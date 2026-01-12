W 2012 zakończył się remont generalny dworca kolejowego Wrocław Brochów. Odtworzone zostały elementy elewacji, w tym sztukaterie i elementy ryglowe najwyższych kondygnacji. Zarówno budynek dworca, jak i osiedle kolejarskie, chociaż nieco oddalone od siebie, zostały zbudowane w charakterystycznym dla końca XIX i początku XX w. stylu, który nierozerwalnie kojarzy się z pruską architekturą kolejową. Do elementów tego stylu należą elementy dekoracyjne z cegły klinkierowej i ryglowe ściany szczytowe poddaszy.

Osiedle, gdzie była Panorama Racławicka

Osiedle wybudowała Brochowska Kasa Budowlano-Oszczędnościowa pod koniec XIX w. Składało się z 28 budynków, w których było 371 mieszkań. Zachowane kwartały zabudowy prezentują typ osiedli fabrycznych, w których obszar między ulicami wypełniony jest rzędami domów rozciągniętych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych i przestrzenią pomiędzy wypełnioną budynkami w układzie prostopadłym. Kiedyś na osiedlu znajdowało się kino „Sygnał”, w którego piwnicach ulokowano po przewiezieniu do Wrocławia Panoramę Racławicką.

Remonty rozpoczęły się w 2025 r.

Na początek Wrocławskie Mieszkania zaplanowały remont dwóch domów przy ulicy Chińskiej 14a i 14b. W 2025 roku wyremontowano już dachy, piwnice i klatkę schodową 14b. Trwają dalsze remonty - remont klatki 14a, dalsze remonty instalacji, rozbiórka starych pieców i wymiana źródeł ogrzewania na gazowe oraz wydzielanie i przebudowa łazienek. Na wszystkie prace remontowe przy Chińskiej 14a i b przeznaczono niemal 6 mln zł.

Domy przy Chińskiej – tak będzie wyglądać osiedle po remoncie

Miejska spółka Wrocławskie Mieszkania ogłosiła przetarg na remonty elewacji Chińskiej 14a i 14b. Po wybraniu wykonawcy ten etap remontu ma potrwać do końca 2026 r. Obu kamienicom zostanie przywrócony wygląd sprzed ponad 120 lat. Budynki będą miały jednolitą stolarkę okienną. Na obecnym etapie projekt zakłada elewacje w kolorze piaskowej żółci oraz wyeksponowanie detali – w tym ceglanych podmurówek i gzymsów oraz charakterystycznych poddaszy z muru pruskiego.

Monika Tendaj-Bielawska, prezes spółki Wrocławskie Mieszkania

Ostateczna kolorystyka będzie ustalana w porozumieniu z konserwatorem, gdyż wszystkie te budynki znajdują się w gminnej ewidencji zabytków. Efekt końcowy zobaczymy w drugiej połowie tego roku. Również w drugiej połowie roku spodziewamy się ogłosić przetargi na kolejne remonty w tym kwartale - przy 3 Maja i Polnej.

Remont na wielką skalę

Na wiosnę 2025 r. Wrocław ogłosił, że cały brochowski zespół zabudowy będzie remontowany. Łączna wartość prac w tym kwartale zabudowy przekroczy 50 milionów złotych. Radykalnie poprawi się jakość zamieszkiwania dla 220 rodzin w siedemnastu budynkach. Ponadto remontowany będzie budynek socjalny przy Koreańskiej - z kolejnymi 125 lokalami. Prace obejmą również podwórka.Za pięć lat osiedle ma wyglądać jak nowe.

