Rozmowa z Piotrem Grochowskim. Kongres Nowej Mobilności 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przenoszenie zanieczyszczeń między strefami operacyjnymi w halach produkcyjnych bądź magazynowych jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla jakości produktów i bezpieczeństwa procesów produkcyjnych. Nawet mikroskopijne cząstki mogą bowiem prowadzić do kosztownych awarii i reklamacji, a w ich następstwie do wycofania całych serii produktów z rynku.

Źródła kontaminacji (tj. zanieczyszczenia mikrobiologicznego, chemicznego lub fizycznego) mogą być wielorakie: personel, wózki transportowe, systemy wentylacji czy surowce, które są wykorzystywane do produkcji. Pyły przemysłowe, wilgoć, smary, mikroorganizmy i pozostałości chemiczne tworzą spektrum zagrożeń, z którymi muszą walczyć przedsiębiorstwa produkcyjne.

Odpowiedzią na te zagrożenia powinna być skuteczna ochrona przed zanieczyszczeniami, realizowana poprzez zaawansowane rozwiązania techniczne, które tworzą wielopoziomowy system zapobiegania przenoszeniu zanieczyszczeń między różnymi strefami w halach przemysłowych. To m.in. przemyślane strefy wejściowe, systemy filtracji, maty przemysłowe i kraty czyszczące.

System stref wejściowych – ochrona przed zanieczyszczeniami

Pierwszą i najważniejszą linią ochrony przed zanieczyszczeniami do obszarów o wysokich wymaganiach względem czystości najczęściej są systemy stref wejściowych. Tym samym wpisują się one w koncepcję HACCP, pełniąc funkcję punktów kontroli krytycznej i zapobiegając rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń na inne strefy.

Istotne jest, aby strefy o różnych poziomach ryzyka sanitarnego były od siebie fizycznie odseparowane. W tym kontekście rozróżniamy różne poziomy czystości tych stref. Klasyfikacja obejmuje zazwyczaj strefy brudne (np. miejsce dostaw surowców), strefy pośrednie (miejsca przygotowania surowców), strefy czyste (główne linie produkcyjne) i strefy sterylne (produkcja i pakowanie produktów wrażliwych).

Ruch pomiędzy strefami (zwłaszcza wejścia do stref czystych lub sterylnych) powinien zapewnić jednokierunkowy przepływ pracowników i materiałów, żeby maksymalnie wyeliminować ryzyko przemieszczania się zanieczyszczeń pomiędzy różnymi obszarami. Osiąga się to np. poprzez stosowanie systemów wejść (śluz) higienicznych. Ich podstawowym zadaniem jest wymuszenie na pracownikach wykonania odpowiednich czynności higienicznych przy każdorazowym przejściu przez taką śluzę. Najczęściej stacje takie są wyposażone w automatyczne systemy do mycia, dezynfekcji i suszenia rąk, obuwia czy odzieży roboczej. Ponadto można je zintegrować z rozwiązaniami automatyki przemysłowej, które umożliwią np. monitoring w czasie rzeczywistym i dokumentację wszystkich przejść.

Komory dekontaminacyjne

Komora dekontaminacyjna służy do szybkiego i skutecznego neutralizowania zagrożeń biologicznych, chemicznych i radiologicznych. Stosuje się ją w obiektach, w których wymagana jest ścisła kontrola sanitarna. Pozwala na kompleksową dezynfekcję osób, sprzętu i powierzchni, minimalizując ryzyko rozprzestrzeniania się szkodliwych substancji.

Proces dekontaminacji często łączy różne metody. Standardowo wykorzystuje się promieniowanie UV i mgłę dezynfekującą z bezpiecznym dla ludzi środkiem biobójczym. Nowoczesne komory wyposażone są w systemy mgiełkowe, które generują aerozole wodne z substancjami wiążącymi pyły, skuteczne zwłaszcza w neutralizacji zanieczyszczeń organicznych i chemicznych.

