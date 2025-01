Ruszyła budowa obwodnicy Witomina. To inwestycja samorządowa. Trwa wycinka lasu

Autor: gdynia.pl Ruszyła wycinka lasu pod budowę obwodnicy Witomina

Ponad 16 hektarów lasu zostanie wyciętych w związku z budową obwodnicy Witomina w Gdyni. Obwodnica Witomina to samorządowa inwestycja, która jest ostatnim etapem kompleksowej zmiany komunikacyjnej dla dzielnicy Witomina i całej Gdyni Zachód. Wybuduje ją konsorcjum Polimex Infrastruktura sp. z o.o. – Polimex Mostostal SA.

Obwodnica Witomina. Powstanie nowa droga w Gdyni

Obwodnica Witomina ma znacząco poprawić komunikację na terenie miasta Gdynia. Będzie to spora komunikacyjna zmiana dla wspomnianej dzielnicy Witomina i całej Gdyni Zachód.

Obwodnica Witomina ma ograniczyć ruch tranzytowy przez dzielnicę, a także ułatwić komunikację mieszkańcom Chwarzna-Wiczlina i Dąbrowy z Gdyni Zachód do centrum miasta. Jest to element kończący jedną z największych zmian jakie przechodzi ta część miasta. Zakończona przebudowa ul. Hodowlanej, przebudowa ul. Chwarznieńskiej to działania, które są ze sobą powiązane, tworząc kompleksowe rozwiązanie.

Obwodnica Witomina – kiedy powstanie? Zakres prac,

Powstanie dwupasmowa droga o długości 2 585 metrów.

Na drodze znajdą się również buspasy. W ram,ach budowy tej prawie trzykilometrowej obwodnicy powstaną również cztery obiekty inżynierskie:

w tym kładka pieszo-rowerowa w lesie,

2 przepusty dla zwierząt,

wiadukt nad ulicą Witomińską.

Obwodnica Witomina ma być gotowa w 2026 roku.

Ile kosztuje budowa obwodnicy Witomina?

Koszt budowy obwodnicy Witomina to 78 549 311,39 zł. Wykonawcą tej inwestycji jest konsorcjum Polimex Infrastruktura sp. z o.o. – Polimex Mostostal SA.

