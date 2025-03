Tu każdy pasażer jest VIP-em, nie ma kolejek ani tłoku. Filmowcy mogli kręcić zdjęcia. Za film dostali Oscara

11:03

Autor: Paweł Pożyczka Lotnisko Warszawa Radom

W zeszłym roku w pięć miesięcy mieli tylu pasażerów, ile inne porty w dwa dni. Śmiejecie się z lotniska w Radomiu? Śmiejcie się na zdrowie. Ten port lotniczy nir tylko może mieć kluczowe znaczenie, choć lata z niego zaledwie kilka linii, ale też nakręcono tu zdjęcia do filmu, który zdobył Oscara 2025 - Prawdziwy ból. - To u nas kręcono część zdjęć - pochwalili się na LinkedIn zarządcy portu Warszawa Radom. Co to za lotnisko?

Spis treści

Lotnisko Warszawa - Radom współużytkowane przez wojsko, które jest jednocześnie jego utrapieniem. Bo np. czartery "lubią noc", a stąd latać wtedy nie mogą. Czy port Warszawa Radom może stać się lotniskiem całkowicie wojskowym lub terminalem cargo? Może. Na razie zagrał w filmie, i to oscarowym: To tu kręcono część zdjęć do filmu do filmu Jessego Eisenberga pt. Prawdziwy ból o dwóch kuzynach, którzy przyjeżdżają do Polski. W filmie terminal lotniska Warszawa - Radom "gra" terminal na lotnisku w Nowym Jorku.

Sceny w Radomiu kręcone były w czerwcu 2024. Dużej grupy aktorów i statystów chroniła liczna ekipa ochroniarzy - informowało Echo Dnia. Niemożliwa była, ze względu na wymogi bezpieczeństwa – również w Radomiu – obecność ekipy filmowej na płycie postojowej lotniska - dodaje ED. Ale w terminalu kręciło się mnóstwo ludzi w różnym wieku, o różnej karnacji skóry, przebranych w stroje załóg samolotów, stewardess.

Film powstał w Polsce. Jest listem miłosnym do Polski i został zainspirowany moją wycieczką do Polski - mówił reżyser filmu.

Lotnisko Warszawa Radom i sezon czarterowy

Ten samolot wylądował chyba awaryjnie - kpią internauci. Od marca linie Wizz Air zawiesiły stąd połączenia do Larnaki. Za to LOT, który lata stąd do Rzymu zapowiedział, że będą też loty z Radomia do Barcelony - od czerwca. A to oznacza, że do czerwca przez pięć dni w tygodniu lotnisko w Radomiu będzie puste i nie wystartuje stąd ani nie wyląduje żaden samolot.

Radom trzeba prześwietlić. To są pieniądze, wydane na projekt, który nie spełnia swoich założeń - nie miał wątpliwości na ostatnim kongresie gospodarczym wątpliwości Maciej Lasek. - Nie chcemy, żeby tak było w przypadku CPK. CPK musi mieć świetnego operatora i świetna komunikację. To samo musi dotyczyć lotnisk regionalnych

160 tys. pasażerów zamiast 300 tys.

Tymczasem mówiło się, że lotnisko w Radomiu na czas budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie miałoby przejąć część pasażerów głównie z Mazowsza, razem z Modlinem czy lotniskiem w Łodzi. A Lotnisko im. Chopina musi przejść modernizację.

- Nie będziemy w stanie zagospodarować rosnącego ruchu bez inwestycji w lotnisko Chopina, Modlin, Radom - przyznaje Maciej Ilków, nowy szef Polskich Portów Lotniczych, zarządcy lotniska w Radomiu.

Już jest decyzja o rozbudowie Modlina, który ma przejąć ruch niskokosztowy na Mazowszu. Cel: przepustowość na poziomie 5 mln pasażerów, a docelowo - nawet 10 mln.

