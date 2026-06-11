KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2026 - FARBY KABE

Farby KABE to marka o silnych, szwajcarskich korzeniach, od lat kojarzona z precyzją, innowacyjnością i bezkompromisowym podejściem do jakości. Szwajcarskie DNA firmy znajduje odzwierciedlenie w każdym etapie tworzenia produktów – od zaawansowanych receptur, przez rygorystyczną kontrolę jakości, aż po finalne rozwiązania dedykowane wymagającym warunkom eksploatacyjnym.

Otrzymane wyróżnienie stanowi potwierdzenie, że tynki elewacyjne Farby KABE spełniają najwyższe standardy branżowe i są doceniane zarówno przez profesjonalistów, jak i inwestorów indywidualnych. To również dowód konsekwentnej realizacji misji marki – dostarczania trwałych, nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązań dla współczesnego budownictwa.

Nagroda jest dla nas szczególnie cenna, ponieważ pochodzi bezpośrednio od konsumentów. To ich zaufanie, doświadczenie i opinie stanowią dla nas najważniejszy kierunek rozwoju oraz motywację do dalszego podnoszenia standardów jakości.

Dziękujemy wszystkim, którzy obdarzyli markę Farby KABE zaufaniem. To dzięki Państwa głosom możemy nieustannie umacniać pozycję lidera jakości i rozwijać produkty, które wyznaczają nowe standardy w branży.

Farby KABE – szwajcarska precyzja. Niezawodna jakość. Zaufanie, które buduje przyszłość.