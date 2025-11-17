Murator Remontuje #2: Odnawiamy fasadę budynku Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Jak powstają współczesne mieszanki betonowe?

Tradycyjnie mieszanki betonowe przygotowywano bezpośrednio na budowie, co wymagało samodzielnego odmierzania składników i mieszania, a parametry końcowe mogły różnić się w zależności od dokładności wykonania.

Współczesne mieszanki są dostępne w formie gotowych produktów fabrycznych, dzięki czemu umożliwiają pełną kontrolę nad procesem wytwarzania i zapewniają powtarzalne parametry.

Badania prowadzone w certyfikowanych laboratoriach potwierdzają ich jakość oraz zgodność z krajowymi i europejskimi normami.

Dzięki starannie dobranym kruszywom i opracowanym recepturom współczesne mieszanki charakteryzują się wysoką wytrzymałością i bardzo dobrymi właściwościami roboczymi. Dla każdego produktu określa się również zakres dozowania wody zarobowej, co pozwala dobrać konsystencję odpowiednią do konkretnego zadania bez szkody dla parametrów technicznych.

W zależności od wielkości i charakteru inwestycji mieszanki betonowe przygotowuje się:

ręcznie,

przy użyciu mieszadła elektrycznego,

w betoniarce,

maszynowo,

przy wykorzystaniu mieszarki przepływowej,

za pomocą agregatów typu mixokret.

i Autor: Baumit/ Materiały prasowe Choć beton jest jednym z najstarszych materiałów budowlanych, dziś zaskakuje swoją nowoczesnością. Współczesne mieszanki znacząco różnią się od tych sprzed lat – oferują nie tylko wysoką wytrzymałość, ale także wygodę pracy, szybkie wiązanie i większe bezpieczeństwo użytkowania.

Beton dobrany do potrzeb

Dzięki szerokiej ofercie betonów każdy może dobrać mieszankę dokładnie do swoich potrzeb, dostosowaną do skali i rodzaju prowadzonych prac. Choć z pozoru poszczególne produkty mogą wydawać się podobne, w rzeczywistości różnią się m.in.:

wytrzymałością,

czasem wiązania,

optymalnym zakresem zastosowania.

i Autor: Baumit/ Materiały prasowe Przy zakupie warto sprawdzić, czy mieszanka betonowa posiada odpowiedni certyfikat, na przykład oznaczenie EMICODE EC1 PLUS. Stanowi ono potwierdzenie najniższej emisji lotnych związków organicznych (LZO) i gwarantuje, że beton jest bezpieczny zarówno dla wykonawcy podczas pracy, jak i dla osób korzystających z wnętrza, a także przyjazny dla środowiska.

Beton klasy C16/20 idealnie sprawdzi się w podstawowych pracach remontowych i budowlanych w domu oraz jego otoczeniu. Mrozoodporne i wodoodporne mieszanki fabryczne można wykorzystać m.in. do wykonywania podbudów pod altanki czy ogrodzenia, montażu krawężników, obrzeży czy palisad, a także do budowy elementów małej architektury w ogrodzie. To uniwersalna klasa betonu, odpowiednia wszędzie tam, gdzie konstrukcja nie jest narażona na duże obciążenia. Przy bardziej wymagających realizacjach, gdy potrzebny jest beton o większej wytrzymałości, warto sięgnąć po produkty wyższej klasy.

Gdy zależy nam nie tylko na wytrzymałości, ale także na szybkim jej przyroście, warto wybierać mieszanki szybkowiążące lub o przyspieszonym czasie wiązania. Szybki przyrost wytrzymałości jest szczególnie istotny przy montażach, wylewkach naprawczych czy pracach, gdzie elementy są szybko obciążane. Nie każdy beton o wysokiej wytrzymałości wiąże jednak tak samo szybko – tempo twardnienia zależy od receptury mieszanki.

W sytuacjach, w których liczy się nie tylko czas, ale także mobilność, np. przy pracach montażowych i naprawczych w terenie bez dostępu do energii elektrycznej, warto zastosować mieszanki betonowe, które nie wymagają mieszarki ani elektronarzędzi. Przykładem takiego rozwiązania jest Baumit Gala Fix, który wystarczy wysypać i polać wodą, choć w razie potrzeby może być także przygotowany w sposób tradycyjny i mieszany mechanicznie.

Przeczytaj również:

Murowane starcie Tynk - gipsowy czy cementowy? MUROWANE STARCIE

Bezpieczeństwo, ekologia i wydajność – nowoczesny beton w praktyce

W dzisiejszym świecie, przy coraz bardziej świadomych konsumentach, producenci zwracają również uwagę na ograniczenie wpływu swoich produktów na środowisko.

W dobie dążenia do zrównoważonego rozwoju, wybierając beton, warto zwrócić uwagę zarówno na jego parametry techniczne, jak i na wpływ wyrobu na jakość powietrza. Jest to szczególnie istotne w przypadku stosowania betonu w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie liczy się nie tylko komfort przebywania, lecz przede wszystkim zdrowie użytkowników.

Przy zakupie warto sprawdzić, czy mieszanka betonowa posiada odpowiedni certyfikat, na przykład oznaczenie EMICODE EC1 PLUS. Stanowi ono potwierdzenie najniższej emisji lotnych związków organicznych (LZO) i gwarantuje, że beton jest bezpieczny zarówno dla wykonawcy podczas pracy, jak i dla osób korzystających z wnętrza, a także przyjazny dla środowiska.

Ciekawym rozwiązaniem jest beton z rozpuszczalnym opakowaniem, oferowany przez Baumit jako ALL IN Beton B25. Dzięki temu nie powstają odpady – wystarczy wrzucić worek do wody lub do przygotowywanej mieszanki.

Dobór odpowiedniego betonu do konkretnego zadania wpływa nie tylko na komfort pracy, ale również na trwałość i bezpieczeństwo powstającej konstrukcji. Współczesne mieszanki betonowe łączą tradycyjne zalety tego materiału z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, oferując wysoką jakość i łatwość użycia.

Źródło: Baumit