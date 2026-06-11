Cement – klasy, rodzaje i zastosowanie. Jak normy i domieszki wpływają na jego właściwości?

inż. Marianna Leśniewicz
inż. Marianna Leśniewicz
redakcja Muratorplus.pl
2026-06-11 9:30

Decyzja o wyborze cementu ma istotne znaczenie, wpływając na solidność konstrukcji, szybkość prowadzenia prac budowlanych oraz ostateczne koszty całej inwestycji. Błędy popełnione przy jego selekcji mogą skutkować poważnymi usterkami, na przykład spękaniami fundamentów, przedwczesną korozją, a nawet koniecznością rozbiórki wadliwie wykonanych elementów.

Cement

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Autor: wattanaphob/ Getty Images
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Rodzaje cementów – dobór, normy i klasyfikacje 

Dobór odpowiedniego cementu na budowie to decyzja, która rzutuje na trwałość, bezpieczeństwo i ekonomikę całej inwestycji. Właściwy rodzaj cementu wpływa na sposób prowadzenia robót, tempo dojrzewania betonu, jego odporność na czynniki zewnętrzne oraz zachowanie konstrukcji w czasie. Błędny wybór może prowadzić do spękań, zbyt wolnego twardnienia lub przyspieszonej korozji materiału.

Podstawą klasyfikacji cementów są normy PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 197-5:2021, które określają skład, wymagania i kryteria zgodności cementów powszechnego użytku oraz nowoczesnych cementów kompozytowych o obniżonej emisji CO₂. W projektowaniu i wykonawstwie betonów obowiązuje też norma PN-EN 206+A2:2021.

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Klasyfikacja cementów

Zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012 wyodrębnia się pięć głównych typów cementów. Różnią się one udziałem klinkieru portlandzkiego oraz rodzajem i ilością dodatków mineralnych.

  • CEM I – cement portlandzki, zawiera 95-100% klinkieru portlandzkiego oraz do 5% dodatków drugorzędnych. Charakteryzuje się dużym ciepłem hydratacji, szybkim przyrostem wytrzymałości i wysoką aktywnością. Zastosowanie obejmuje konstrukcje nośne, prefabrykaty, beton wysokiej wytrzymałości, prace wymagające szybkiego rozdeskowania.
  • CEM II – cement portlandzki wieloskładnikowy, zawiera 65-94% klinkieru oraz do 35% dodatków mineralnych (żużel, popiół lotny, pucolany, wapień). Jest bardziej uniwersalny i ma niższe ciepło hydratacji niż CEM I. To najpopularniejszy typ cementu w Polsce – stosowany w około 70% wszystkich robót betonowych. Stosowany jest do wykonywania betonu towarowego, w konstrukcjach ogólnych, w elementach narażonych na umiarkowane warunki środowiskowe.
  • CEM III – cement hutniczy, zawiera 20-64% klinkieru oraz 36-80% żużla wielkopiecowego. Cechuje się niskim ciepłem hydratacji (o 30-40% niższym niż CEM I), dużą szczelnością i odpornością na agresję chemiczną. Przyrost wytrzymałości jest wolniejszy w początkowych dniach, ale po 28-90 dniach dorównuje cementom portlandzkim. Zastosowanie tego cementu obejmuje: fundamenty, zbiorniki, obiekty hydrotechniczne, konstrukcje w środowisku siarczanowym, betony masywne.
  • CEM IV – cement pucolanowy, zawiera dodatki pucolanowe lub popioły lotne. Wytrzymałość narasta wolniej, ale końcowa trwałość betonu jest wysoka. CEM IV jest rzadko spotykany na polskim rynku – większość producentów wycofała go z oferty na rzecz bardziej uniwersalnych cementów CEM II i CEM III. Stosowany jest w obiektach narażonych na korozję, w betonach masywnych, konstrukcjach o długiej żywotności.
  • CEM V – cement kompozytowy, łączy kilka rodzajów dodatków – najczęściej żużel, popiół i wapień. Ma dobre właściwości reologiczne, niskie ciepło hydratacji i mniejszy ślad węglowy. Podobnie jak CEM IV, dostępność na polskim rynku jest ograniczona. Jest stosowany w budownictwie zrównoważonym, konstrukcjach w środowiskach agresywnych, dużych elementach betonowych.

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Ponadto, każdy typ cementu występuje w kilku podtypach (np. CEM II/A-S, CEM II/B-V, CEM III/A), różniących się proporcją dodatków.

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Klasy wytrzymałości i oznaczenia

Cementy powszechnego użytku klasyfikuje się również według wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach. Wyróżnia się trzy klasy:

  • 32,5 MPa – cementy o niższej wytrzymałości, odpowiednie do zapraw i betonów zwykłych;
  • 42,5 MPa – najbardziej uniwersalne, stosowane w większości konstrukcji (około 80% rynku w Polsce);
  • 52,5 MPa – cementy wysokowytrzymałe, do elementów obciążonych lub prefabrykatów.

Dodatkowo, oznaczenia literowe określają tempo przyrostu wytrzymałości wczesnej (po 2 lub 7 dniach):

  • N – normalny przyrost wytrzymałości wczesnej;
  • R – szybki przyrost wytrzymałości wczesnej (stosowany, gdy wymagana jest szybka rozformowalność lub szybkie obciążenie elementu).

Przykładowo – CEM I 42,5 R oznacza cement portlandzki o wytrzymałości 42,5 MPa po 28 dniach i szybkim przyroście wytrzymałości wczesnej.

Cementy specjalne – oznaczenia dodatkowe

Poza podstawowymi oznaczeniami, cementy mogą mieć dodatkowe właściwości oznaczone literami:

  • SR (Sulfate Resistant) – odporny na siarczany, zawiera nie więcej niż 3,5% C₃A (glinianu trójwapniowego). Stosowany w środowiskach agresywnych, np. przy kontakcie z wodą gruntową bogatą w siarczany.
  • LH (Low Heat) – cement o niskim cieple hydratacji, dedykowany do betonów masywnych. Ciepło hydratacji nie przekracza 270 J/g po 7 dniach.

Cementy te są dostępne głównie na zamówienie i stosowane w obiektach specjalnych – mostach, tunelach, zapór, zbiornikach oczyszczalni.

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Dobór cementu do rodzaju prac

Rodzaj cementu musi odpowiadać zarówno warunkom technologicznym, jak i środowiskowym.

W fundamentach i konstrukcjach masywnych korzystne są cementy o niskim cieple hydratacji i dobrej odporności chemicznej – np. CEM III/A 32,5 N lub CEM II/B-S 32,5 N. Ich powolne twardnienie ogranicza ryzyko pęknięć termicznych. W elementach o grubości powyżej 80 cm różnica temperatury między rdzeniem a powierzchnią może przekroczyć 20°C, co prowadzi do naprężeń i rys.

W konstrukcjach nośnych i prefabrykowanych preferowane są cementy o szybszym przyroście wytrzymałości, takie jak CEM I 42,5 R lub CEM II/A-S 42,5 R. Ułatwiają one szybkie rozdeskowanie form (już po 12-18 godzinach przy odpowiedniej temperaturze) i przyspieszają harmonogram prac.

W zaprawach murarskich i tynkarskich lepiej sprawdzają się cementy klasy 32,5, zwłaszcza typu CEM II/A-L lub CEM II/B-L. Dzięki zawartości wapienia poprawiają urabialność i przyczepność zaprawy. Stosowanie cementów klasy 42,5 lub wyższej do zapraw jest nieuzasadnione ekonomicznie i może prowadzić do nadmiernej sztywności i skurczu.

W środowisku agresywnym – np. przy oddziaływaniu wody gruntowej, siarczanów lub soli odladzających – należy stosować cementy o podwyższonej odporności chemicznej (oznaczenie SR zgodnie z normą). Przy stężeniu siarczanów powyżej 3000 mg/l w gruncie lub 600 mg/l w wodzie gruntowej cement SR jest obligatoryjny.

W betonach narażonych na mróz konieczne jest zastosowanie cementu o małej wodochłonności oraz domieszek napowietrzających, które tworzą mikrostrukturalne pęcherzyki powietrza (średnica 10-300 μm) zabezpieczające przed zniszczeniem w czasie cykli zamrażania i rozmrażania. Zawartość powietrza powinna wynosić 4-6% objętości betonu

Domieszki i dodatki do cementu

Nowoczesne betony coraz częściej projektuje się z udziałem dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Dodatki mineralne do cementu to:

  • żużel wielkopiecowy – poprawia szczelność i odporność na siarczany;
  • popiół lotny – zwiększa urabialność i trwałość betonu, wymaga dłuższego dojrzewania;
  • pucolany naturalne – wulkaniczne materiały krzemiankowe o wysokiej reaktywności;
  • mielony wapień – poprawia urabialność i zmniejsza skurcz.

Stosowanie składników mineralnych poprawia szczelność betonu, zmniejsza przenikalność dla czynników agresywnych i redukuje ciepło hydratacji o 15-30% w porównaniu z czystym cementem portlandzkim. Dzięki temu konstrukcje zyskują większą trwałość, zwłaszcza w środowiskach narażonych na wilgoć i środki chemiczne. Wymagają jednak dłuższego dojrzewania – przyrost wytrzymałości w pierwszych 7 dniach jest o 20-40% wolniejszy.

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Domieszki chemiczne pozwalają modyfikować świeży i twardniejący beton. W tej grupie należy wymienić:

  • plastyfikatory i superplastyfikatory – zwiększają urabialność i umożliwiają redukcję ilości wody o 5-30% (przy zachowaniu konsystencji);
  • opóźniacze wiązania – wydłużają czas początku wiązania o 2-4 godziny, stosowane przy wysokiej temperaturze (powyżej 25°C) lub długim transporcie betonu;
  • przyspieszacze twardnienia – skracają czas wiązania i przyspieszają przyrost wytrzymałości, wykorzystywane zimą lub w prefabrykacji;
  • domieszki napowietrzające – wprowadzają do betonu 4-6% powietrza, poprawiają odporność na cykle zamarzania i rozmrażania;
  • uszczelniające i hydrofobowe – ograniczają nasiąkliwość, zwiększają szczelność betonu i odporność na penetrację chlorków.

