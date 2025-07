Spis treści

Zagadnienia ogólne dróg ewakuacyjnych

Współczesne budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi dla pobytu ludzi powinny zapewnić warunki do skutecznej i sprawnej ewakuacji w bezpieczne miejsce. Standardowo jest przeprowadzana drogami komunikacji ogólnej, które powinny być wolne od wszelkich przeszkód. Trasy dróg służących ewakuacji przebiegają także przez otwory w ścianach, zazwyczaj wyposażonych w drzwi.

Warunki ewakuacji wymagają prawidłowego i niezawodnego działania drzwi, co umożliwiają zainstalowane w nich specjalistyczne okucia. Wyroby tego rodzaju, oprócz zapewnienia pełnego bezpieczeństwa, powinny jednocześnie chronić przed dostępem osób nieuprawnionych, oraz możliwościami kradzieży i wandalizmu.

Drogi przeznaczone do ewakuacji są zwane drogami ewakuacyjnymi i wymagania dla nich określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1125 z późniejszymi zmianami). Szczegółowe ustalenia ich dotyczące są zawarte w rozdziale 4 działu „Bezpieczeństwo pożarowe”. Wynika z nich m.in., że powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. Ponadto określono zasady przyjmowania wymaganych szerokości i liczby przejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych w danym budynku.

Drzwi na drogach ewakuacyjnych

Wspomniane powyżej rozporządzenie określa również wymagania dotyczące drzwi stosowanych w ewakuacji. Jako istotne wymienić można m.in.:

drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego na więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz (nie dotyczy budynków zabytkowych),

drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia, w którym może przebywać jednocześnie więcej niż 300 osób, oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia, powinny być wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne,

skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi.

Ponadto podano w nim zasady obliczania szerokości drzwi oraz ich minimalnej wysokości. Rozporządzenie zawiera także wymagania związane z poszczególnymi rodzajami drzwi , które poniżej wymieniono.

Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m.

Drzwi przesuwne, mogą być stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli ich konstrukcja zapewnia automatyczne i ręczne otwieranie bez możliwości blokowania oraz samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku wybuchu pożaru lub awarii drzwi.

Drzwi obrotowe, zgodnie z zapisem w §240, ust. 3 rozporządzenia, nie mogą być stosowane do celów ewakuacji, jednakże §62 ust. 2 stanowi, iż w wejściach do budynków mogą być zastosowane drzwi obrotowe, pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub przesuwnych.

„Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” wymagają, aby w określonej sytuacji drzwi były wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne. Do tych urządzeń zalicza się specjalistyczne okucia budowlane, określane normowo jako:

zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym,

zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową.

Oba rodzaje zamknięć, zwane popularnie okuciami, są objęte stosownymi normami. Zawierają one stwierdzenie, że podstawowym zadaniem okuć przeciwpanicznych i awaryjnych jest możliwość odblokowania drzwi przez jedno naciśnięcie elementu uchwytowego, którym może być drążek, listwa, klamka lub płytka, w czasie krótszym niż jedna sekunda. Wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne podane w poniżej zaprezentowanych normach mają na celu zapewnienie skutecznego zamknięcia od strony zewnętrznej i możliwości otwarcia w razie konieczności od strony wewnętrznej pomieszczenia.

Przeciwpaniczne okucia do drzwi

Najczęściej w drzwiach usytuowanych na drogach ewakuacyjnych są stosowane okucia przeciwpaniczne, które powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane – Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym – Wymagania i metody badań. Określa ona wymagania dotyczące produkcji, działania i badania zamknięć przeciwpanicznych do wyjść, uruchamiane mechanicznie za pomocą poziomego drążka naciskowego lub poziomej listwy naciskowej.

Okucia do drzwi tego typu są specjalnie przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych w sytuacji wystąpienia paniki, a takie niebezpieczeństwo jest co najmniej prawdopodobne w budynkach użyteczności publicznej itp. Zastosowanie mechanizmów zamknięcia przeciwpanicznego ma na celu stworzenie możliwości bezpiecznej ewakuacji przy minimalnym wysiłku i bez wcześniejszej znajomości działania tego okucia do drzwi.

Osoba odwiedzająca np. budynek publiczny nie zna zazwyczaj funkcji oraz sposobu działania drzwi ewakuacyjnych. W przypadku więc określonego oporu wywieranego na drzwi, zainstalowane na nich okucie przeciwpaniczne powinno się bezpiecznie rozryglować.

Zgodnie z definicją zawartą w normie PN-EN 1125:2009 zamknięciem przeciwpanicznym, zwanym popularnie okuciem przeciwpanicznym lub antypanicznym, nazywamy mechanizm składający się z rygli zazębiających się z zaczepami w otaczającej ościeżnicy lub w podłodze, w celu zabezpieczenia drzwi, gdy są zamknięte. Rygle mogą być zwalniane za pomocą pręta umieszczonego poziomo w poprzek wewnętrznej powierzchni skrzydła drzwi, przez jego poruszenie w kierunku posuwania się i/lub po łuku w dół. Prezentowane okucia do drzwi cechują się tym, iż w przypadku wybuchu paniki, gdy pierwsza z osób, która dotrze do drzwi z powyższym zamknięciem nie zdoła zwolnić rygla, to napór kolejnych osób na skrzydło całym ciałem spowoduje nacisk na drążek lub listwę , co uruchomi rygiel otwierający drzwi.

Okucia przeciwpaniczne powinny spełniać m.in. następujące wymagania:

odblokowywać drzwi od wewnątrz w dowolnym momencie przez każdą osobę, włączają w to dzieci oraz ludzi starszych i/lub niepełnosprawnych, poprzez minimalny nacisk dłonią, ciałem albo czymkolwiek na dowolny punkt drążka lub listwy naciskowej w czasie krótszym niż 1 s,

charakteryzować się przystosowaniem do ekstremalnie intensywnego użytkowania w miejscach publicznych, jak np. sklepy i centra handlowe, szpitale, szkoły, stadiony, urzędy, kina itp.,

w przypadku zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych, zapewniać ochronę także w wysokich temperaturach,

cechować się wysoką wytrzymałością (nie mniejszą niż 100 000 cykli) oraz odpornością na korozję,

skutecznie uniemożliwiać dostęp do obiektu z zewnątrz, a żaden z elementów nie może ograniczać swobodnego ruchu drzwi oraz blokować odpowiednio szerokiego ich otwarcia (drążek nie powinien wystawać od powierzchni skrzydła więcej niż 150 mm).

Norma PN-EN 1125:2009 nie zawiera żadnych konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych, a jedynie wyszczególnia wymiary wymagane ze względu na zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia te dotyczą tylko najczęściej stosowanych drzwi rozwieranych, i stwierdza się w nich:

masa skrzydła nie powinna przekraczać 200 kg,

wysokość skrzydła nie powinna być większa niż 2520 mm,

szerokość skrzydła nie powinna być większa niż 1320 mm.

Asortyment okuć przeciwpanicznych obejmuje wyroby w kilku wymiarach, ważnym więc jest właściwy dobór w stosunku do wymiarów i masy skrzydła drzwi. W odniesieniu do drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych uwzględnić także należy odpowiednie dobranie klasy ich odporności ogniowej oraz okucia.

Nie jest również zalecane, aby okucia przeciwpaniczne montować do drzwi ze skrzydłem z pustym rdzeniem, o ile nie zostały specjalnie zaprojektowane przez producenta do tego typu funkcji. W drzwiach dwuskrzydłowych powinno się sprawdzić, czy ich konstrukcja umożliwia zastosowanie zamknięcia, tzn. czy osadzone zawiasy pozwalają na równoczesne otwieranie obu skrzydeł a szczelina między nimi jest zgodna z podaną w dokumentacji, oraz czy elementy operacyjne nie kolidują ze sobą. Należy także zwrócić uwagę na to, aby jakiekolwiek uszczelki lub taśmy uszczelniające zainstalowane w drzwiach nie przeszkadzały w prawidłowym działaniu okucia przeciwpanicznego.

Okucia przeciwpaniczne z poziomym drążkiem naciskowym mogą być stosowane w drzwiach rozwieranych jedno- i dwuskrzydłowych oraz mieć ryglowanie jedno, dwu lub trzy punktowe. W tym ostatnim przypadku, zazwyczaj jeden punkt jest na skrzydle czynnym, a dwa punkty na skrzydle biernym

Drugim typem zamknięć przeciwpanicznych są okucia z listwą naciskową, stosowane jednak w mniejszym zakresie niż z drążkiem. Najczęściej występują rozwiązania jednopunktowe boczne, przewidziane do jednoskrzydłowych drzwi rozwieranych lewych i prawych otwieranych na zewnątrz, w tym także przeciwpożarowych. Jest to okucie przystosowane do montażu nawierzchniowego, współpracujące z montowanym od zewnątrz zamkiem wpuszczanym z wkładką bębenkową oraz klamką uniwersalną.

Coraz częściej spotkać można na drogach ewakuacyjnych drzwi z zamknięciem przeciwpanicznym sterowanym elektrycznie, szczególnie jeżeli wchodzą w skład systemów kontroli dostępu. Wyroby te są objęte normą PN-EN 13637:2015 Okucia budowlane – Sterowane elektrycznie systemy do wyjść przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych – Wymagania i metody badań. Podano w niej wymagania dotyczące osiągów i badania sterowanych elektrycznie systemów do wyjść, specjalnie przeznaczonych do stosowania w sytuacjach niebezpieczeństwa lub paniki na drogach ewakuacyjnych.

Systemy te składają się przynajmniej z następujących elementów, oddzielnych lub połączonych:

elementu inicjującego do wydania polecenia zwolnienia elektrycznego elementu blokującego, w celu wyjścia,

elektrycznego elementu blokującego do zabezpieczenia drzwi wyjściowych,

elektrycznego elementu sterującego do zasilania, łączenia i kontrolowania elektrycznego układu blokującego i elementu inicjującego.

Awaryjne okucia do drzwi

Drugim rodzajem zamknięć instalowanych w drzwiach ewakuacyjnych są okucia awaryjne, objęte normą PN-EN 179:2009 Okucia budowlane – Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową – Wymagania i metody badań. Określono w niej wymagania dotyczące produkcji, działania i badania zamknięć awaryjnych do wyjść, uruchamianych mechanicznie klamką lub płytką naciskową, stosowanych do umożliwienia bezpiecznego wychodzenia w sytuacjach zagrożenia na drogach ewakuacyjnych.

Prezentowane okucie zdefiniowano w normie jako mechanizm składający się z rygla/rygli zazębiającego się z zaczepem/zaczepami osadzonym w otaczającej ościeżnicy lub podłodze, w celu zabezpieczenia drzwi, gdy są one zamknięte. Rygiel/rygle może być zwolniony za pomocą umieszczonych na wewnętrznej powierzchni drzwi:

klamki, uruchamianej poprzez poruszenie po łuku w dół,

płytki naciskowej, uruchamianej poprzez nacisk w kierunku wyjścia.

Podkreślić należy, że awaryjne okucia do drzwi są również przeznaczone do drzwi ewakuacyjnych, lecz w odróżnieniu od okuć przeciwpanicznych stosuje się je w budynkach, gdzie przebywające w nich osoby są zaznajomione z wyjściem awaryjnym i działaniem specjalnych okuć, czyli w miejscach, gdzie nie przewiduje się wybuchu paniki. Mogą to być np. biurowce, w których przeprowadza się szkolenie pracujących tam ludzi.

Budowa i zasada działania okuć awaryjnych jest zbliżona do okuć przeciwpanicznych, co w szczegółowy sposób przedstawiono już powyżej w niniejszej publikacji.

