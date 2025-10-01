Patodeweloperka w Wieliszewie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przebudowa ul. Kruczej w Warszawie znów się oddala. Są nowe terminy

Ul. Krucza w Warszawie ma przejść zieloną metamorfozę. W ramach projektu Nowego Centrum Warszawy miasto zapowiedziało daleko idące zmiany. Nowa Krucza stanie się przede wszystkim deptakiem – pośrodku ulicy powstanie szeroki pasaż pieszy otoczony z obu stron drzewami, po którym będą mogli poruszać się tylko piesi i rowerzyści. Dla samochodów pozostanie po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Pojawią się też dodatkowe pasy zieleni, element wodny (np. fontanna), a w przyszłości także pawilony gastronomiczne oraz instalacje artystyczne.

Projekt przebudowy Kruczej przygotowuje od 25 listopada 2022 r. firma Meritum Projekt. Projektowanie miało zakończyć się w 2023 r., później mówiono o połowie 2024 r., jednak dokumentacja wciąż nie jest gotowa. Jak wyjaśnił w grudniu 2024 r. rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski, prace projektowe wciąż trwają z powodu przedłużających się uzgodnień między miastem a operatorami sieci podziemnych. Wątpliwości co do projektu miał też Zarząd Zieleni. Opóźnienie nie jest więc winą projektanta.

Obecnie nie jest pewne, kiedy rozpisany zostanie przetarg na roboty budowlane (które, przypomnijmy, miały wystartować w 2023 r.). Jak dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”, ZDM spodziewa się ogłoszenia przetargu na wykonawcę nowej Kruczej jesienią 2025 r. Jeśli uda się go sprawnie rozstrzygnąć, prace mogłyby ruszyć wiosną 2026 r. i zakończyć się w 2027 r.

– Ul. Krucza w obecnym kształcie powstała w latach 50. Nadano jej wówczas rolę głównej osi socrealistycznej dzielnicy centralnej, dlatego posiada aż 30-40 m szerokości, mimo że nie ma wielkiego znaczenia komunikacyjnego. Jezdnia z czterema, a miejscami nawet pięcioma pasami zajmuje znaczną część tej przestrzeni, a kierowcy wykorzystują ją do skośnego parkowania w zatokach i na chodnikach – tłumaczy Zarząd Dróg Miejskich. – Taka szerokość miejsca do poruszania się aut staje się dziś zbędna w obliczu zakończonej przebudowy placu Pięciu Rogów, która w jego najbliższym sąsiedztwie ruch całkowicie zmieni, a w nieco dalszym – zmniejszy.

Co obejmie przebudowa ul. Kruczej w Warszawie? Taka będzie nowa Krucza

Po przebudowie ul. Krucza w Warszawie ma stać się przestrzenią przeznaczoną przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów, z mocno ograniczonym ruchem kołowym. Ulica ma się też zazielenić. Po przebudowie przekrój nowej Kruczej będzie wyglądał następująco:

chodnik,

pas zieleni z drzewami,

pas do parkowania równoległego,

pas ruchu,

szeroki pasaż pieszy z drzewami po obu stronach,

pas ruchu,

pas do parkowania równoległego,

pas zieleni z drzewami,

chodnik.

– Należy zaprojektować przebudowę ul. Kruczej na odc. od Al. Jerozolimskich do ul. Pięknej do przekroju dwujezdniowego wraz z nasadzeniami zieleni (wytyczenie czterech rzędów nasadzeń wysokich, uzupełnionych przez zieleń średnią i niską) – podaje miasto w dokumentach przetargowych.

Jak podaje miasto w wytycznych szczegółowych dla projektanta, przebudowa ul. Kruczej obejmie m.in. następujące zadania:

zwężenie ulicy do jednego pasa ruchu w każdym kierunku,

wyznaczenie przy każdym pasie ruchu pasa do parkowania równoległego,

stworzenie pośrodku ulicy (między pasami ruchu) szerokiego pasażu pieszego z dopuszczonym ruchem rowerów,

nasadzenia zieleni: szpaler drzew po obu stronach pasażu pieszego oraz pasy zieleni (drzewa, krzewy itd.) pomiędzy chodnikiem oraz pasem do parkowania,

przebudowa wszystkich skrzyżowań ul. Kruczej z innymi ulicami bez sygnalizacji świetlnej na skrzyżowania wyniesione (podwyższone),

objęcie ul. Kruczej strefą ograniczonej prędkości do 30 km/h,

wprowadzenie w sygnalizacji priorytetu dla transportu miejskiego,

stworzenie placu miejskiego na odcinku między ul. Hożą a Wspólną,

wskazanie 4–5 lokalizacji na instalacje/obiekty artystyczne,

umieszczenie elementu wodnego (fontanna, niecka wodna, kurtyna lub zraszacz) na osi wejścia do hotelu Mercure Grand,

wyznaczenie miejsc na 3 pawilony gastronomiczne (do wybudowania w późniejszym terminie przez podmiot zewnętrzny).

– Skrzyżowania pośrednie należy zaprojektować wyłącznie na prawe skręty (wloty jednopasowe bez sygnalizacji świetlnej), z zachowaniem możliwości przejazdu na wprost dla rowerzystów (bez wydzielania drogi dla rowerów). W celu obsługi ruchu poprzecznego należy zaprojektować pary zawrotek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Żurawią i ul. Wspólną oraz ul. Hożą i ul. Wliczą – podaje miasto.

Możliwe również, że na fragmentach ul. Kruczej wyeksponowany zostanie bruk z lat 40. XX w., dziś ukryty pod asfaltem. Jesienią 2023 r. Zarząd Dróg Miejskich pod okiem konserwatora zabytków zbadał stan zachowanej kostki brukowej. Jak dotąd nie zapadła jednak decyzja, czy i gdzie będzie on odsłonięty.

Poniżej prezentujemy wizualizację planowanych zmian na ul. Złotej – nowa Krucza może prezentować się podobnie.

i Autor: UM Warszawa/ Materiały prasowe Wizualizacja przedstawia planowane zmiany na ul. Złotej. Nowa Krucza może wyglądać podobnie – pasaż pieszy pośrodku, zieleń i pasy jezdni przy budynkach.

Jak zmiany ul. Kruczej wpłyną na kierowców samochodów?

Zanim rozpoczęto prace nad nową Kruczą, miasto przeprowadziło analizę ruchu w godzinach szczytu. Na jej podstawie urzędnicy zapewniają, że „nadanie drodze śródmiejskiego charakteru nie wpłynie na płynność ruchu”. Miasto podkreśla, iż nie zaobserwowano żadnych utrudnień w ruchu drogowym jesienią 2023 r., gdy ZDM tymczasowo wyłączył fragmenty Kruczej z użytku w trakcie badań konserwatorskich.

Jednocześnie miasto wprost przyznaje, że jednym z celów przebudowy jest uspokojenie ruchu. Kierowcy będą mieć do dyspozycji mniej pasów, a na ul. Kruczej po zmianach obowiązywać ma ograniczenie prędkości do 30 km/h. Chodzi o to, by ulica służyła głównie ruchowi lokalnemu, a nie stanowiła „przelotówkę” przez miasto. Jest to spójne z prowadzoną przez miasto od lat polityką ograniczania liczby samochodów wjeżdżających codziennie do centrum stolicy.

– Ulica ta (...) odgrywa relatywnie większą rolę dla ruchu tranzytowego głównie w kierunku północnym. Ulica Krucza jest wykorzystywana przez pojazdy, które jadąc od południa kierują się dalej do Ronda Dmowskiego, omijając zatłoczone odcinki al. Marszałkowskiej czy Al. Ujazdowskich. Postulowane zmiany (...) mogą pomóc ograniczyć skalę tranzytu – czytamy w zamówionej przez miasto analizie ruchu drogowego, wykonanej przez firmę Gradiens.

Z analizy wynika, że zależności od konkretnych rozwiązań wybranych przez projektanta, w analizowanym obszarze (teren ograniczony ulicami Świętokrzyską, Marszałkowską, Piękną i Nowym Światem) przebudowa może przynieść spadek obciążenia sieci drogowej nawet o 15–30%. Trzeba jednak pamiętać, że mowa o stanie docelowym, już po wprowadzeniu innych planowanych przez miasto zmian w układzie drogowym w Śródmieściu. Chodzi m.in. o zwężenie Alej Jerozolimskich oraz likwidację ronda Dmowskiego.

Kiedy przebudowa Kruczej w Warszawie?

Pierwotnie zapowiadano, że prace nad nową Kruczą wystartują w 2023 r., ale do tego nie doszło. Nie wydarzyło się to także w 2024 r. Obecnie data przebudowy ul. Kruczej nie jest znana, ale ZDM ma nadzieję na rozpoczęcie prac wiosną 2026 r. Aktualnie trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej w miejskich jednostkach.

Przejdź do galerii: Przebudowa ul. Złotej i Zgoda w Warszawie

Podcast Architektoniczny Grzegorz Piątek. Słuszne piękno architektury