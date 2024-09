Fala kulminacyjna we Wrocławiu. Co wiemy w czwartek rano. Stan wody 19.09

Wrocław. Uruchomiono dwa kolejne poldery zalewowe. Fala kulminacyjna dotarła do stolicy Dolnego Śląska

9:32

Zobacz galerię 5 zdjęć Autor: UM Wrocław/FB Wrocław, Odra w czwartek rano

Uruchomiono dwa kolejne poldery zalewowe pod Wrocławiem na lewym brzegu Odry. To poldery Blizanowice-Trestno i Oławka. Łącznie można tu zgromadzić odpowiednio 3,8 i 12 mln m3 wody, co wpłynie na zmiejszenie fali kulminacyjnej docierającej właśnie do stolicy Dolnego Śląska. O godz. 7 rozpoczęło się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera Donalda Tuska.

Spis treści

Droga Wrocław - Kąty Wrocławskie zalana przez rzekę Bystrzycę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Szczyt powodziowy o godz. 17 w czwartek

Na godzinę 17 we Wrocławiu zaplanowano szczyt powodziowy - spotkanie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z premierami Polski - Donaldem Tuskiem, Czech - Petrem Fialą, Słowacji - Robertem Ficą oraz kanclerzem Austrii - Karlem Nehammerem. Godzinne spotkanie jest zaplanowane na godz. 17 w Sukiennicach.

Nowy komunikat spółki Wody Polskie: Trestno

Oto komunikat z 19 września z godz. 9: W związku z dynamicznie zmieniającymi się prognozami na wodowskazie Trestno, według aktualnej prognozy stanu wody, zgodnie ze scenariuszem VI Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią Wrocławia 2024, który zakłada stan wody w przedziale od 658 cm do 705 cm, może wystąpić potrzeba uruchomienia przerzutu wód powodziowych z rzeki Odry do kanału Odra-Widawa. Na bieżąco kontrolujemy sytuację.

Uruchomiono poldery Blizanowice-Trestno i Oławka

18.09.2024 o godzinie 23.30 Wody Polskie poinformowały:

Uruchomiono dwa kolejne poldery zalewowe pod Wrocławiem na lewym brzegu Odry. To poldery Blizanowice-Trestno i Oławka. Łącznie można tu zgromadzić odpowiednio 3,8 i 12 mln m3 wody, co wpłynie na zmniejszenie fali kulminacyjnej docierającej właśnie do stolicy Dolnego Śląska.

Polder Oławka ostatni raz używany był podczas powodzi w 1997 roku, polder Blizanowice-Trestno ostatni raz używany był w 2010 roku.

Wcześniej PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu zdementowały fakt awarii zbiornika Krosnowice na rzece Dunie.

Woda w Trestnie na granicach miasta miała już ponad 6 metrów. Przed godz. 2 w nocy miały ponad 6,1 m - a szacunki IMGW mówiły, że tyle nie będzie. O godz. 5 rano w czwartek 19 września woda sięgała już 6,3 metra. Bardzo wysoki poziom rzeka będzie utrzymywała przez kilka dni.

Czwartek rano: poldery przed Wrocławiem jeszcze gromadzą wodę.

Wody Polskie: sytuacja jest niepokojąca, ale się stabilizuje

Premier Tusk jest rano we Wrocławiu. - Wolałbym, żebyśmy wytrzymali nerwowo i możliwie trafnie odgadywali ten trend, tak żebyśmy Wrocławian mogli poinformować od kiedy mogą się przestać obawiać, że coś złego może się stać - powiedział.

Poziom wody w czwartek rano

Odra (Trestno) - 632 cm, trend rosnący, trwa fala kulminacyjna

Odra (Oława) - 739 cm, bez zmian, trwa fala kulminacyjna

Bystrzyca (Jarnołtów) - 357 cm, bez zmian, trwa fala kulminacyjna

Oława (Oława) - 372 cm, trend malejący, trwa fala kulminacyjna

Ślęza (Ślęza) - 378 cm, trend malejący, trwa fala kulminacyjna

Tu sprawdzicie aktualny stan wody (Trestno). IMGW

Wały już są przesiąknięte. Przed północą zdecydowano o kontrolowanym zalaniu terenów wodonośnych Wrocławia i obszaru między Księżem Małym i Wielkim, Odrą i gminą Siechnice. Na Marszowicach nastąpił przesiąk w dwóch miejscach.

- Na ten moment nie odnotowano incydentów, związanych z nagłymi przelewami Odry - informują urzędnicy

Zobacz galerię 5 zdjęć Autor: UM Wrocław/FB Wrocław, Odra w czwartek rano