Rozbudowa ul. Grzybowskiej w Warszawie kosztem kamienicy

Okolice ul. Grzybowskiej w Warszawie przez ostatnie lata dynamicznie się zmieniały (powstały m.in. popularne Browary Warszawskie), jednak sama ulica wydaje się nie nadążać za tymi zmianami. Widać to zwłaszcza na odcinku między al. Jana Pawła II a ul. Siedmiogrodzką – dziurawy asfalt i chodniki, zniszczone trawniki pełne nielegalnie zaparkowanych samochodów, brak dróg rowerowych. Miejscami ma się wrażenie, że to jakiś zapomniany relikt PRL-u.

Teraz jednak ten długi na 1,5 km zaniedbany odcinek przechodzi gruntowną modernizację. W planach jest poszerzenie i zazielenienie fragmentu ulicy, remont chodników, przebudowa infrastruktury rowerowej oraz uporządkowanie parkowania. Prace za 50,8 mln zł wykona firma Strabag. Niestety, w celu przeprowadzenia prac konieczne będzie wyburzenie przedwojennej kamienicy pod adresem Grzybowska 46. Mimo starań aktywistów Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił wpisania budynku do rejestru zabytków, uzasadniając to małą wartością edukacyjną i architektoniczną oraz złym stanem obiektu.

Jak zmieni się ul. Grzybowska po remoncie?

W ramach przebudowy planowane są następujące zmiany na ul. Grzybowskiej w Warszawie:

między al. Jana Pawła II a ul. Towarową ulica będzie mieć dwie jezdnie rozdzielone wyspą, każda z 1 pasem ruchu oraz dodatkowymi pasami do skrętu w rejonie skrzyżowań,

między ul. Towarową a ul. Karolkową ulica będzie jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu,

po obu stronach ulicy powstaną nowe chodniki, a rowerzyści zyskają wydzielone drogi dla rowerów lub pasy rowerowe na jezdni,

powstaną nowe, wygodniejsze zjazdy i dojścia do nieruchomości wzdłuż ulicy,

parkowanie w tym rejonie zostanie uporządkowane w sposób zwiększający bezpieczeństwo (część miejsc zniknie),

powstaną nowe przystanki autobusowe,

pojawi się nowe oświetlenie uliczne, w tym doświetlenie przejść dla pieszych,

nastąpi przebudowa instalacji podziemnych, powstanie nowa kanalizacja deszczowa, która zapobiegnie podtapianiu okolicy,

posadzona zostanie nowa zieleń, w tym 100 drzew (głównie klony polne).

Oprócz klonów pojawi się też kilkadziesiąt drzewo-krzewów świdośliwy drzewiastej 'Robin Hill', a także 13 tys. krzewów, w tym róże, porzeczki alpejskie i trzmieliny. Tereny zielone zostaną zaprojektowane tak, by nie zmniejszać przepustowości ulicy oraz harmonijnie współgrać z trasami pieszymi i rowerowymi.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Ul. Grzybowska w Warszawie przejdzie gruntowną modernizację.

– Na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych, rozbudowa ul. Grzybowskiej będzie wspólnie finansowana przez m.st. Warszawę i inwestorów prywatnych – deweloperów – którzy realizują inwestycje przy ul. Grzybowskiej – podaje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Kiedy nowa ul. Grzybowska w Warszawie będzie gotowa?

Wykonawca, firma Strabag, na wykonanie zadania ma ma 21 miesięcy od dnia podpisania umowy (10 lipca 2025 r.). Oznacza to, że ulicę Grzybowską w nowej odsłonie powinniśmy zobaczyć wiosną 2027 r.

W wyniku przebudowy ul. Grzybowska stanie się nie tylko bardziej estetyczna, ale też wygodniejsza dla wszystkich użytkowników: pieszych, rowerzystów, pasażerów komunikacji miejskiej i kierowców. Jednocześnie dzięki nowemu oświetleniu, chodnikom i uporządkowaniu parkowania poprawi się bezpieczeństwo pieszych.