Dobór domieszek musi być odpowiednio dopasowany do pozostałych składników cementu oraz jego przeznaczenia. Niektóre środki mogą bowiem zmieniać czas wiązania lub wchodzić w reakcje z innymi półproduktami (np. z żużlem lub popiołem). Przykładowo, domieszki przyspieszające na bazie chlorków nie mogą być stosowane w betonie zbrojonym ze względu na ryzyko korozji stali.

Wpływ jakości wody i kruszywa na właściwości betonu

Nawet najlepszy cement nie zagwarantuje uzyskania betonu o projektowanych parametrach, jeśli pozostałe składniki mieszanki będą niskiej jakości. Kluczowe znaczenie ma woda zarobowa, która powinna być czysta i wolna od zanieczyszczeń organicznych, siarczanów i chlorków. Związki te mogą zaburzać hydratację, a chlorki dodatkowo inicjować korozję stali zbrojeniowej. Istotne jest także utrzymanie właściwego stosunku wodno-cementowego (w/c), ponieważ jego zwiększanie na budowie prowadzi do spadku wytrzymałości i trwałości betonu.

Kruszywo stanowi 70–80% objętości betonu i odpowiada za jego szkielet konstrukcyjny. Musi charakteryzować się odpowiednim uziarnieniem, czystością i mrozoodpornością. Zanieczyszczenia lub nieprawidłowy kształt ziaren obniżają przyczepność do zaczynu cementowego i pogarszają właściwości mechaniczne betonu.

Ekologiczne aspekty produkcji cementu i zrównoważone budownictwo 

Przemysł cementowy należy do jednych z najbardziej energochłonnych gałęzi gospodarki, odpowiadając za około 7–8% globalnej emisji dwutlenku węgla. Głównym źródłem emisji jest proces dekarbonatyzacji węglanu wapnia podczas produkcji klinkieru portlandzkiego. W odpowiedzi na rosnące wymagania środowiskowe oraz rozwój zrównoważonego budownictwa, producenci dążą do ograniczenia śladu węglowego poprzez redukcję udziału klinkieru w składzie cementu.

Zmiany te wpisują się w szerszy trend gospodarki o obiegu zamkniętym, w której dąży się do ponownego wykorzystania materiałów ubocznych przemysłu, zamiast ich utylizacji. Ograniczenie zużycia klinkieru przekłada się bezpośrednio na redukcję emisji CO₂ oraz zmniejszenie zużycia surowców naturalnych, co ma istotne znaczenie w kontekście całego cyklu życia budynku.

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Typowe błędy przy doborze i stosowaniu cementu

W praktyce wykonawczej niektóre działania prowadzą do niezgodności z projektem i do obniżania jakości mieszanki. Wśród najczęściej popełnianych błędów można wymienić:

  • Niewłaściwy dobór rodzaju lub klasy cementu: użycie cementu o zbyt niskiej wytrzymałości względem wymagań konstrukcji powoduje, że beton nie osiąga projektowanych parametrów. Z kolei zastosowanie cementu o zbyt szybkim przyroście wytrzymałości w dużych elementach może prowadzić do przegrzania i spękań termicznych.
  • Mieszanie cementów różnych producentów lub typów: cementy różnią się składem i dodatkami. Łączenie ich bez kontroli laboratoryjnej skutkuje nieprzewidywalnym czasem wiązania i zróżnicowaną strukturą betonu. Problem dotyczy zwłaszcza cementów z różną zawartością glinianu trójwapniowego lub różnymi dodatkami mineralnymi.
  • Nieprawidłowe magazynowanie: cement należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chroniąc od wilgoci. Nawet krótkotrwałe zawilgocenie powoduje częściową hydratację i utratę aktywności. Wykonawcy powinni również kontrolować datę produkcji – cement po 3 miesiącach wymaga ponownych badań wytrzymałości, a po 6 miesiącach nie powinien być stosowany bez badań laboratoryjnych potwierdzających jego parametry.
  • Brak dostosowania do temperatury otoczenia: przy temperaturze poniżej +5°C proces hydratacji cementu zwalnia drastycznie, a poniżej 0°C praktycznie ustaje. Nie wolno betonować bez odpowiednich środków ochrony (ogrzewanie, izolacja, domieszki przyspieszające). Z kolei przy temperaturze powyżej +30°C beton wiąże zbyt szybko – konieczne jest chłodzenie kruszywa lub opóźniaczy wiązania.
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Podsumowanie

Dobór cementu na budowie wymaga uwzględnienia wielu czynników – m.in. rodzaju konstrukcji, warunków środowiskowych, tempa realizacji czy dostępności materiałów. Świadomy wybór cementu, poparty wiedzą o jego właściwościach i dopasowany do konkretnej realizacji, pozwala uniknąć wielu problemów wykonawczych i zapewnia trwałość konstrukcji na długie lata.

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