Dekontaminacja odbywa się w kontrolowanym środowisku, co gwarantuje bezpieczeństwo i wysoką skuteczność. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń stosuje się odpowiednio dobrane środki i techniki, takie jak dezynfekcja (niszczenie mikroorganizmów, w tym bakterii i wirusów przy pomocy np. alkoholi, chloru czy ozonu) i sterylizacja – bardziej zaawansowany proces eliminujący wszystkie formy życia mikroorganizmów.

W przypadku zanieczyszczeń chemicznych komora wykorzystuje środki neutralizujące konkretne substancje, a dla radioaktywnych – specjalistyczne filtry i materiały absorbujące promieniowanie. Warunki wewnątrz komory, takie jak temperatura, wilgotność i ciśnienie, są dokładnie monitorowane i regulowane, aby zapewnić optymalne efekty oraz bezpieczeństwo operatorów.

Zaawansowane systemy kontroli pyłów przemysłowych

Pyły przemysłowe różnią się znacznie pod względem wielkości cząstek, właściwości elektrostatycznych i toksyczności. Mikroskopijne cząstki o średnicy poniżej 2,5 μm stanowią największe zagrożenie, ponieważ łatwo przemieszczają się z powietrzem i mogą przenikać przez standardowe bariery fizyczne.

Najskuteczniejsze systemy kontroli pyłów wykorzystują technologię filtrów HEPA, które usuwają 99,97% cząstek o średnicy 0,3 μm i większych. W strefach o krytycznym znaczeniu stosuje się filtry ULPA o skuteczności do 99,999%. Bardzo ważne jest właściwe umiejscowienie systemów filtracyjnych – najlepsze rezultaty osiąga się, instalując je bezpośrednio w strefach przejściowych, gdzie strumienie powietrza są ustabilizowane.

Coraz większą popularność zyskują również systemy elektrostatyczne, które wykorzystują ładunki elektryczne do przyciągania i neutralizacji cząstek pyłu. Metoda ta jest szczególnie efektywna w przypadku pyłów metalicznych i ceramicznych, które naturalnie gromadzą ładunki elektrostatyczne podczas transportu.

Skuteczne usuwanie nadmiernej wilgoci

Ponieważ wilgoć jest idealną pożywką dla rozwoju mikroorganizmów patogennych, jej kontrola jest podstawą bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Problem ten jest szczególnie istotny w przemyśle spożywczym, gdzie obecność niektórych bakterii może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Nowoczesne systemy osuszania powietrza w strefach przejściowych wykorzystują technologię osuszaczy kondensacyjnych i adsorpcyjnych. Osuszacze kondensacyjne są skuteczne w temperaturach powyżej 15°C i pozwalają osiągnąć wilgotność względną na poziomie 35–40%. W przypadku niższych temperatur lub wymagań dotyczących bardzo niskiej wilgotności (poniżej 30%) niezbędne jest zastosowanie osuszaczy adsorpcyjnych.

Osadniki – zaawansowana technologia separacji zanieczyszczeń

Osadniki przemysłowe są kolejnym elementem systemów kontroli przenoszenia zanieczyszczeń, umożliwiając skuteczną separację cząstek stałych z powietrza i płynów technologicznych. Ich skuteczność w dużej mierze zależy od właściwego doboru typu urządzenia do charakterystyki zanieczyszczeń.

Osadniki grawitacyjne do separacji cząstek wykorzystują różnice w gęstości. Nowoczesne konstrukcje wyposażone są w płyty lamelowe, które znacznie zwiększają powierzchnię sedymentacji przy zachowaniu kompaktowych wymiarów.

Osadniki wirowe są szczególnie skuteczne w usuwaniu pyłów o średnicy powyżej 5 μm. Wykorzystują one siłę odśrodkową do separacji cząstek, co pozwala na osiągnięcie wysokiej wydajności przy relatywnie małych wymiarach urządzenia. Nowoczesne konstrukcje umożliwiają zwiększenie skuteczności do 95-98% dla cząstek powyżej 10 μm.

Osadniki magnetyczne znajdują zastosowanie w przypadku zanieczyszczeń, które zawierają cząstki ferromagnetyczne. Wykorzystują one pola magnetyczne do przyciągania i zatrzymywania cząstek metalicznych. Najnowsze konstrukcje wykorzystują magnesy neodymowe o wyjątkowej sile, co pozwala na efektywne usuwanie nawet mikroskopijnych włókien metalicznych.

