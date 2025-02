Xylopolis, czyli niezwykłe Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie. Czy powstanie na Podlasiu? Brakuje pieniędzy

14:01

Zobacz galerię 12 zdjęć Autor: WXCA Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis

Xylopolis to wyjątkowy budynek drewniany, inspirowany nagradzanym polskim pawilonem z Wystawy Światowej Expo Dubaj 2020. Nietypowy obiekt ma stać się siedzibą Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie, które połączy działalność biznesową, edukacyjną i wystawienniczą. Problemem są jednak niedoszacowane koszty inwestycji.

#MuratorPlus: Orle gniazdo w Beskidach otwarte. Hotel Mercure Szczyrk Resort Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Xylopolis. Czy powstanie wyjątkowe Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie?

Podczas Wystawy Światowej Expo Dubaj 2020 nasz kraj zaprezentował budynek, który wzbudził duże zainteresowanie: Pawilon Polski projektu pracowni WXCA. Wyjątkowy drewniany obiekt ma stać się pierwowzorem dla Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis, które zaplanowano w województwie podlaskim (dokładna lokalizacja nie została jeszcze ostatecznie zatwierdzona).

Obecnie jednak przyszłość inwestycji od miesięcy stoi pod znakiem zapytania. Choć początkowo szacowano, że projekt uda się zrealizować za ok. 55 mln zł, dziś mówi się, że będzie to raczej 200 mln zł. To duży problem dla władz województwa, które nie dysponują tak dużymi funduszami na ten cel. W efekcie decydenci nie są pewni, co dalej i decyzji wciąż nie podjęto.

Xylopolis ma być placówką multimedialną, której podstawową funkcją będzie edukacja na temat drewna – jego historii oraz roli w biznesie, nauce i kulturze. Xylopolis będzie też służyło promocji regionu. Stanie się miejscem rozmaitych warsztatów, spotkań i wystaw, a także atrakcją turystyczną. Ma także wspierać lokalny biznes, np. służąc jako przestrzeń konferencyjna. Jako jedną z inspiracji wskazano warszawskie Centrum Nauki Kopernik.

– Bogactwem naszego regionu jest drewno i las. Dlatego stoi przed nami wyzwanie: jak z tych naturalnych zasobów czerpać mądrze,jak w oparciu o nie kreować rozwój gospodarczy m.in. w sferze budownictwa, turystyki, a jednocześnie zapewnić środowisku właściwą ochronę, dbać o świadomość ekologiczną mieszkańców (...). Chcielibyśmy, aby centrum to była instytucja pokazująca nie do końca wykorzystany potencjał naszego województwa – mówi marszałek Artur Kosicki.

Podcast miejski Wielozmysłowe piękno architektury

Centrum Xylopolis projektu WXCA – gdzie i kiedy powstanie?

Lokalizacja nowego centrum nie jest na razie zatwierdzona. Pierwotnie pod inwestycję przeznaczano teren o powierzchni ok. 4 ha obok Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Później jednak tę lokalizację zaczęła krytykować część przedstawicieli urzędu marszałkowskiego (problemem jest m.in. brak niezbędnej infrastruktury).

Według najwcześniejszych zapowiedzi Xylopolis miało być gotowe pod koniec 2027 r. Inwestycja wciąż jednak nie może wystartować, więc nie jest pewne, kiedy realnie budynek powstanie. Póki co od 2023 r. istnieje jedynie instytucja Xylopolis, która będzie urzędować w planowanym obiekcie.

Szacowany koszt inwestycji początkowo wynosił ok. 55 mln zł, jednak w 2024 r. nowe analizy wykazały, że byłoby to raczej ok. 200 mln zł. Jak podano, 85% kosztów przedsięwzięcia pokryje dofinansowanie unijne, zaś pozostałe 15 proc. samorząd województwa podlaskiego.

Pomysł utworzenia Xylopolis przedstawiła kilka lat temu Fundacja Unitalent przy firmie Unibep SA z Bielska Podlaskiego. Koncepcję architektoniczną Xylopolis przygotowała pracownia WXCA, odpowiedzialna m.in. także za koncepcję odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie, a także za wspomniany już Pawilon Polski, który stał się inspiracją dla Xylopolis. Jak informuje samorząd województwa, powstanie trzypiętrowy, w większości drewniany budynek o powierzchni 6,5 tys. m², harmonijnie współgrający z otaczającą zielenią.

Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Wizualizacja Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis

Jakie atrakcje zapewni odwiedzającym Xylopolis?

Budynek Centrum Xylopolis, jak wspomniano, ma pełnić rolę m.in. atrakcji turystycznej, w której centrum będzie stało drewno we wszystkich jego aspektach. W budynku prezentowana będzie wystawa stała poświęcona tej tematyce, prezentowana w trzykondygnacyjnym otwartym atrium. Przewidziano także pomieszczenia do organizowania wykładów, konferencji czy warsztatów. Będzie również miejsce na gastronomię. Ogółem budynek ma łączyć w sobie wspieranie biznesu (sale konferencyjne), edukację oraz funkcję wystawienniczą.

Budynek będzie prezentował się ciekawie szczególnie z zewnątrz. Na elewacji znajdzie się rzeźba kinetyczna przywodząca na myśl lecące ptaki. Zaplanowano też liczne atrakcje wokół budynku:

wieża widokowa,

tężnia solankowa,

ogrody tematyczne,

park sztuki.

Sztuki nie zabraknie również w środku obiektu. Do Centrum Xylopolis trafi prezentowana w Dubaju instalacja artystyczna „Stół polski”, a także stworzony na potrzeby Wystawy Światowej obraz Leona Tarasewicza.

– Ważnym elementem projektu „Xylopolis. Miasto zasilane naturą” jest monumentalny obraz Profesora Leona Tarasewicza, który jest jednym z najważniejszych współczesnych polskich malarzy. Dzieło o powierzchni niemal 46 m2 to największe płótno w dorobku pochodzącego z Podlasia artysty – podaje Instytut Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego.

Źródło: bia24.pl, radio.bialystok.pl, ios.edu.pl, pb.edu.pl

Zobacz galerię 9 zdjęć Autor: UM Hajnówka Wizualizacja Akademii Przyrody w Hajnówce

Autor: