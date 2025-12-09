Termomodernizacja to nasz priorytet - Grupa Selena o kierunkach rozwoju firmy na najbliższe lata

W ocenie Grupy Selena, obszar termomodernizacji należy obecnie do kluczowych w branży budowlanej i w kolejnych latach będzie jeszcze bardziej zyskiwał na znaczeniu. To za sprawną między innymi dyrektywy unijnej zakładającej, że już nie tylko nowe, ale także remontowane budynki mają być docelowo obiektami bezemisyjnymi, czyli niezatruwającymi powietrza gazami cieplarnianymi. Żeby mogły osiągnąć taki standard należy zastąpić dotychczasowe, przestarzałe źródła ciepła nowymi, opartymi na wykorzystaniu energii odnawialnej, tudzież zapewnić im pełną pasywność, a więc uwolnić od tradycyjnie rozumianych urządzeń grzewczych. W obu przypadkach modernizacja ta wiązać się będzie z dociepleniem domów i zapewnieniem im większej szczelności. Grupa Selena, dostrzegając ten trend, już od kilku lat inwestuje w rozwiązania i systemy, dzięki którym może kompleksowo zaspokajać oczekiwania swoich klientów z obszaru termomodernizacji.

Nowa fabryka wełny szklanej

Trudno wyobrazić sobie termomodernizację budynków mieszkalnych, zwłaszcza jednorodzinnych, bez systemów ETICS. Przypomnijmy, że są to zestawy umożliwiające ocieplenie ścian i ich wykończenie tynkiem cienkowarstwowym lub okładziną naklejaną. Większość dostawców takich systemów oferuje wyłącznie chemię, czyli kleje do mocowania wełny bądź styropianu, kleje do wykonywania warstwy zbrojnej, preparaty gruntujące i podkładowe, tynki i farby zewnętrzne. Grupa Selena, aby zapewnić kompleksowe rozwiązanie, uzupełnia swoje bogate portfolio chemii budowlanej do termomodernizacji o wełnę szklaną. Jako pierwszy polski podmiot, we współpracy z firmą Masterplast – od 2023 roku pracuje nad uruchomieniem fabryki wełny szklanej w miejscowości Szerenc na Węgrzech. Tym samym polski lider w produkcji i dystrybucji chemii budowlanej zapewni sobie stałe dostawy wełny do izolacji ścian, dachów skośnych oraz stropodachów, które będą mogły być realizowane na cały obszar Polski i część Europy Środkowej. Co ważne, będzie to nie tylko wełna produkowana z wykorzystaniem naturalnego, ekologicznego lepiszcza, ale też przyjemna w dotyku, niepozostawiająca na skórze kłujących włókien, co zdecydowanie wpłynie na komfort jej użytkowania przez profesjonalnych podwykonawców.

Poza sukcesywnym rozwojem portfolio w obszarze termoizolacji, Grupa Selena konsekwentnie wzmacnia też swoją kompetencję w segmencie hydroizolacji. Wśród nich są m.in. produkty cenionej przez profesjonalnych wykonawców budowlanych marki Matizol®, jak seria płynnych membran hydroizolacyjnych, a także membrany bitumiczne czy papy termozgrzewalne.

Pianokleje nadal trzonem oferty Grupy Selena

Grupa Selena deklaruje, że w rozwoju portfolio w najbliższych latach stawia na produkty do termomodermizacji. Niezależnie od tego trzonem oferty produktowej Seleny pozostają nadal produkty w głównych kategoriach jak piany, silikony, kleje, produkty hybrydowe czy pianokleje. To kategorie, w których Grupa Selena posiada silne know-how i globalną, cenioną przez profesjonalnych wykonawców markę Tytan Professional®. Ostatnie z wymienionych grup, czyli pianokleje to produkty poliuretanowe, szczególnie wyróżniające się w ofercie Seleny. Oferowane są one w trzech wariantach. Jedne służą do murowania ścian i zastępują tradycyjne typy zapraw. Drugie używane są podczas suchej zabudowy wnętrz, jako kleje do płyt g-k. Trzecia grupa służy do mocowania płyt ociepleniowych – zarówno styropianowych, jak i wełnianych – do zewnętrznych ścian budynków.

Pianokleje, pakowane w puszki i aplikowane pistoletem, zdecydowanie skracają czas pracy, znacznie ją upraszczają, a przy tym uniezależniają wykonawców od warunków pogodowych. Zwalniają też z konieczności organizowania kosztownego transportu ciężkich worków z zaprawą, przenoszenia ich i magazynowania.

Kompleksowe rozwiązanie dla stolarki otworowej

Termomodernizacja budynków niejednokrotnie zaczyna się od wymiany okien i drzwi zewnętrznych, które nie przystają już do współczesnych standardów. Grupa Selena także i w tym segmencie produktów dla budownictwa ma do zaoferowania kompletne systemy szczelnego i ciepłego montażu stolarki. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje system TYTAN WINS, pozwalający na zastosowanie do uszczelnienia ościeżnic mas hydroizolacyjnych, zastępujących z powodzeniem taśmy, powszechne w tej metodzie montażu.

Masy dostępne są, podobnie jak taśmy, w dwóch wariantach. Paroszczelna przeznaczona jest do stosowania od wewnątrz budynku, natomiast paroprzepuszczalna – od strony zewnętrznej. Masy nanosi się szpachelką lub pędzlem, co znacznie ułatwia i przyśpiesza uszczelnianie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o głównych celach i kierunkach rozwoju Grupy Selena na najbliższe latach oraz o nowościach produktowych, o jakie firma zamierza rozszerzyć swoją ofertę, zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Marcinem Malinowskim, Dyrektorem Sprzedaży Selena S.A.