Maty przemysłowe

Maty przemysłowe są ważnym elementem systemów kontroli przenoszenia zanieczyszczeń w strefach wejściowych. Ich skuteczność zależy nie tylko od właściwego doboru materiału, ale również od strategii rozmieszczenia i częstotliwości wymiany.

Maty dekontaminacyjne wyposażone w aktywne substancje biobójcze zapewniają nie tylko mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń, ale również redukcję obciążenia mikrobiologicznego. Maty absorpcyjne są szczególnie skuteczne w kontroli rozlewów substancji chemicznych i smarów. Ich struktura umożliwia szybkie wchłanianie płynów przy jednoczesnym zatrzymaniu cząstek stałych. Z kolei maty antypoślizgowe łączą funkcje bezpieczeństwa z kontrolą zanieczyszczeń. Ich specjalne profile powierzchni nie tylko zapewniają odpowiednią przyczepność, ale również mechanicznie usuwają zanieczyszczenia z podeszw obuwia.

Najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem są maty wielowarstwowe, które łączą różne funkcjonalności. Typowy system składa się z warstwy wierzchniej o funkcjach dekontaminacyjnych, środkowej warstwy absorpcyjnej oraz dolnej warstwy antypoślizgowej z właściwościami adhezyjnymi do podłoża.

Kraty czyszczące

Kraty czyszczące (przejazdowe) powinny być obowiązkowym elementem infrastruktury w halach, w których intensywny ruch wózków widłowych jest głównym źródłem przenoszenia zanieczyszczeń. Nowoczesne systemy oparte o kraty czyszczące łączą mechaniczne, chemiczne i termiczne metody czyszczenia.

Mechaniczne szczotki rotacyjne wykonane z włosia naturalnego lub syntetycznego skutecznie usuwają przywarte zanieczyszczenia z kół pojazdu. Najefektywniejsze są systemy dwustopniowe, gdzie pierwsza szczotka usuwa większe cząstki, a druga wykonuje dokładniejsze czyszczenie.

Systemy mycia wysokociśnieniowego zintegrowane z kratami umożliwiają też usuwanie smarów i substancji chemicznych, które nie mogą być usunięte mechanicznie. Wykorzystanie ciśnienia 100-200 bar w połączeniu z ogrzaną wodą zapewnia skuteczną dekontaminację nawet w przypadku większych zanieczyszczeń.

Chemiczne czyszczenie kół wykorzystuje roztwory środków myjących i dezynfekujących. Automatyczne systemy dozowania zapewniają właściwe stężenie chemikaliów przy minimalnym ich zużyciu. Szczególnie skuteczne są systemy piankowe, które zwiększają czas kontaktu środka aktywnego z powierzchnią opony.

Automatyczne stacje czyszczące to najwyższy poziom technologiczny w obszarze dekontaminacji pojazdów. Wyposażone w czujniki ruchu i systemy rozpoznawania typu pojazdu, automatycznie dostosowują program czyszczenia do specyficznych wymagań. Integracja z systemami kontroli dostępu umożliwia blokowanie wjazdu pojazdów, które nie przeszły pełnego cyklu dekontaminacji.

Podcast Architektoniczny Podcast Architektoniczny i NOKE: Sztuka mówienia NIE

Podsumowanie

Skuteczna ochrona przed zanieczyszczeniami w hali przemysłowej wymaga kompleksowego podejścia, które będzie łączyć różne sprawdzone rozwiązania. Maty przemysłowe, osadniki, kraty czyszczące czy systemy stref wejściowych są fundamentem takiej ochrony. Z pewnością przyszłość będzie należała jednak do rozwiązań bardziej zautomatyzowanych, które będą wykorzystywać algorytmy AI i technologie predykcyjne. Istotna będzie także integracja systemów ochrony z ogólnozakładowymi systemami zarządzania, które zwiększą skuteczność działania i efektywność ekonomiczną.

Zobacz: 10 najnowocześniejszych fabryk na świecie