKU 2026

  • DRZWI WEWNĘTRZNE - ERKADO
  • FARBY DEKORACYJNE WEWNĘTRZNE - TIKKURILA

ZŁOTA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026

  • BLACHA MODUŁOWA - BUDMAT
  • BRAMY GARAŻOWE - WIŚNIOWSKI
  • DRZWI WEWNĘTRZNE - PORTA
  • DYSTRYBUTOR PRZYJAZNY FACHOWCOM - PSB HANDEL
  • EKO MARKA - FAKRO
  • FUGI - MAPEI
  • GENERALNY WYKONAWCA PRZYJAZNY FIRMOM BUDOWLANYM - BUDIMEX
  • HYDROIZOLACJE - MAPEI
  • MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE - STYROPIAN - TERMO ORGANIKA
  • MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE - WEŁNA MINERALNA - ROCKWOOL
  • MATY MALARSKO-BUDOWLANE - MOTIVE
  • MEDIA PRZYJAZNE FACHOWCOM - MURATOR
  • NAPĘDY DO BRAM - SOMFY
  • OGRODZENIA POSESYJNE METALOWE - WIŚNIOWSKI
  • OKNA DACHOWE - FAKRO
  • PARAPETY - MEDOS
  • PIANOKLEJE - TYTAN
  • PIANY MONTAŻOWE - SOUDAL
  • POKRYCIA DACHOWE BITUMICZNE - ICOPAL
  • POKRYCIA DACHOWE BLASZANE - BLACHY PRUSZYŃSKI
  • POKRYCIA DACHOWE CIĘŻKIE - BRAAS
  • PROFILE OKIENNE ALUMINIOWE - ALUPROF
  • SILIKONY - SOUDAL
  • SMART HOME W ZAKRESIE OSŁON OKIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH - SOMFY
  • SYSTEMY ROLETOWE - ALUPROF
  • SYSTEMY RYNNOWE - GALECO
  • SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY - SAINT-GOBAIN RIGIPS
  • TAŚMY MALARSKIE - BLUE DOLPHIN
  • TAŚMY TYNKARSKIE - BLUE DOLPHIN
  • WAŁKI MALARSKIE - BLUE DOLPHIN
  • ZAMOCOWANIA BUDOWLANE - KLIMAS WKRĘT-MET
  • ZAMOCOWANIA DO ELEMENTÓW DREWNIANYCH - KLIMAS WKRĘT-MET

SREBRNA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026

  • BLACHA MODUŁOWA - BLACHY PRUSZYŃSKI
  • DRZWI WEWNĘTRZNE - ERKADO
  • DRZWI ZEWNĘTRZNE - KMT KRAT-MET
  • EKO MARKA - TIKKURILA
  • FARBY DEKORACYJNE WEWNĘTRZNE - TIKKURILA
  • KLEJE DO PŁYTEK - MAPEI
  • KLEJE MONTAŻOWE W KARTUSZACH - SOUDAL
  • LIDER KOMPLEKSOWEJ BUDOWY DOMÓW - NEXBUD SYLWESTER KĘSKA
  • PAKIETY SZYBOWE - SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS
  • POKRYCIA DACHOWE BLASZANE - BUDMAT
  • SILIKONY - MAPEI
  • SYSTEMY RYNNOWE - BUDMAT
  • MARKA PRZYJAZNA FACHOWCOM - MAPEI

BRĄZOWA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026

  • DRZWI ZEWNĘTRZNE - WIŚNIOWSKI
  • HYDROIZOLACJE - SOPRO
  • KOMPLEKSOWE SYSTEMY OCIEPLEŃ - TERMO ORGANIKA
  • ODZIEŻ ROBOCZA - LAHTI PRO
  • MARKA PRZYJAZNA FACHOWCOM - FAKRO

WYRÓŻNIENIA W RANKINGU BUDOWLANA MARKA ROKU 2026

  • BLACHA MODUŁOWA - GALECO
  • HYDROIZOLACJE - SIKA
  • KOMPLEKSOWE SYSTEMY OCIEPLEŃ - SAINT-GOBAIN WEBER
  • MEMBRANY DACHOWE - AVALINE
  • OKNA DACHOWE - AVALINE
  • OKNA ELEWACYJNE - FAKRO
  • PIANOKLEJE - BOSMAN
  • SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY - BUDMAT
  • MARKA PRZYJAZNA FACHOWCOM - BUDMAT, WIŚNIOWSKI, BRAAS, BLACHY PRUSZYŃSKI, FARBY KABE

Poza nagrodami dla marek i firm przyznano także wyróżnienia indywidualne dla osób odpowiedzialnych za rozwój produktów, marketing oraz budowanie strategii marek w branży budowlanej.

Marketer XXI Wieku:

  • Maciej Mańko, Marketing Director Glass & Glassolutions, Saint-Gobain Polska

Promotor XXI Wieku:

  • Henryk Kwapisz, Dyrektor ds. relacji instytucjonalnych w Saint-Gobain Polska
Budowlana Marka Roku 2026
Autor: ASM/ Materiały prasowe Budowlana Marka Roku 2026
Budowlana Marka Roku 2026
Autor: ASM/ Materiały prasowe Budowlana Marka Roku 2026
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