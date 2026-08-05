A wyzwań, którym musi sprostać dach nie brakuje – długotrwałe fale upałów, gwałtowne burze, gradobicia czy silne podmuchy wiatru stają się w Polsce coraz częstsze. Program SuperDekarz, organizowany przez BMI Polska, zrzesza profesjonalnych wykonawców dachów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje i dzielą się praktyczną wiedzą, pomagając inwestorom w wyborze sprawdzonych rozwiązań dachowych.

Dach pod presją słońca

Jednym z problemów współczesnych budynków jest przegrzewanie się poddaszy. Za ten proces odpowiada przede wszystkim promieniowanie podczerwone, które stanowi niemal połowę energii docierającej do powierzchni Ziemi wraz z promieniowaniem słonecznym. To właśnie ono powoduje intensywne nagrzewanie dachów i wszystkich warstw konstrukcji. Im bardziej nagrzewa się pokrycie dachowe, tym większe ryzyko wzrostu temperatury wewnątrz budynku. Efekt jest szczególnie odczuwalny na poddaszach użytkowych, gdzie latem komfort użytkowania może znacząco się obniżyć.

Jak ograniczyć nagrzewanie dachu?

Nowoczesne technologie pozwalają dziś skutecznie ograniczać ilość energii cieplnej pochłanianej przez dach. Przykładem są dachówki Braas TermoComfort, z powłoką odbijającą promieniowanie podczerwone.

Zastosowane w nich blokery IRR zmniejszają absorpcję energii słonecznej przez powierzchnię dachówki. Dzięki temu pokrycie dachowe nagrzewa się wolniej i mniej intensywnie.

Marcin Kaczmarek, laureat programu SuperDekarz 2025

Dachówki te wyróżniają się przede wszystkim tym, że obniżają temperaturę pokrycia dachowego nawet o 27 °C*, a na poddaszu może być chłodniej nawet o 5,8 °C* w upalne dni. Efekt ten utrzymuje się nawet do 10 godzin. Drugą ważną cechą jest ich trwałość. To solidne rozwiązanie - inwestor dostaje dach, który nie tylko dobrze wygląda, ale też jest odporny na trudne warunki atmosferyczne, takie jak grad, mróz, burze czy porywisty wiatr.

Autor: BRAAS/ Materiały prasowe Dachówka betonowa Braas Teviva TermoComfort, kolor grafitowy

Nie tylko upały. Dach musi wytrzymać więcej

Wysokie temperatury to tylko jedno z wyzwań. Coraz częściej obserwujemy gwałtowne burze, intensywne opady deszczu, grad oraz silny wiatr. Dlatego inwestorzy powinni zwracać uwagę na kompleksową odporność pokrycia dachowego. Dachówki betonowe od lat uznawane są za jedno z najbardziej trwałych rozwiązań dachowych. Charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia, bardzo dobrą mrozoodpornością oraz stabilnością podczas silnych podmuchów wiatru. Dodatkowo ich masa pomaga ograniczać hałas powodowany przez deszcz czy grad, co ma szczególne znaczenie w budynkach z użytkowym poddaszem. W praktyce oznacza to większy komfort codziennego użytkowania domu niezależnie od pory roku i warunków pogodowych.

Zdaniem Super Dekarza

Jeżeli dach ma skutecznie chronić dom przez dziesięciolecia, warto wybierać pokrycia, które radzą sobie zarówno z letnimi upałami, jak i gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.

- Inwestorzy najczęściej wybierają dachówki, które łączą odporność na trudne warunki pogodowe i trwałość z pięknym wyglądem, pasujące do ich wymarzonego projektu domu. Zależy im na tym, żeby dach dobrze wyglądał i jednocześnie był bezawaryjny przez długie lata. Duże znaczenie ma też dostępność różnych modeli i kolorów, bo każdy chce dopasować dach do swojego projektu. - mówi Jarosław Ludwików, Debiut Roku 2025 w programie SuperDekarz.

Dobre pokrycie dachowe powinno ograniczać nagrzewanie budynku, tłumić hałas podczas opadów oraz zachowywać trwałość mimo działania słońca, mrozu, gradu i silnego wiatru. W czasach coraz bardziej nieprzewidywalnej pogody taki dach staje się nie tylko elementem wykończenia domu, ale realną inwestycją w komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Program SuperDekarz od lat wspiera rozwój zawodowy dekarzy poprzez szkolenia, wymianę doświadczeń oraz certyfikację wykonawców. Dzięki temu inwestorzy mogą korzystać z wiedzy fachowców, którzy pracują zgodnie z aktualnymi standardami technicznymi i najlepszymi praktykami dekarskimi.

* w porównaniu z blachodachówką, działanie potwierdzone badaniami w Centrum Technicznym BMI 2025