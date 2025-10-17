Grzegorz Kuropatwa Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Logistyka i magazyny w szczycie sezonu – wzrost wartości towarów i związane z tym wyzwania

Coraz bliżej święta, a wraz z nimi szczyt sezonowy w sektorze logistyki i magazynów oraz wyzwania związane z bezpieczeństwem. Polski sektor magazynowania rozwija się dynamicznie, odnotowując wzrost przychodów w tempie 19 proc. rocznie w latach 2015–2020 [1]. Całkowite zasoby powierzchni magazynowej w kraju na koniec III kwartału 2024 roku wynosiły 33,5 mln mkw. [2]. W najbliższych miesiącach w handlu i logistyce wartość magazynowanych i transportowanych towarów zdecydowanie wzrośnie. Warto zaznaczyć, że w dużym stopniu wpływa na to rozwój sektora e-commerce, którego wartość w 2024 roku szacowana była w Polsce na około 35,2 mld EUR. Oczekuje się, że do 2028 roku osiągnie ona nawet 192 mld PLN, co oznacza średni roczny wzrost skumulowany (CAGR) na poziomie 8 proc. w latach 2024–2028.

Wzrost aktywności zakupowej w kanale online w ostatnich miesiącach roku przekłada się na intensyfikację procesów logistycznych oraz zwiększone obciążenie parków magazynowych. Zjawisko to niesie ze sobą konkretne wyzwania z zakresu bezpieczeństwa. Komentuje Michał Kalinowski, Dyrektor Działu Handlowego w Seris Konsalnet:

Dane rynkowe pokazują, że w okresie od listopada do grudnia kanał e-commerce dominuje w handlu. W 2024 roku 63 proc. transakcji podczas Black Friday zostało zrealizowanych online. Przekłada się to na wzrost wartości magazynowanych towarów. A to idzie w parze ze wzrostem ryzyka. W okresach szczytowych, charakteryzujących się większym natężeniem ruchu kurierów, dostaw, szybkim tempem pracy i rotacją pracowników tymczasowych, mogą pojawiać się luki w systemach bezpieczeństwa. Kluczowe jest zidentyfikowanie i uszczelnienie „słabych punktów” parków logistycznych.

Rygorystyczna kontrola i monitoring – fundamenty bezpieczeństwa w strefach logistycznych

Wzmożona rotacja, wymiana setek palet dziennie oraz nieustający ruch tworzą w strefie załadunku i rozładunku chaos, który sprzyja kradzieżom oraz wjazdowi nieautoryzowanych pojazdów. Z tego powodu niezbędna jest rygorystyczna kontrola już w momencie wjazdu na teren obiektu, weryfikacja tożsamości kierowców oraz monitoring CCTV na rampach. Stanowi to minimum wymaganych środków bezpieczeństwa.

W dobie rosnących zagrożeń i coraz większej wartości magazynowanych towarów, nowoczesne technologie odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa. Coraz częściej sięga się po zaawansowane rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które wykraczają poza tradycyjny monitoring. Jak wskazuje Michał Kalinowski, Dyrektor Działu Handlowego w Seris Konsalnet:

Technologia staje się kluczowym elementem strategii bezpieczeństwa. Sztuczna inteligencja jest obecnie wiodącym trendem w sektorze ochrony, oferując narzędzia, które wykraczają poza tradycyjny monitoring. Dostępne na rynku inteligentne systemy monitoringu można programować tak, aby precyzyjnie reagowały na nietypowe lub nieautoryzowane zdarzenia. Rozwijane są też funkcje takie jak zaawansowane rozpoznawanie obiektów, analityka predykcyjna - identyfikująca wzorce zachowań wskazujące na potencjalną kradzież czy rozpoznawanie biometryczne, jako element kontroli stref składowania.

Nowoczesna technologia, taka jak monitoring z algorytmem AI, może stanowić istotne wsparcie dla bezpieczeństwa sektora magazynowego w okresie szczytu. Wspomniane rozwiązanie umożliwia wykrycie nieuprawnionego dostępu do stref wysokiego ryzyka, takich jak strefy zwrotów czy składowania najdroższych produktów. Przydatne są także kamery termowizyjne, które pozwalają na szybkie wykrycie pożaru, co jest szczególnie ważne w warunkach dużego zagęszczenia towarów i wysokiego składowania, gdzie pożar może powodować ogromne straty.

