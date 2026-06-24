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Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się podczas uroczystej gali w hotelu Windsor w Jachrance, gdzie spotkali się przedstawiciele producentów, partnerów branżowych, mediów oraz osobistości rynku budowlanego. Budowlana Marka Roku pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i wiarygodnych projektów badawczych w branży, stanowiąc cenne źródło wiedzy zarówno dla producentów, jak i inwestorów poszukujących sprawdzonych rozwiązań.
Budowlana Marka Roku - prestiż i zaufanie od ponad 20 lat!
Ranking Budowlana Marka Roku od ponad dwóch dekad pokazuje, którym markom najbardziej ufają wykonawcy oraz jakie firmy wyznaczają standardy jakości i współpracy w branży.
Siłą rankingu są ogólnopolskie badania prowadzone przez ASM Research Solutions Strategy wśród tysięcy firm wykonawczych i uczestników rynku budowlanego. To właśnie praktycy – na co dzień korzystający z produktów i współpracujący z dostawcami – wskazują marki, które najlepiej odpowiadają na potrzeby branży.
W badaniu analizowane są m.in. doświadczenia związane z jakością produktów, dostępnością oferty, poziomem obsługi czy relacją ceny do jakości. Ocenie podlegają także standardy współpracy z generalnymi wykonawcami oraz skuteczność działań komunikacyjnych mediów branżowych.
Istotnym elementem rankingu pozostają również opinie inwestorów indywidualnych, którzy oceniają firmy realizujące budowę domów jednorodzinnych pod kątem jakości wykonania, terminowości oraz komunikacji z klientem.
Laureaci XXII edycji Budowlanej Marki Roku
SREBRNA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026 W KATEGORII OPEN
- MAPEI
Wyniki Rankingu Budowlana Marka Roku 2026 w kategoriach materiałów/usług budowlanych
ZŁOTY CHAMPION ROKU 2026
- BRAMY GARAŻOWE - WIŚNIOWSKI
- DRZWI WEWNĘTRZNE - PORTA
- GENERALNY WYKONAWCA PRZYJAZNY FIRMOM BUDOWLANYM - BUDIMEX
- NAPĘDY DO BRAM - SOMFY
- OKNA DACHOWE - FAKRO
- POKRYCIA DACHOWE BLASZANE - BLACHY PRUSZYŃSKI
- PROFILE OKIENNE ALUMINIOWE - ALUPROF
- SYSTEMY ROLETOWE - ALUPROF
- SYSTEMY RYNNOWE - GALECO
- TAŚMY MALARSKIE - BLUE DOLPHIN
- TAŚMY TYNKARSKIE - BLUE DOLPHIN
- WAŁKI MALARSKIE - BLUE DOLPHIN
- ZAMOCOWANIA BUDOWLANE - KLIMAS WKRĘT-MET
SREBRNY CHAMPION ROKU 2026
- DRZWI WEWNĘTRZNE - ERKADO
- FARBY DEKORACYJNE WEWNĘTRZNE - TIKKURILA
ZŁOTA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026
- BLACHA MODUŁOWA - BUDMAT
- BRAMY GARAŻOWE - WIŚNIOWSKI
- DRZWI WEWNĘTRZNE - PORTA
- DYSTRYBUTOR PRZYJAZNY FACHOWCOM - PSB HANDEL
- EKO MARKA - FAKRO
- FUGI - MAPEI
- GENERALNY WYKONAWCA PRZYJAZNY FIRMOM BUDOWLANYM - BUDIMEX
- HYDROIZOLACJE - MAPEI
- MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE - STYROPIAN - TERMO ORGANIKA
- MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE - WEŁNA MINERALNA - ROCKWOOL
- MATY MALARSKO-BUDOWLANE - MOTIVE
- MEDIA PRZYJAZNE FACHOWCOM - MURATOR
- NAPĘDY DO BRAM - SOMFY
- OGRODZENIA POSESYJNE METALOWE - WIŚNIOWSKI
- OKNA DACHOWE - FAKRO
- PARAPETY - MEDOS
- PIANOKLEJE - TYTAN
- PIANY MONTAŻOWE - SOUDAL
- POKRYCIA DACHOWE BITUMICZNE - ICOPAL
- POKRYCIA DACHOWE BLASZANE - BLACHY PRUSZYŃSKI
- POKRYCIA DACHOWE CIĘŻKIE - BRAAS
- PROFILE OKIENNE ALUMINIOWE - ALUPROF
- SILIKONY - SOUDAL
- SMART HOME W ZAKRESIE OSŁON OKIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH - SOMFY
- SYSTEMY ROLETOWE - ALUPROF
- SYSTEMY RYNNOWE - GALECO
- SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY - SAINT-GOBAIN RIGIPS
- TAŚMY MALARSKIE - BLUE DOLPHIN
- TAŚMY TYNKARSKIE - BLUE DOLPHIN
- WAŁKI MALARSKIE - BLUE DOLPHIN
- ZAMOCOWANIA BUDOWLANE - KLIMAS WKRĘT-MET
- ZAMOCOWANIA DO ELEMENTÓW DREWNIANYCH - KLIMAS WKRĘT-MET
SREBRNA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026
- BLACHA MODUŁOWA - BLACHY PRUSZYŃSKI
- DRZWI WEWNĘTRZNE - ERKADO
- DRZWI ZEWNĘTRZNE - KMT KRAT-MET
- EKO MARKA - TIKKURILA
- FARBY DEKORACYJNE WEWNĘTRZNE - TIKKURILA
- KLEJE DO PŁYTEK - MAPEI
- KLEJE MONTAŻOWE W KARTUSZACH - SOUDAL
- LIDER KOMPLEKSOWEJ BUDOWY DOMÓW - NEXBUD SYLWESTER KĘSKA
- PAKIETY SZYBOWE - SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS
- POKRYCIA DACHOWE BLASZANE - BUDMAT
- SILIKONY - MAPEI
- SYSTEMY RYNNOWE - BUDMAT
- MARKA PRZYJAZNA FACHOWCOM - MAPEI
BRĄZOWA BUDOWLANA MARKA ROKU 2026
- DRZWI ZEWNĘTRZNE - WIŚNIOWSKI
- HYDROIZOLACJE - SOPRO
- KOMPLEKSOWE SYSTEMY OCIEPLEŃ - TERMO ORGANIKA
- ODZIEŻ ROBOCZA - LAHTI PRO
- MARKA PRZYJAZNA FACHOWCOM - FAKRO
WYRÓŻNIENIA W RANKINGU BUDOWLANA MARKA ROKU 2026
- BLACHA MODUŁOWA - GALECO
- HYDROIZOLACJE - SIKA
- KOMPLEKSOWE SYSTEMY OCIEPLEŃ - SAINT-GOBAIN WEBER
- MEMBRANY DACHOWE - AVALINE
- OKNA DACHOWE - AVALINE
- OKNA ELEWACYJNE - FAKRO
- PIANOKLEJE - BOSMAN
- SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY - BUDMAT
- MARKA PRZYJAZNA FACHOWCOM - BUDMAT, WIŚNIOWSKI, BRAAS, BLACHY PRUSZYŃSKI, FARBY KABE
Poza nagrodami dla marek i firm przyznano także wyróżnienia indywidualne dla osób odpowiedzialnych za rozwój produktów, marketing oraz budowanie strategii marek w branży budowlanej.
Marketer XXI Wieku:
- Maciej Mańko, Marketing Director Glass & Glassolutions, Saint-Gobain Polska
Promotor XXI Wieku:
- Henryk Kwapisz, Dyrektor ds. relacji instytucjonalnych w Saint-Gobain Polska