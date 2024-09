Dofinansowanie do wymiany pieca z gminy 2024 - jak dostać? Ile gmina dopłaca na nowe ogrzewanie?

Wiele domów w Polsce ogrzewanych jest starymi piecami, które należy jak najszybciej zlikwidować. Warto to zrobić w ramach programu oferującego dofinanowanie do wymiany starego pieca

Gminy prowadzą lokalne programy dopłat do wymiany starych pieców. Wysokość dotacji na wymianę pieca czy zasady ich udzielania mogą się nieco różnić. Jak dostać dofinansowanie na wymianę pieca z gminy? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dofinansowanie do wymiany pieca w 2024?

Dofinansowanie do wymiany pieca z gminy 2024

Wycofanie z eksploatacji przestarzałych urządzeń grzewczych jest priorytetem, żeby poprawić jakość powietrza w Polsce. Uchwały antysmogowe nakazują wymianę starych pieców, kotłów najniższych klas albo bezklasowych. Zainstalowanie nowoczesnych i energooszczędnych pozwoli zmniejszyć rachunki za ogrzewanie, co jest korzystne dla inwestorów. Jednak na inwestycje potrzebne są pieniądze. Działa ogólnopolski program Czyste powietrze, dostępna jest ulga termomodernizacyjna.

Warto sprawdzić również we własnym urzędzie, czy samorząd oferuje dofinansowanie na wymianę pieca lub starego kotła. Szukając w internecie, należy wpisać hasło “wymień kopciucha” albo “kopciuch” wraz z nazwą miejscowości. Zobaczmy, jakie dotacje można uzyskać z tych źródeł.

Dofinansowanie do wymiany pieca - uregulowania prawne

Dotacje miejskie lub gminne na wymianę kopciucha mają własne regulaminy, które mogą się między sobą różnić. Często obejmują nie tylko właścicieli domów jednorodzinnych, lecz także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców, fundacje i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego itp.

Wysokość dofinansowania dla mieszkańców jest zwykle mniejsza niż dla większych podmiotów. Dofinansowanie dotyczy nie tylko urządzeń grzewczych, lecz także modernizacji instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu można uzyskać większe kwoty. Promowane są inwestycje w odnawialne źródła energii. Na przykład często dotacja na montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną jest większa niż suma kwot przysługujących z tytułu osobnych obu inwestycji. Zawsze należy sprawdzić kwestię korzystania z dofinansowania z kilku źródeł, np. łączenia dotacji z programem Czyste powietrze lub Mój prąd i innymi.

Warto wiedzieć Najpierw umowa, potem wymiana pieca W regulaminach lokalnych dotacji spotyka się zastrzeżenie, że wymiana źródła ciepła nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy z gminą. Konieczne jest wcześniejsze podpisanie umowy na dofinansowanie – przed rozpoczęciem inwestycji, czyli planujemy wymianę pieca i inne prace termomodernizacyjne, a następnie składamy wniosek o dotację. Dopiero po jego akceptacji i podpisaniu umowy przystępujemy do prac. Żeby uzyskać pieniądze, należy złożyć wniosek o wypłatę i przedstawić rozliczenie inwestycji. Następnie odbywa się wizja lokalna. Po pozytywnym zweryfikowaniu przedsięwzięcia może być uruchomiona wypłata.

Jakie dofinansowanie na wymianę pieca z gminy w 2024?

Dofinansowanie na wymianę starych pieców kopciuchów w różnych gminach może się nieco różnić. Różne mogą być też warunki otrzymania zwrotu części kosztów modernizacji ogrzewania. Przykładowo, w Warszawie są to następujące kwoty w zależności od rodzaju nowego źródła ciepła:

na powietrzną pompę ciepła - do 21 000 zł, ale nie więcej niż 2100 zł/kW

na gruntową pompę ciepła - do 28 000 zł, ale nie więcej niż 4200 zł/kW

na przyłączenie do węzła cieplnego - do 21 000 zł

na kocioł gazowy - do 8400 zł

na ogrzewanie elektryczne - do 7000 zł.

Wymień piec z dofinansowaniem od gminy

W gminie Jabłonna na przykład przyznawana jest dotacja w wysokości do 8000 zł (do 80% kosztów) właścicielom lub współwłaścicielom budynków mieszkalnych, w których wymieniono źródło ciepła opalane paliwem stałym (np. węglem, ekogroszkiem, drewnem).

Z kolei gmina Michałowice udziela 7000 zł udzielania dotacji zmianę ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych.

Z kolei w gminie Wiązowna można dostać 4500 zł. Ze środków tych można pokryć koszt zakupu, montażu i uruchomienia nowego kotła, koszty demontażu starego pieca czy wykonania instalacji wewnętrznej.

Przypominamy też, że jeśli ktoś jeszcze chce wymienić źrodło ciepła na kocioł gazowy, ma czas tylko do końca tego roku. Od 2025 na kotły gazowe nie będzie już dotacji.

Miejskie programy dopłat do wymiany pieców

Warto też przypomnieć, ze wiele miast czy gmin ma własne programy dopłat. Takim programem jest np. Kawka Bis w Poznaniu. Co prawda w tym roku nabór wniosków się już skończył - trwał do 31 lipca - ale program wznawiany jest co roku. Warto też przypomnieć, że od 2024 posiadaczom starych bezklasowych pieców centralnego ogrzewania grozi kara grzywny - nawet 5000 zł. W tym roku na likwidację kopciuchów miasto przeznaczyło 10 mln zł - wysokość przyznanych dotacji była rekordowa.

Dofinansowanie do wymiany pieca w 2024 wynosiło 15 000 zł w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe, 30 000 zł na wymianę pieca na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) - nie więcej niż 300 zł/m² ogrzewanej powierzchni, 40 000 zł na wymianę pieca na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) i panele fotowoltaiczne - nie więcej niż 400 zł/m² ogrzewanej powierzchni.

Warto dodać, że był to ostatni rok z tak wysokimi kwotami dotacji. Od 2025 roku będą one sukcesywnie spadać.

