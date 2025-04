W Bydgoszczy zabiorą jezdnię autom i oddadzą tramwajom. To przez wiadukt WOŚP

W Bydgoszczy zabiorą jezdnię autom i oddadzą tramwajom. Powód? Przebudowa wiaduktu WOŚP

Autor: UM Bydgoszcz

Wiadukt tramwajowy WOŚP w Bydgoszczy trzeba wyburzyć i zbudować od nowa. Przestarzała PRL-owska konstrukcja nie nadaje się już do użytku. Będzie to jednak oznaczać duże utrudnienia dla kierowców samochodów, gdyż jednym z drogowych wiaduktów zostanie na czas remontu puszczone tymczasowe torowisko dla tramwajów. Kiedy start prac?

Wiadukt tramwajowy WOŚP w Bydgoszczy do przebudowy

Stary wiadukt tramwajowy nad al. Jana Pawła II w Bydgoszczy przeżywa swoje ostatnie dni. Jak wiele innych obiektów budowlanych z lat 70. (w tym np. wiadukty Trasy Łazienkowskiej w Warszawie), zestarzał się błyskawicznie, bo w tamtych czasach dbano nie o jakość, a o oszczędność. Konstrukcję trzeba więc wyburzyć i postawić nową o długości 112 m. Pozwoli to znacznie przyspieszyć podróże tramwajowe, gdyż pojazdy nie będą już musiały mocno zwalniać na wiadukcie.

Jak podaje Urząd Miasta w Bydgoszczy, ogłoszono przetarg na przebudowę w trybie „projektuj i buduj”. Na zadanie przewidziano 18 miesięcy od momentu zawarcia umowy, ale dokładnych terminów jeszcze nie podano. Sprawne rozstrzygnięcie przetargu oznaczałoby szansę, że prace ruszą już w tym roku. Najpierw wykonawca zajmie się częścią projektową, która będzie sporym wyzwaniem. Miasto oczekuje bowiem, że przez cały okres przebudowy utrzymany zostanie ruch tramwajowy. Wymaga to budowy tymczasowego torowiska na jednym z wiaduktów drogowych.

Podczas prac planujemy zachowanie funkcjonowania wszystkich linii tramwajowych (przez wiadukt przejeżdżają aktualnie trzy linie: 2, 9 i 11) poprzez wykorzystanie jednego lub dwóch wiaduktów drogowych. Takie rozwiązanie będzie wymagać budowy tymczasowego, torowiska na jezdni wraz z trakcją elektryczną. Opracowanie szczegółów tego rozwiązania będzie jednym z zadań projektantów. Jedynie wpięcie tymczasowego torowisko będzie wymagało chwilowej przerwy

– tłumaczą urzędnicy.

Budowa tymczasowego torowiska tramwajowego oznacza oczywiście utrudnienia dla kierowców samochodów. Na ten moment nie wiadomo, jak mocno ruch zostanie ograniczony – czy zostanie zajęty tylko jeden wiadukt drogowy, czy może oba. Na pewno jednak miasto oczekuje, że kierowcom pozostawiony zostanie minimum jeden pas ruchu w każdym kierunku.

Nowy obiekt będzie miał cztery przęsła. Nowe torowisko zostanie wykonane w formie płyty betonowej, umożliwiającej awaryjnie również przejezdność dla samochodów. Zaprojektowane zostanie też nowe energooszczędne oświetlenie, obsługujące kompleksowo wszystkie trzy wiadukty

– informuje miasto.

Burzliwa historia wiaduktu do wyburzenia. Kilkanaście lat stał nieużywany

Warto przypomnieć pokrótce burzliwe dzieje wiaduktu WOŚP w Bydgoszczy. Oryginalny obiekt powstał w 1978 r., ale aż do 1984 r. stał nieużytkowany. Powodem był fakt, że wiadukt tramwajowy wybudowano według normy z 1966 r., co oznaczało, że położono tam szyny o szerszym rozstawie niż na innych trasach. Oznaczało to, że nie dało się łatwo połączyć tego odcinka z miejską siecią. Plan był taki, że nowy rozstaw stopniowo wyprze stary, ale wszystko się opóźniło. Dopiero w latach 80. miasto było w stanie wpuścić na wiadukt pierwszą linię tramwajową.

Ta samotna linia (nr 2) była jedyną, która kursowała wiaduktem aż do 2020 r. Wówczas pojawiły się kolejne, na czym początkowo skorzystali mieszkańcy, ale szybko pojawiły się problemy. Stary wiadukt nie dawał sobie rady z tak dużym ruchem i nowymi, cięższymi tramwajami. W rezultacie konieczne stało się odcinkowe ograniczenie prędkości tramwajów do zaledwie 10 km/h. Szybkie zużywanie się wiaduktu zadecydowało też o rozbiórce i budowie nowego.

