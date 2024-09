Zbiornik Mietków. Woda rośnie, ale nie wychodzi z brzegów. Nie ma pęknięć

Zbiornik Mietków. "Sytuacja jest opanowana". Woda w zbiorniku nie podnosi się. Ile wody jest w Mietkowie?

7:43

Zbiornik Mietków. "Woda rośnie, ale nie wychodzi z brzegów, ma daleko do wałów" uspokajają przedstawiciele Wód Polskich. Wójt: Moi ludzie ani w Chwałowie, ani w Domanicach, ani w Mietkowie nie odnaleźli jeszcze żadnego przecieku i myślę, że wiedziałbym o tym pierwszy bo zespół mam absolutnie profesjonalny i zorganizowany.

Spis treści

Wrocław przygotowuje się na falę powodziową Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zwiększony zrzut ze zbiornika Mietków

To nowy komunikat Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: W związku z utrzymującymi się dopływami powyżej przepływu powodziowego do zbiornika Mietków, po uzgodnieniu z Wojewodą Dolnośląskim, Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydało dyspozycję o zwiększeniu zrzutu ze zbiornika Mietków do 100 m³/s od godz. 19:00. Zbiornik Mietków na rzece Bystrzyca gromadzi obecnie wodę w granicach poziomu piętrzenia bliskiego 77 mln m³ wody z dopływem do akwenu na poziomie 150 m³/s.

Nie potwierdzamy krążących informacji o pęknięciu lub uszkodzeniu obwałowań lub innych części budowli hydrotechnicznych zbiornika Mietków. Aktualnie zbiornik cały czas pracuje zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodami - dementuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Premier Tusk prosi o dokładne informacje

Rano w środę na spotkaniu sztabu kryzysowego o informacje nt. zbiornika poprosił premier Donald Tusk.

- Bardzo bym prosił, ze względu na tę wczorajszą wieczorną niepewność w sprawie zbiornika w Mietkowie. Jak szedłem tu do was rano, to widziałem jak ludzie idą, obserwują rzekę i czekają na precyzyjne informacje - powiedział.

Odpowiedzieli mu przedstawiciele spółki Wody Polskie. - Woda rośnie, ale nie wychodzi z brzegów, ma daleko do wałów. Teraz dron leci do Mietkowa – przekazała przedstawicielka Wód Polskich.

Czytaj też:

Największe zbiorniki retencyjne w Polsce i na świecie.

Suchy zbiornik Racibórz Dolny. Zdjęcia

Zobacz galerię 35 zdjęć Autor: Dorota Niećko Racibórz Dolny. Ogromny zbiornik retencyjny działa. Zdjęcia zalanego terenu i zapory

Poziom wody w rzece Bystrzyca wzrósł, ale nie zagraża

Wójt Mietkowa Tomasz Sakuta poinformował 18.09 rano: - Sytuacja jest opanowana. Woda w zbiorniku nie podnosi się - to najważniejsze dla nas teraz. Poziom w rzece Bystrzyca wzrósł ale nie zagraża to mieszkańcom. Udało nam się zażegnać niebezpieczeństwu i trzymamy teraz kciuki za innych.

Przypomnijmy. Dzień wcześniej do zbiornika Mietków, który należy do Wód Polskich, nastąpił nieprognozowany nagły zrzut wody ze zbiornika, którego administratorem jest elektrownia wodna należąca do spółki Tauron. Powiedziała o tym podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Joanna Kopczyńska. To mogło skończyć się tragicznie: -Nie zostaliśmy jako Wody Polskie poinformowani o tym zrzucie. "Ta woda idzie" na wrocławskie osiedle Marszowice - oceniła pani prezes.

Premier Donald Tusk: - Informacja, którą otrzymaliśmy o zrzucie wody, braku współpracy i kooperacji - jest szokująca - skomentował Tusk.

Mietków. Zdjęcia