Zwiększone ryzyko kradzieży w okresach wzmożonego ruchu

W okresach wzmożonego ruchu liczba pracowników tymczasowych gwałtownie rośnie, co często zwiększa ryzyko wynikające z czynnika ludzkiego. Zdarzają się kradzieże wewnętrzne. Wynoszenie drobnych, ale cennych towarów, takich jak elektronika czy akcesoria, może stanowić poważne zagrożenie dla całego łańcucha dostaw. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem mogą być nowoczesne systemy ochrony, które nie tylko zwiększają bezpieczeństwo, ale także ułatwiają zarządzanie magazynem i logistyką.

Wejście do strefy wysokiego ryzyka – kontrola dostępu zintegrowana z ERP i monitoringiem

Dostęp do strefy wysokiego ryzyka, na przykład z cennym towarem, może być uzależniony od potwierdzenia odpowiedniej operacji w systemie ERP (np. dokumentu wydania). W przypadku jego braku drzwi pozostają zamknięte, a próbę wejścia odnotowuje się automatycznie. Dodatkowo integracja z monitoringiem wizyjnym umożliwia automatyczne powiązanie określonych zdarzeń, takich jak przemieszczenie towaru, wejście do pomieszczenia czy otwarcie bramy, z konkretnymi fragmentami nagrania wideo. To znacząco ułatwia późniejszą weryfikację i zwiększa poziom bezpieczeństwa w całym obiekcie.

O tym, jak skutecznie zabezpieczyć obszary magazynowe o najwyższej wartości, opowiada Michał Kalinowski:

Należy zwrócić też szczególną uwagę na obszary magazynowe o najwyższej wartości. Te części magazynów wymagają dodatkowych, wykraczających poza standardowe, systemów ochrony. Właśnie w tych obszarach projektanci powinni przewidzieć największą liczbę kamer o wysokiej rozdzielczości, dbając o precyzyjne pokrycie każdego zakątka monitorowanego terenu – często z dwóch różnych perspektyw, aby utrudnić zasłonięcie pola widzenia kamer przez osoby niepożądane, stosujące w tym celu coraz to bardziej wyrafinowane metody. Dodatkowo warto rozważyć zastosowanie kamer termowizyjnych, które wspomagają szybkie wykrywanie zagrożeń pożarowych oraz wdrożenie dwu-, a nawet trzyetapowej kontroli dostępu. Takie rozwiązania znacząco utrudniają nieautoryzowane wejście do najbardziej newralgicznych stref obiektu – na przykład poprzez sklonowanie lub kradzież karty dostępowej.

Współpraca kluczem do skutecznego zabezpieczenia

Aby wybrać optymalne rozwiązania dla danego obiektu, niezbędna jest ścisła współpraca projektanta systemu zabezpieczeń z menedżerem magazynu, który dobrze zna specyfikę zagrożeń w poszczególnych strefach. Równie ważne jest powierzenie instalacji i konfiguracji systemu wykwalifikowanym specjalistom oraz odpowiednie przeszkolenie personelu, co pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości technologii.

Systemy bezpieczeństwa jako fundament ciągłości biznesowej

Systemy bezpieczeństwa w obiektach logistycznych to jeden z istotnych czynników umożliwiających ciągłość działania firmy. Zaawansowane technologie muszą iść w parze z wykwalifikowanym personelem, który potrafi w pełni wykorzystać ich potencjał. Jednocześnie konieczne jest sezonowe wzmocnienie zabezpieczeń, zarówno fizycznych, jak i technicznych, w najbardziej newralgicznych strefach.

Zarządzanie ryzykiem w okresach szczytowych

W okresach szczytowych, gdy rośnie wartość magazynowanych towarów, skuteczne zarządzanie ryzykiem staje się ważnym elementem przewagi konkurencyjnej. Straty wynikające z kradzieży to nie tylko koszt utraconego towaru, ale również realne ryzyko opóźnień w dostawach, utraty przychodów ze sprzedaży oraz nadszarpnięcia reputacji firmy.