- Modlin powinien być lotniskiem komplementarnym dla lotniska hubowego, czyli dziś Chopina, a w przyszłości CPK - mówi Maciej Lasek, odpowiedzialny za CPK. No a co z Radomiem?

- Niektóre inwestycje nie były trafione - przyznał Lasek w maju na spotkaniu w Katowicach.

Przypomnijmy, że odbudowa - a w zasadzie budowa od nowa - lotniska w Radomiu kosztowała 800 mln złotych. Lotnisko oddano do użytku wiosną 2023. W rok miało nieco 160 tys. pasażerów. A zakładano, że będzie ich 300 tys. W drugim roku działalności wedle szacunków miało mieć pół miliona pasażerów, ale... - Robimy wszystko, by nie było mniej niż w zeszłym roku - kwituje Lasek. A i tak musi istnieć. Dlaczego?

Prócz CPK muszą istnieć lotniska regionalne. Powinny być rentowne, ale nie wszystkie będą - przyznał w maju w Katowicach Maciej Lasek, Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Nie możemy sobie pozwolić na likwidację małych nierentownych lotnisk. Są kluczowe w obliczu sytuacji na Wschodzie. Lotniska cywilne mogą być potrzebne. A gdy stracimy lotnisko, to już go nie odzyskamy.

Andrzej Ilków, nowy prezes PPL przyznaje: To lotnisko nie wcelowało się w potrzeby przewoźników i użytkowników. 160 tysięcy pasażerów nie satysfakcjonuje nikogo. Sądziłem ze świetna infrastruktura jest antidotum. Myliłem się. Nie ma możliwości lotów czarterowych w nocy.

Rzeczywiście, lotnisko Warszawa Radom ma bardzo duże ograniczenia, jeśli chodzi o współużytkowanie z wojskiem. Szkoła w Dęblinie szkoli tam pilotów. Zobaczcie, jak niewiele czasu mają "cywilne" linie.

ATS w Radomiu

Loty cywilne: poniedziałek, czwartek, sobota - godz. 19 -22

Wtorek, piątek, niedziela - od 7 do 14 i od 17 do 20

Loty wojskowe: Poniedziałek - piątek od godz. 7 do 19

Kłótnia o CPK.

Zobacz, jak ma wyglądać hub w Baranowie

Autor: materiały prasowe CPK Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie

Zmiana decyzji środowiskowej. Czas: do 30 czerwca

Jednak PPL wystąpił o zmianę decyzji środowiskowej i możliwość większej liczby lotów za dnia i możliwość lotów w nocy, co ma zachęcić przewoźników czarterowych do przenosin z Chopina na lotnisko w Radomiu. Wniosek musi poprawić i ma na to czas do końca czerwca. Czy jeśli to się uda, czartery uratują Radom?

- To jest ważne lotnisko, które ma swoją funkcję wojskową, więc te ograniczenia są tu obecne – ocenia Artur Tomasik, prezes GTL, które zarządza lotniskiem Katowice Airport, które może działać 24 godziny na dobę. - Czartery lubią noc i porty, które nie mają żadnych ograniczeń, więc nawet jeśli prezes PPL będzie chciał przenosić czartery do Radomia, to one... przejdą do Pyrzowic - dodaje Artur Tomasik.

Czartery, a może lotnisko wojskowe lub cargo?

Więc jeśli nie czartery, to co? Lotnisko Warszawa Radom może stać się lotniskiem wspomagającym na czas rozbudowy Chopina. Ale też rozważana jest opcja zmiany sposobu użytkowania portu na terminal cargo lub lotniczą bazę wojskową. To opcje związane z sytuacją w Ukrainie i obawami przed tym, co może zrobić Rosja.

Olga Palec - Furga, ekspertka z zakresu lotnictwa kwituje: - Radom – zbudowany wg najlepszych standardów jest symbolem tego, że infrastruktura nie oznacza nic. Ale każdy port ma swoje niszowe kompetencje.

Autor: Paweł Pożyczka Lotnisko Warszawa Radom

