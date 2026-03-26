Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy uruchomił przetarg na remont kluczowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 269, która stanowi ważny łącznik regionalny z autostradą A1, informuje portal rynekinfrastruktury.pl. Postępowanie dotyczy modernizacji trasy między miejscowościami Strzygi i Huta Chodecka w powiecie włocławskim. Inwestycja ma usprawnić komunikację w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i podnieść atrakcyjność gospodarczą terenów zlokalizowanych w pobliżu głównego korytarza transportowego Polski.

Strategiczne znaczenie dla logistyki

Droga wojewódzka nr 269 to blisko 60-kilometrowy szlak, który nie tylko łączy województwo kujawsko-pomorskie z wielkopolskim, ale przede wszystkim zapewnia bezpośredni dojazd do kluczowych arterii krajowych. Swój bieg kończy w mieście Kowal, gdzie krzyżuje się z autostradą A1 oraz drogą krajową nr 91. To strategiczne położenie sprawia, że stan techniczny drogi ma bezpośredni wpływ na płynność transportu towarowego i osobowego w regionie.

Dla inwestorów, zwłaszcza z sektora logistycznego i produkcyjnego, sprawny dojazd do autostrady jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o lokalizacji centrów dystrybucyjnych czy zakładów. Modernizacja DW269 wpisuje się w trend poprawy infrastruktury „ostatniej mili”, podnosząc potencjał inwestycyjny przyległych gruntów.

Polecamy: Hotelowa inwestycja w Świnoujściu. Ponad 4000 mkw. SPA to sposób na martwy sezon

Co obejmie zakres prac budowlanych?

Zadanie zlecone przez ZDW w Bydgoszczy zakłada kompleksową modernizację infrastruktury. Wybrany w przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny za całkowitą przebudowę jezdni na wyznaczonym odcinku. Projekt przewiduje również budowę nowych, utwardzonych poboczy, które zwiększą bezpieczeństwo ruchu.

Inwestycja obejmie także infrastrukturę towarzyszącą. W ramach kontraktu powstaną dwa nowe perony autobusowe, co poprawi komfort pasażerów transportu publicznego. Wykonane zostaną również nowe zjazdy na posesje i pola uprawne. Całość uzupełni montaż nowego oznakowania pionowego i poziomego, dostosowanego do obowiązujących standardów.

Kolejny etap modernizacji trasy

Ogłoszony przetarg to kontynuacja działań Zarządu Dróg Wojewódzkich zmierzających do systematycznej poprawy stanu technicznego całej drogi nr 269. Wcześniej instytucja podpisała już umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy innego fragmentu tej trasy, zlokalizowanego w miejscowości Choceń. Wartość tamtego kontraktu wyniosła blisko 400 tysięcy złotych.

Kolejne postępowania przetargowe na prace budowlane potwierdzają, że modernizacja tego regionalnego szlaku jest jednym z priorytetów inwestycyjnych w kujawsko-pomorskiej sieci drogowej. Lepsza jakość połączeń lokalnych z siecią dróg szybkiego ruchu i autostrad to fundament dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI